Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον Ερντογάν να δώσει το πράσινο φως για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απηύθυνε κάλεσμα στον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Χριστοδουλίδης ζήτησε την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ. Παράλληλα, τόνισε με σαφήνεια ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή και κατηγόρησε την Τουρκία για υποκρισία αναφορικά με τις δηλώσεις της περί διεθνούς δικαίου.

Κάλεσμα για επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη σταθερή του προσήλωση στην επίτευξη μιας συνολικής λύσης για το Κυπριακό. Εξέφρασε την ετοιμότητα της πλευράς του για την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2017.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ήδη ουσιαστικό έργο που έχει επιτελεστεί, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. Η κοινή βάση για τις συνομιλίες καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, καθώς και το δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διχοτόμηση δεν είναι αποδεκτή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει καθορίσει το πλαίσιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το πλαίσιο αυτό, όπως επανέλαβε, είναι μια Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.

Αυτή η προσέγγιση παραμένει η μοναδική βάση επί της οποίας πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική λύση, καθιστώντας σαφές ότι η διχοτόμηση του νησιού δεν αποτελεί αποδεκτή επιλογή.

Καταγγελία για τουρκική υποκρισία

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην ομιλία του Προέδρου της Τουρκίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την οποία παρακολούθησε με προσοχή. Ο κ. Ερντογάν είχε κάνει αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, καθώς και στην παράνομη κατοχή και το δράμα των προσφύγων.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σχολίασε πως «σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο», χαρακτηρίζοντας αυτή τη στάση ως «μέγιστη υποκρισία». Επίσης, σημείωσε ότι ο κ. Ερντογάν έκανε εκτενή αναφορά στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά υπογράμμισε ότι «οι πολιτικοί κρίνονται όχι από τα λόγια αλλά από τις πράξεις τους» και ότι «εάν ο κ. Ερντογάν, επιθυμεί να επικαλείται τον Χάρτη, πρέπει πρώτα να εφαρμόζει τον Χάρτη».

Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημογραφική αλλοίωση

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας περιέγραψε τις συνέπειες της κατάστασης στην Κύπρο, δηλώνοντας ότι «εδώ και 52 χρόνια, βιώνουμε παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Αυτές οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν την καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Επιπλέον, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην «οργανωμένη μεταφορά εποίκων που συνιστά δημογραφική αλλοίωση», ένα ζήτημα που επιβαρύνει την ήδη περίπλοκη κατάσταση και επηρεάζει τη σύνθεση του πληθυσμού της Κύπρου.

Πολιτική βούληση για μια βιώσιμη λύση

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε την πλήρη προσήλωσή του στην επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης. Τόνισε ότι αυτό που απαιτείται τώρα είναι πολιτική βούληση από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στο Κυπριακό.

Ζήτησε «μια ειλικρινή προθυμία να επιστρέψουμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις» και να υπάρξει σοβαρή εμπλοκή. Ο στόχος είναι να οικοδομηθεί πάνω στο έργο που έχει ήδη επιτευχθεί και να καταλήξουν σε μια λύση που θα επανενώσει τη χώρα και τον λαό της. Μια τέτοια λύση θα επιτρέψει στους Ελληνοκύπριους, στους Τουρκοκύπριους, στους Μαρωνίτες, στους Αρμένιους και στους Λατίνους να ζουν μαζί με ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία.

Με πληροφορίες από: Topontiki