Διαρροή εγγράφων: Η Deloitte Κύπρου φέρεται να βοήθησε τον Ρομάν Αμπράμοβιτς να κρύψει περιουσία και να αποφύγει φόρους

Μια διαρροή εγγράφων φέρνει στο φως πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που εταιρείες στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της Deloitte Κύπρου, φέρονται να «ξαναέγραψαν το παρελθόν» για λογαριασμό του Ρώσου ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα με έρευνα του BBC Panorama και του Bureau of Investigative Journalism, η μεγαλύτερη λογιστική εταιρεία στον κόσμο βοήθησε στην πλαστογράφηση εγγράφων με σκοπό την απόκρυψη της περιουσίας του Αμπράμοβιτς και την αποφυγή καταβολής φόρων.

Οι αποκαλύψεις της έρευνας

Οι λογαριασμοί, οι οποίοι υπογράφηκαν από τη Deloitte στην Κύπρο, είχαν ως αποτέλεσμα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων (508 εκατομμυρίων λιρών) να εξαφανιστούν από τους εταιρικούς λογαριασμούς του Ρομάν Αμπράμοβιτς. Στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονταν σούπερ γιοτ, βίλες και ιδιωτικά τζετ.

Επιπλέον, η Deloitte φέρεται να παρείχε συμβουλές για ένα σχέδιο που αποσκοπούσε στην αποφυγή ενός τεράστιου φορολογικού λογαριασμού επί της περιουσίας του ολιγάρχη, μέσω της πλαστογράφησης εγγράφων. Τα ευρήματα αυτά δημοσιοποιούνται έπειτα από τη διεξαγωγή κοινής έρευνας από το BBC Panorama και το Bureau of Investigative Journalism.

Νομικές εκτιμήσεις και οι θέσεις των εμπλεκομένων

Ο δικηγόρος Άντριου Μίτσελ KC, ο οποίος είναι ειδικός στο δίκαιο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Panorama υποδεικνύουν πως το σχέδιο συνιστούσε «απλή» φοροδιαφυγή και ότι «δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάφωρη».

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Ρομάν Αμπράμοβιτς ανέφεραν ότι ο πελάτης τους αρνείται πως φοροδιέφυγε ή ότι απέκρυψε την περιουσία του. Σημείωσαν επίσης ότι το Panorama δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Αμπράμοβιτς γνώριζε, ενέκρινε ή καθοδήγησε την πλαστογράφηση οποιουδήποτε εγγράφου, προσθέτοντας ότι ήταν θεμιτό να βασιστεί σε συμβουλές επαγγελματιών. Η Deloitte Cyprus, τέλος, δήλωσε ότι «ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Το παρελθόν του Αμπράμοβιτς και οι κυρώσεις

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς ήταν ένας από τους πιο γνωστούς Ρώσους ολιγάρχες στη Βρετανία, όπου έτυχε θερμής υποδοχής στο Λονδίνο. Το 2003, αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλσι και χρηματοδότησε την πιο επιτυχημένη περίοδο στην ιστορία του συλλόγου.

Ωστόσο, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η βρετανική κυβέρνηση του επέβαλε κυρώσεις, χαρακτηρίζοντάς τον ως συνεργάτη του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ως αποτέλεσμα των κυρώσεων, ο Αμπράμοβιτς αναγκάστηκε να πουλήσει τον σύλλογο.

Η σημερινή κατάσταση και οι εκκρεμότητες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς διαμένει πλέον στην Τουρκία, η οποία αποτελεί καταφύγιο για εκείνον, καθώς δεν εφάρμοσε κυρώσεις εναντίον του. Στο νησί του Τζέρσεϊ, στη Μάγχη, περιουσιακά στοιχεία του αξίας 5,4 δισεκατομμυρίων λιρών παραμένουν δεσμευμένα, ενώ μια ποινική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τέσσερα χρόνια.

Οι δικηγόροι του ολιγάρχη ανέφεραν στο BBC ότι εκείνος αρνείται τις κατηγορίες στην έρευνα του Τζέρσεϊ και ότι αυτή «διεξάγεται για πολιτικούς σκοπούς».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr