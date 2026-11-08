Ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της πέφτοντας σε γκρεμό στην Κύπρο

Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το απόγευμα μια 75χρονη γυναίκα από τη Λευκωσία, όταν έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια εξόρμησης για μανιτάρια σε ορεινή περιοχή της Κύπρου. Η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν μαζί με τον γιο της, έχασε την ισορροπία της σε μια μοιραία στιγμή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Παρά την άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά της.

Η μοιραία εξόρμηση στην περιοχή του Κάμπου

Η 75χρονη, κάτοικος Λευκωσίας, είχε μεταβεί μαζί με τον γιο της στην περιοχή του Κάμπου, η οποία βρίσκεται στην επαρχία Μόρφου. Ο σκοπός της εξόρμησης ήταν η συλλογή μανιταριών, μια δραστηριότητα που συνηθίζεται σε ορεινές περιοχές της Κύπρου. Η ημέρα κυλούσε ομαλά και η συλλογή των μανιταριών πλησίαζε στο τέλος της.

Μητέρα και γιος ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, ολοκληρώνοντας την εξόρμηση. Ο γιος είχε ήδη ξεκινήσει την πορεία του προς το αυτοκίνητο, όταν ένα τελευταίο μανιτάρι στάθηκε η αφορμή για την τραγωδία που ακολούθησε, αλλάζοντας δραματικά την έκβαση της ημέρας.

Η στιγμή της τραγωδίας στον γκρεμό

Ενώ ο γιος της είχε ήδη κατευθυνθεί προς το όχημά τους, η 75χρονη εντόπισε ένα ακόμη μανιτάρι. Αποφάσισε να επιχειρήσει να το κόψει, μια κίνηση που δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραία για την ίδια. Κάτω από συνθήκες οι οποίες παραμένουν υπό διερεύνηση, η γυναίκα φαίνεται πως έχασε την ισορροπία της.

Η απώλεια ισορροπίας είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της σε γκρεμό. Η πτώση προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι της 75χρονης. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση του γιου της, ο οποίος αντιλήφθηκε αμέσως τι είχε συμβεί.

Άμεση κινητοποίηση και διακομιδή στο νοσοκομείο

Μόλις ο γιος της αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης και την πτώση της μητέρας του, κινητοποιήθηκε άμεσα. Κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα και να γίνει η μεταφορά της σε νοσοκομείο. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης.

Η 75χρονη διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Εκεί, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσει στη ζωή και να αντιμετωπίσει τους σοβαρούς τραυματισμούς που είχε υποστεί από την πτώση της στον γκρεμό.

Οι προσπάθειες των γιατρών και το τραγικό τέλος

Οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας έδωσαν μάχη για να σώσουν τη ζωή της 75χρονης γυναίκας. Παρά τις εντατικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό επιτελείο, η κατάσταση της υγείας της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη λόγω των σοβαρών τραυμάτων στο κεφάλι.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, η άτυχη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε στο νοσοκομείο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και όσους τη γνώριζαν. Η τραγωδία αυτή επισκίασε την εξόρμηση για μανιτάρια, μετατρέποντας μια απλή δραστηριότητα σε ένα μοιραίο γεγονός.

Με πληροφορίες από: Topontiki