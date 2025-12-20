Σε πλήρως εορταστικούς ρυθμούς κινείται η χριστουγεννιάτικη αγορά, με τον μεγαλύτερο εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας, την Ερμού, να γεμίζει από χιλιάδες καταναλωτές που βγήκαν για τα τελευταία –και όχι μόνο– ψώνια των γιορτών.

Μετά την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, των συντάξεων και των επιδομάτων, η κίνηση αυξήθηκε αισθητά, με τον κόσμο να συνδυάζει τις αγορές δώρων με μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνα και τη συμμετοχή στα εορταστικά δρώμενα που έχουν στηθεί για μικρούς και μεγάλους.

Τι αγοράζουν οι καταναλωτές

Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, οι προτιμήσεις των καταναλωτών διαμορφώνονται ως εξής:

- 4 στους 10 επιλέγουν ρούχα, που παραμένουν η πρώτη επιλογή για χριστουγεννιάτικα δώρα

- 3 στους 10 στρέφονται σε παιχνίδια και είδη τεχνολογίας

- 2 στους 10 διαθέτουν χρήματα για είδη σπιτιού, κυρίως για δώρα

Παράλληλα, 9 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι βασικό κριτήριο για τις αγορές τους παραμένει η τιμή, ενώ το 64% αναφέρει ότι δίνει έμφαση και στην ποιότητα των προϊόντων.

Προσδοκίες για τον τζίρο

Ο εμπορικός κόσμος εκτιμά ότι η κίνηση θα κορυφωθεί έως την Τετάρτη, ενώ οι συνολικές πωλήσεις του Δεκεμβρίου αναμένεται να αγγίξουν τα 4,5 δισ. ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Νίκος Κασσιμάτης, ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Υπάρχει κινητικότητα και από επισκέπτες που έρχονται από περιοχές εκτός Αθηνών. Μπαίνουν κι αυτοί στη διαδικασία της διερεύνησης της αγοράς, ένα στοιχείο που θυμίζει λιγάκι παλαιότερες εποχές».

Εορταστικό σκηνικό στο κέντρο

Εκτός από τα ψώνια, οι επισκέπτες απολαμβάνουν και το εορταστικό κλίμα: παιδικοί ήρωες, μουσικές ορχήστρες και χορευτικά shows δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα που ενισχύει τη διάθεση για βόλτα και αγορές.

Ωράριο καταστημάτων

Τα καταστήματα λειτουργούν:

- Κυριακή: 11:00 – 18:00

- Δευτέρα & Τρίτη: 09:00 – 21:00

- Παραμονή Χριστουγέννων: 09:00 – 18:00

