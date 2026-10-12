Αποφασίζεται νέο fuel pass: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου, αναδεικνύεται σε καθοριστικό γεγονός για τις αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να μπορέσει να προσφέρει άμεση και ουσιαστική στήριξη στα νοικοκυριά ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ανοίγει ένα παράθυρο για την πιθανή επαναφορά του Fuel Pass, ενός μέτρου επιδότησης που θα χορηγείται μέσω ψηφιακής κάρτας. Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, για την οποία αναμένονται ανακοινώσεις.

Η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες

Η Σύνοδος Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου θεωρείται καθοριστική, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται και η δυνατότητα εφαρμογής προσωρινών, στοχευμένων παρεμβάσεων προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η Αθήνα θα επιχειρήσει στις Βρυξέλλες να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια για πρόσθετες παρεμβάσεις κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Η ελληνική κυβέρνηση προσβλέπει σε αυτή τη σύνοδο για να διαμορφώσει τις επόμενες κινήσεις της στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής.

Το «παράθυρο» για νέο fuel pass

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η δυνατότητα αξιοποίησης μέρους του δημοσιονομικού χώρου που έχει εξασφαλίσει η χώρα μέσω της ρήτρας διαφυγής. Η επιδίωξη είναι αυτός ο χώρος να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για επενδύσεις στην ενέργεια και τις υποδομές, αλλά και για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών, μέσω επιδοτήσεων.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διευρυνθεί η χρήση αυτής της ευελιξίας, ώστε μέρος της ρήτρας του 1 δισ. ευρώ να μπορεί να δοθεί απευθείας στα νοικοκυριά. Αυτό θα αποτελέσει μια εναλλακτική λύση από την αποκλειστική αξιοποίηση του ποσού για επενδύσεις στην ενέργεια. Εάν δοθεί το «πράσινο φως» από τους Ευρωπαίους εταίρους, τότε η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει στην επαναφορά του Fuel Pass.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο 2026 – 2027 αναμένεται να κυμανθεί κοντά στα 1,60 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αυτή εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.

Οι επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένονται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Το θέμα παρακολουθείται στενά, καθώς επηρεάζει άμεσα τον προϋπολογισμό των ελληνικών νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr