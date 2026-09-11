Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου 2026, στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, έπειτα από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας σε αεροσκάφος. Η πληροφορία προκάλεσε πανικό και οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών στην Κύπρο. Το αεροσκάφος, το οποίο ήταν έτοιμο να αναχωρήσει με προορισμό την Ιταλία, επέστρεψε στο αεροδρόμιο και εκκενώθηκε πλήρως για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά την ενημέρωση για την πιθανή απειλή, οι αρχές στην Κύπρο τέθηκαν σε άμεση κινητοποίηση, ενεργοποιώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο αεροδρόμιο της Λάρνακας έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες ξεκίνησαν την εξέταση της πληροφορίας και τη διερεύνηση όλων των παραμέτρων της υπόθεσης. Αναμενόταν επίσης η άφιξη πυροτεχνουργού στο σημείο για την ενδελεχή έρευνα του αεροσκάφους.

Οι διαδικασίες ασφαλείας περιελάμβαναν την εκκένωση του αεροσκάφους και του γύρω χώρου. Για λόγους ασφαλείας, μετακινήθηκε και ένα παρακείμενο αεροσκάφος, καθώς το υπό εξέταση αεροσκάφος δεν βρισκόταν σε φυσούνα. Οι αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού του αεροδρομίου.

Η πτήση και οι επιβάτες

Το αεροσκάφος επρόκειτο να απογειωθεί από τη Λάρνακα με προορισμό την Ιταλία. Συγκεκριμένα, η πτήση είχε ως προορισμό τη Ρώμη και ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 11:10 το πρωί. Στο αεροσκάφος είχαν ήδη επιβιβαστεί 190 επιβάτες, οι οποίοι, μετά τον συναγερμό, αποβιβάστηκαν άμεσα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Η απόφαση για την εκκένωση της πτήσης ελήφθη για να διαπιστωθεί εάν η απειλή ήταν πραγματική.

Οι επιβάτες οδηγήθηκαν σε ασφαλή χώρο, ενώ το αεροσκάφος παρέμεινε καθηλωμένο στο έδαφος. Η διαδικασία της αποβίβασης και της εκκένωσης πραγματοποιήθηκε με τάξη, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών, οι οποίες διαχειρίστηκαν την κατάσταση με ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Δηλώσεις από την αστυνομία Λάρνακας

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, επιβεβαίωσε την κινητοποίηση των αρχών. Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι «στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που λήφθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες». Ο κ. Χρυσοστόμου δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την προέλευση της απειλής, τονίζοντας ότι η πληροφορία αξιολογείται και διερευνάται.

Οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εργάζονται εντατικά για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η δήλωση του εκπροσώπου της αστυνομίας υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το περιστατικό και την τήρηση όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Οι έλεγχοι και η συνεχιζόμενη διερεύνηση

Οι έλεγχοι στο αεροσκάφος και στον περιβάλλοντα χώρο συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν η απειλή αφορά κάποιο συγκεκριμένο εύρημα εντός του αεροσκάφους ή εάν πρόκειται για πληροφορία που διαβιβάστηκε στις αρχές χωρίς να συνοδεύεται από απτά στοιχεία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο και κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να οδηγήσει στην εξακρίβωση της αλήθειας.

Οι κυπριακές αρχές αναμένεται να προβούν σε νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία από την εν εξελίξει διερεύνηση. Η προτεραιότητα παραμένει η διασφάλιση της ασφάλειας και η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα στις λειτουργίες του αεροδρομίου της Λάρνακας.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki, Newsit