Η Κύπρος και το Ισραήλ υπέγραψαν αμυντική συμφωνία για νέο σκάφος ανοιχτής θαλάσσης

Η Κύπρος και το Ισραήλ προχώρησαν στην υπογραφή μιας νέας αμυντικής συμφωνίας, η οποία σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ναυτικής Διοίκησης της Εθνικής Φρουράς. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, στην Κύπρο, σε πανηγυρικό κλίμα. Η συμφωνία αυτή στέλνει ένα σαφές μήνυμα σταθερότητας και αποτροπής σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Κύπρου

Η νέα διακρατική αμυντική συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ναυτικής Διοίκησης της Εθνικής Φρουράς. Η συνεργασία αυτή έρχεται να προσθέσει σύγχρονα μέσα στην κυπριακή άμυνα και να αναβαθμίσει υφιστάμενα συστήματα, ενισχύοντας την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα.

Η υπογραφή της συμφωνίας επικυρώνει τη βαθιά στρατηγική σχέση που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή τους για συνεργασία σε θέματα άμυνας. Το μήνυμα σταθερότητας και αποτροπής που εκπέμπεται είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της κρίσιμης συγκυρίας που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η τελετή υπογραφής και οι εκπρόσωποι

Η τελετή υπογραφής της διακρατικής αμυντικής συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, σε πανηγυρικό κλίμα. Τη συμφωνία σφράγισαν επισήμως ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, Υποστράτηγος (ε.α.) Amir Baram, και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου, Στέλιος Κουντούρης.

Στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και της ολοκλήρωσης της συμφωνίας, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν η ισραηλινή Διεύθυνση Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT), υπό την ηγεσία του Ταξίαρχου (ε.α.) Yair Kulas, καθώς και η Διεύθυνση Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Αμυντικών Ικανοτήτων του Κυπριακού Υπουργείου Άμυνας. Η παρουσία στην τελετή της Πρέσβειρας του Ισραήλ στην Κύπρο, Shuli Davidovich, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Israel Shipyards, Eitan Zucker, αλλά και του επικεφαλής της Διεύθυνσης Ναυτικών Συστημάτων της Rafael, Ran Tavor, υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης και τη βαρύτητα που δίνουν οι δύο πλευρές στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας για τα ναυτικά μέσα

Ο πυρήνας της συμφωνίας περιλαμβάνει την κατασκευή και την προμήθεια ενός νέου, σύγχρονου Περιπολικού Σκάφους Ανοικτής Θαλάσσης (Offshore Patrol Vessel – OPV). Το νέο αυτό απόκτημα πρόκειται να κατασκευαστεί από τα αναγνωρισμένα ισραηλινά ναυπηγεία Israel Shipyards. Επιπλέον, θα εξοπλιστεί με ναυτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία φέρουν την υπογραφή του τεχνολογικού κολοσσού Rafael, διασφαλίζοντας προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Παράλληλα με την προμήθεια του νέου σκάφους, η συμφωνία προβλέπει έναν ολοκληρωμένο κύκλο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών και ναυτικών συστημάτων του υφιστάμενου σκάφους ανοικτής θαλάσσης «Ιωαννίδης» (P61). Το «Ιωαννίδης» αποτελεί τη ναυαρχίδα της Ναυτικής Διοίκησης Κύπρου και είχε επίσης κατασκευαστεί στο παρελθόν από την Israel Shipyards, γεγονός που ενισχύει τη συνέχεια στη συνεργασία.

Στρατηγική διάσταση και εκτιμήσεις

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από τα δύο Υπουργεία Άμυνας δεν αποκάλυψαν το ακριβές οικονομικό ύψος της συμφωνίας, ούτε την ακριβή ημερομηνία παράδοσης του νέου Περιπολικού Σκάφους Ανοικτής Θαλάσσης (OPV), αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι το συνολικό πακέτο της συμφωνίας είναι σημαντικό. Η αμυντική αυτή συνεργασία έχει πολλαπλές διαστάσεις.

Η ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων της Κύπρου, μέσω της προμήθειας νέων μέσων και του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων, συμβάλλει άμεσα στην ασφάλεια και την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια περίοδο που η σταθερότητα είναι ζωτικής σημασίας.

Με πληροφορίες από: Enikos