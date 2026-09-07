Σοβαρά επεισόδια στην Κύπρο μετά το ματς ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ: Τραυματίστηκαν 10χρονο κορίτσι και αστυνομικός

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν στην Κύπρο μετά τη λήξη του αγώνα μεταξύ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ, στο πλαίσιο του κυπριακού πρωταθλήματος. Οι αναταραχές οδήγησαν στον τραυματισμό ενός αστυνομικού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς και ενός 10χρονου κοριτσιού. Τα γεγονότα αυτά επισκίασαν την πρώτη νίκη της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου στο πρωτάθλημα.

Τα επεισόδια έξω από το «ΓΣΠ»

Ο αγώνας, ο οποίος διεξήχθη εντός έδρας για τον ΑΠΟΕΛ, έληξε με εμφατικό σκορ 6-0 υπέρ της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου, σηματοδοτώντας την πρώτη της νίκη στο κυπριακό πρωτάθλημα. Ωστόσο, η χαρά για το ιστορικό αυτό αποτέλεσμα επισκιάστηκε από τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, έξω από το στάδιο «ΓΣΠ».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «omegalive», η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, καθιστώντας αναγκαία την επέμβαση των αστυνομικών αρχών που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αναταραχές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τραυματισμούς, προκαλώντας ανησυχία και κινητοποίηση.

Ο τραυματισμός του 10χρονου κοριτσιού

Ένα από τα θύματα των επεισοδίων ήταν ένα μικρό κορίτσι, ηλικίας μόλις 10 ετών. Το κορίτσι δέχτηκε ένα αντικείμενο, συγκεκριμένα μια μπαταρία, στο κεφάλι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ρίψη του αντικειμένου έγινε από κερκίδα στην οποία βρίσκονταν αποκλειστικά φίλοι της ΑΕΛ.

Ευτυχώς, το τραύμα του νεαρού κοριτσιού δεν κρίθηκε σοβαρό. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και τον απαραίτητο έλεγχο από τους γιατρούς, το 10χρονο κορίτσι πήρε άμεσα εξιτήριο, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία η παραμονή του στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία.

Ο τραυματισμός αστυνομικού και οι έρευνες

Πέρα από τον τραυματισμό του κοριτσιού, στα επεισόδια τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός. Για την ώρα, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό και τον τρόπο με τον οποίο συνέβη ο τραυματισμός του αστυνομικού. Ωστόσο, η μεταφορά του στο νοσοκομείο υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των γεγονότων.

Οι αστυνομικές αρχές της Κύπρου χαρακτήρισαν τα εν λόγω επεισόδια ως κάτι πρωτόγνωρο για τα κυπριακά δεδομένα, ιδίως επειδή ο αγώνας δεν είχε κρίσιμο χαρακτήρα. Σε απάντηση των γεγονότων, προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις αναταραχές. Για την επιβεβαίωση της εμπλοκής του συλληφθέντος και τη διαλεύκανση των γεγονότων, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες έρευνες, συλλέγοντας υλικό πριν προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειές τους.

Με πληροφορίες από: thestival.gr