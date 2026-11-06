Ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας για λύση δύο κρατών στην Κύπρο

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, βρέθηκε στα κατεχόμενα της Κύπρου, όπου επανέλαβε την πάγια θέση της Άγκυρας για λύση δύο κρατών στο νησί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Φιντάν υπογράμμισε την αναγκαιότητα αναγνώρισης της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων ως βασική προϋπόθεση για μια δίκαιη και μόνιμη διευθέτηση του Κυπριακού. Από την πλευρά του, το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την επίσκεψη ως «παράνομη».

Η επίσκεψη του Τούρκου ΥΠΕΞ στα κατεχόμενα

Ο Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε μια επίσκεψη εργασίας στα κατεχόμενα, την οποία χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγική» και «εξαιρετικά παραγωγική». Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε σειρά συναντήσεων με τους Τουρκοκύπριους αξιωματούχους. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Επιπλέον, ο κ. Φιντάν συνομίλησε με τον λεγόμενο «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ, καθώς και με τον λεγόμενο «υπουργό Εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. Κατά τις συναντήσεις αυτές, εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και του ψευδοκράτους, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν το Κυπριακό ζήτημα.

Η πάγια θέση της Άγκυρας για το Κυπριακό

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επανέλαβε με σαφήνεια τη θέση της Τουρκίας σχετικά με τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού. Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η πιο ρεαλιστική λύση για το Κυπριακό περνά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών, το ένα δίπλα στο άλλο, στο νησί.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό, η κατοχύρωση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος, τα οποία θεωρούνται εγγενή δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού, αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση για την επίτευξη μιας δίκαιης και μόνιμης λύσης. Αυτή η θέση αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην τουρκική διπλωματία για το Κυπριακό.

Προτεραιότητες και ο ρόλος της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης

Ο Χακάν Φιντάν τόνισε ότι η Άγκυρα θεωρεί την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων ως σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά της. Υπογράμμισε δε τον ρόλο της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης στο νησί, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τουρκία, με την ιδιότητά της ως «Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Δύναμης», συνεχίζει να στηρίζει τους Τουρκοκύπριους, τους οποίους αποκάλεσε «αδελφούς μας». Στόχος αυτής της στήριξης, όπως ανέφερε, είναι να οικοδομήσουν το μέλλον τους με ελευθερία, ασφάλεια και ευημερία.

Κάλεσμα στη διεθνή κοινότητα και οι «υφιστάμενες πραγματικότητες»

Σε δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χακάν Φιντάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει σοβαρά υπόψη τις «υφιστάμενες πραγματικότητες» που επικρατούν στο νησί. Αυτό το κάλεσμα συνδέεται άμεσα με την τουρκική θέση για την αναγκαιότητα αναγνώρισης της κυριαρχικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει τις τουρκοκυπριακές θέσεις και τις συνθήκες που, κατά την Άγκυρα, επικρατούν. Η αναγνώριση αυτών των «πραγματικοτήτων» θεωρείται από την Τουρκία κρίσιμη για την προώθηση οποιασδήποτε προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού.

Η αντίδραση της Λευκωσίας

Απέναντι στην επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών στα κατεχόμενα και τις δηλώσεις του, η Λευκωσία αντέδρασε άμεσα. Το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε δήλωση, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν ως «παράνομη».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την επίσημη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και θεωρεί οποιαδήποτε επίσημη επίσκεψη σε αυτό ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki