Ναυάγιο στην Κερύνεια: Εννέα οι νεκροί, καρατομήθηκε ο «υπουργός» του ψευδοκράτους

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τη σορό ενός ακόμη αγνοούμενου από το ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Κερύνειας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους εννέα. Οι αγνοούμενοι ανέρχονται πλέον σε 19, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται εντατικά στην περιοχή. Παράλληλα, ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, ανακοίνωσε την απομάκρυνση του «υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί, ο οποίος καταζητείται για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ.

Εντοπισμός σορού και αύξηση νεκρών

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή ανοιχτά της Κερύνειας συνεχίζονται αδιάκοπα, με τις ομάδες να εντοπίζουν τη σορό ενός από τους αγνοούμενους του ναυαγίου. Αυτός ο εντοπισμός ανεβάζει τον επίσημο απολογισμό της τραγωδίας σε εννέα νεκρούς, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων ανέρχεται πλέον σε 19 άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που ανακοίνωσε ο Ουνάλ Ουστέλ, η σορός ανήκει σε άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών. Για την ταυτοποίησή της, η σορός μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Δρ. Burhan Nalbantoğlu στη Λευκωσία, όπου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Το ναυάγιο αφορά ένα πλοίο που μετέφερε 267 άτομα και ανετράπη λίγο μετά τον απόπλου του από την Κερύνεια με προορισμό την Τουρκία.

Η απομάκρυνση του «υπουργού» Ερχάν Αρικλί

Σε μια σημαντική εξέλιξη, ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, ανακοίνωσε την απομάκρυνση του «υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί. Ο Ουστέλ ενημέρωσε προσωπικά τον Αρικλί για την απόφασή του να τον παύσει από τα καθήκοντά του.

Η κίνηση αυτή, όπως ανέφερε ο Ουστέλ, έγινε με στόχο να διασφαλιστεί ότι η έρευνα για το ναυτικό δυστύχημα θα προχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε σκιά ή ερωτήματα. Επιδιώκεται η ομαλή και διαφανής διερεύνηση της υπόθεσης από την «αστυνομία» και τη «δικαιοσύνη» του ψευδοκράτους, με ταχύτητα και προσοχή. Οποιοσδήποτε αποδειχθεί ότι έχει ευθύνη ή επέδειξε αμέλεια θα κληθεί να λογοδοτήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ερχάν Αρικλί καταζητείται για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην απόφαση της απομάκρυνσής του από τη θέση του «υπουργού».

Συνδρομή στις επιχειρήσεις έρευνας

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή της Κερύνειας ενισχύονται με την πλήρη συνδρομή της Τουρκικής Δημοκρατίας. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Τουρκίας συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες εντοπισμού των αγνοούμενων και διάσωσης.

Στο πλαίσιο αυτής της συνδρομής, στην περιοχή των ερευνών κατέπλευσε και ένα δεύτερο πλοίο, ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, τα τουρκικά πλοία TCG Işın και TCG Alemdar πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια του βυθισμένου πλοίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια.

Δυσκολίες στην επιχείρηση εντοπισμού

Η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοούμενων και του βυθισμένου πλοίου αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες λόγω του μεγάλου βάθους στο οποίο βρίσκεται το ναυάγιο. Το κουφάρι του πλοίου εντοπίστηκε στα βάθη της θάλασσας, περίπου 550 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, έπειτα από τρία εικοσιτετράωρα εντατικών ερευνών.

Το μεγάλο αυτό βάθος δεν επιτρέπει σε ανθρώπους να κατέβουν στο σημείο, καθιστώντας αναγκαία τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Για τον λόγο αυτό, στις επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια οχήματα και ρομπότ, εξοπλισμένα με ισχυρά φώτα, προκειμένου να εξερευνηθεί ο βυθός και τα συντρίμμια του πλοίου. Πέρα από αυτά, πλοία, ελικόπτερα και ειδικά συνεργεία συμμετέχουν επίσης στις εκτεταμένες έρευνες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis