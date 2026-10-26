Η Κύπρος υπογράφει συμφωνίες 1,8 δισ. δολαρίων για το κοίτασμα «Κρόνος»

Σημαντικές συμβάσεις, συνολικού ύψους έως και 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπεγράφησαν για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος» εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύπρου. Οι συμφωνίες αυτές, που υπογράφηκαν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, σηματοδοτούν ένα κρίσιμο βήμα για την εμπορική αξιοποίηση των κυπριακών ενεργειακών πόρων. Στο έργο συμμετέχουν ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος Eni και η γαλλική TotalEnergies, με στόχο τη διοχέτευση του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές, με βασικό προορισμό την Ευρώπη.

Συμφωνίες για την ανάπτυξη υποδομών

Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις αφορούν την κατασκευή και εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών που θα επιτρέψουν την εμπορική αξιοποίηση του φυσικού αερίου του κοιτάσματος «Κρόνος». Η έναρξη της παραγωγής έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2028, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην πηγή. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κοιτάσματος εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της Λευκωσίας να ενισχύσει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Η συνεργασία μεταξύ της Eni και της TotalEnergies αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου έργου. Η Eni, συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2013, έχοντας επενδύσει σημαντικά σε τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικές υποδομές, γεγονός που υπογραμμίζει τη μακροχρόνια δέσμευσή της στην περιοχή.

Η Αίγυπτος ως κεντρικός κόμβος εξαγωγών

Έναν κεντρικό ρόλο στο σχέδιο αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» διαδραματίζει η Αίγυπτος. Προβλέπεται η μεταφορά του κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, όπου θα αξιοποιηθούν οι ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Αυτή η στρατηγική επιλογή εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει σημαντικά το κόστος ανάπτυξης του έργου και να επιταχύνει την υλοποίησή του.

Στη συνέχεια, το επεξεργασμένο αέριο θα διοχετεύεται στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που βρίσκονται στη Νταμιέτα της Αιγύπτου. Από εκεί, θα μπορεί να εξάγεται στις διεθνείς αγορές, με την Ευρώπη να αποτελεί τον κύριο προορισμό. Η συνεργασία Κύπρου και Αιγύπτου δημιουργεί έτσι μια βιώσιμη διαδρομή για την εμπορική αξιοποίηση του κοιτάσματος, χωρίς να απαιτείται η κατασκευή εξ ολοκλήρου νέων εγκαταστάσεων υγροποίησης στην Κύπρο.

Εκτιμήσεις για αποθέματα και παραγωγή

Ο Guido Brusco, επικεφαλής επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του τομέα Παγκόσμιων Φυσικών Πόρων της Eni, παρείχε σημαντικά στοιχεία σχετικά με το κοίτασμα «Κρόνος». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, τα αποθέματα του κοιτάσματος ξεπερνούν τα 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι η παραγωγή από το κοίτασμα θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια ημερησίως, όταν οι δραστηριότητες σταθεροποιηθούν πλήρως. Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν το μέγεθος και τη δυναμική του κοιτάσματος, καθώς και τις προσδοκίες για τη συμβολή του στην ενεργειακή τροφοδοσία.

Ένα ιστορικό ορόσημο για την κυπριακή ενέργεια

Ο κ. Brusco χαρακτήρισε την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος» ως ένα ιστορικό ορόσημο για την Κύπρο, καθώς πρόκειται για το πρώτο έργο ανάπτυξης κοιτάσματος υδρογονανθράκων στη χώρα. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην ενεργειακή αυτονομία και τη γεωπολιτική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο επικεφαλής της Eni τόνισε επίσης ότι η μετάβαση στην υλοποίηση του έργου είναι αποτέλεσμα πολυετούς συνεργασίας. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει την Κυπριακή Δημοκρατία, την Αίγυπτο, την Eni και την TotalEnergies, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την επιτυχή αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis