Ζητήθηκε αναστολή εργασιών σε κέντρο πλασμαφαίρεσης στην Κύπρο που φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια

Ένα ιδιωτικό κέντρο στη Λάρνακα της Κύπρου, το οποίο πραγματοποιεί θεραπείες πλασμαφαίρεσης με τη μέθοδο Inuspheresis, φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το κέντρο αυτό ανήκει στο ίδιο δίκτυο συνεργατών της Inuspheresis, στο οποίο περιλαμβανόταν και η Ιωάννα Γάκα στην Ελλάδα. Μετά από διενεργηθέντα έλεγχο, το υπουργείο Υγείας της Κύπρου ζήτησε την αναστολή των εργασιών πλασμαφαίρεσης που πραγματοποιούσε. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στο φως εν μέσω της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στην Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να συνέβη κατά τη χρήση αντίστοιχου συστήματος.

Έλεγχος και αίτημα αναστολής εργασιών στην Κύπρο

Στην Κύπρο, ένα ιδιωτικό κέντρο που εδρεύει στη Λάρνακα διαφημίζει ότι πραγματοποιεί θεραπείες πλασμαφαίρεσης Inuspheresis. Το συγκεκριμένο κέντρο, το οποίο περιλαμβάνεται στο δίκτυο συνεργατών της Inuspheresis, φέρεται να μην είχε λάβει κάποια σχετική άδεια για τις εργασίες του.

Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, το υπουργείο Υγείας της Κύπρου ζήτησε την αναστολή των εργασιών πλασμαφαίρεσης που πραγματοποιούνταν στο κέντρο. Η ενέργεια αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και αδειοδοτήσεων στον τομέα των ιατρικών θεραπειών.

Η μέθοδος Inuspheresis και το δίκτυο συνεργατών

Η Inuspheresis αποτελεί την εμπορική ονομασία μιας συγκεκριμένης μεθόδου καθαρισμού του πλάσματος του αίματος, ευρύτερα γνωστής ως πλασμαφαίρεση. Πίσω από αυτή τη μέθοδο βρίσκεται η ελβετική εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ayus Medical Devices. Η εταιρεία αυτή είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και παροχή της τεχνολογίας και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία Inuspheresis.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Inuspheresis, η εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε διάφορες χώρες. Αυτό το δίκτυο, όπως αναφέρεται, έχει «εξοπλιστεί και εκπαιδευτεί ειδικά από εμάς, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ασθενείς λαμβάνουν θεραπεία της ίδιας ποιότητας, ανεξάρτητα από το κέντρο που επισκέπτονται». Ο συνεργάτης της εταιρείας στην Ελλάδα, βάσει των στοιχείων της ιστοσελίδας, ήταν η Ιωάννα Γάκα.

Συνδέσεις με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη

Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη λαμβάνει κατακλυσμιαίες διαστάσεις, με την αποκάλυψη περαιτέρω λεπτομερειών να αναμένεται. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να είχε τοποθετηθεί σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια κρίσιμων λεπτών.

Το ιατρικό κέντρο στην Κύπρο, για το οποίο ζητήθηκε αναστολή εργασιών, πραγματοποιεί την ίδια μέθοδο πλασμαφαίρεσης (Inuspheresis) και ανήκει στο ίδιο δίκτυο συνεργατών με την Ιωάννα Γάκα. Μάλιστα, ένα από τα επίμαχα συστήματα πλασμαφαίρεσης, όπως αναφέρεται, φέρεται να ήταν αυτό στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κόστος των θεραπειών και πρόσθετες υπηρεσίες

Στην ιστοσελίδα του επίμαχου κέντρου στην Κύπρο, υπάρχει αναλυτικός κατάλογος με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μια θεραπεία Inuspheresis κοστολογείται στα 2.560 ευρώ. Επιπλέον, οι «υποχρεωτικές ενέσεις βιταμίνης C και μαγνησίου» έχουν κόστος 130 ευρώ.

Η μερική ανταλλαγή πλάσματος διατίθεται δωρεάν, ωστόσο άλλες σχετικές διαδικασίες επιβαρύνουν τον ασθενή. Η τοποθέτηση καθετήρα κοστολογείται στα 1.050 ευρώ, ενώ η αφαίρεση του καθετήρα απαιτεί 200 ευρώ. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η διόρθωση της θέσης του καθετήρα κοστίζει 100 ευρώ, και η ανανέωση του επιδέσμου καθετήρα 30 ευρώ. Τέλος, η επίβλεψη καρδιολόγου χειρούργου κατά την τοποθέτηση του καθετήρα αποτελεί επίσης χρεώσιμη υπηρεσία. Στην ιστοσελίδα αναγράφεται επίσης ότι η θεραπεία Inuspheresis είναι ευεργετική για άτομα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis