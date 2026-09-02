Κερύνεια: Εντοπίστηκε το ναυάγιο του Filo Jet, συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Το ναυάγιο του επιβατηγού καταμαράν Filo Jet, το οποίο ανατράπηκε στα ανοιχτά της Κερύνειας στις 30 Αυγούστου, εντοπίστηκε έπειτα από τρία εικοσιτετράωρα εντατικών ερευνών. Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό των 20 αγνοουμένων επιβατών, καθώς η αγωνία για την τύχη τους παραμένει. Μέχρι στιγμής, οκτώ άτομα έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά από την τραγωδία που σημειώθηκε στην περιοχή.

Η επιχείρηση εντοπισμού του βυθισμένου καταμαράν

Το βυθισμένο καταμαράν εντοπίστηκε στα βάθη της θάλασσας, ανοιχτά της Κερύνειας, μετά από τρία εικοσιτετράωρα εντατικών και εκτεταμένων επιχειρήσεων έρευνας. Η ανακάλυψη του ναυαγίου κατέστη δυνατή χάρη στη συνδρομή ενός ειδικού σκάφους που απέστειλε η Τουρκία, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στις προσπάθειες των διασωστικών συνεργείων.

Συγκεκριμένα, το τουρκικό πλοίο διάσωσης και ρυμούλκησης TCG Işın, το οποίο είναι τουρκικής κατασκευής και εξοπλισμένο με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα, έφθασε στην περιοχή νωρίς χθες το πρωί και άρχισε τις επιχειρήσεις του. Ο κυβερνήτης του πλοίου, αντιπλοίαρχος Ουλάς Τζεσούρ, είχε δηλώσει ότι στόχος ήταν, με τη χρήση συστημάτων έρευνας, να προσδιοριστεί και να ταυτοποιηθεί η ακριβής θέση του ναυαγίου στον βυθό, στην περιοχή όπου εκτιμάται ότι βυθίστηκε το Filo Jet, κάτι που τελικά επιτεύχθηκε με επιτυχία.

Η ανακοίνωση και τα στοιχεία του μοιραίου ταξιδιού

Την είδηση για τον εντοπισμό του βυθισμένου πλοίου γνωστοποίησε ο Τουφάν Ερχούρμαν, πρόεδρος των Κατεχομένων, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις διασωστικές επιχειρήσεις. Η ανακοίνωση έγινε σύμφωνα με το CNN Turk, επιβεβαιώνοντας την εύρεση του κουφαριού του πλοίου στα βάθη της θάλασσας.

Το επιβατηγό καταμαράν Filo Jet απέπλευσε την Κυριακή, 30 Αυγούστου, από την Κερύνεια με προορισμό το λιμάνι Taşucu στη Μερσίνα. Το πλοίο μετέφερε συνολικά 267 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Λίγο μετά την αναχώρησή του και ενώ βρισκόταν περίπου 6 χιλιόμετρα ανοικτά της ακτής, το πλοίο ανατράπηκε και τελικά βυθίστηκε, οδηγώντας στην τραγωδία.

Η αγωνία για τους αγνοούμενους και ο απολογισμός των θυμάτων

Παρά τον εντοπισμό του ναυαγίου, η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα ίχνη των επιβατών που εξακολουθούν να αγνοούνται. Η αγωνία για την τύχη των 20 αγνοουμένων παραμένει έντονη, με τις προσπάθειες αναζήτησης να συνεχίζονται αδιάκοπα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Μέχρι στιγμής, οκτώ άτομα έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά στην τραγωδία, ανεβάζοντας τον επίσημο αριθμό των θυμάτων. Οι αρχές εργάζονται πυρετωδώς για τον εντοπισμό των υπολοίπων, ελπίζοντας να δώσουν απαντήσεις στους συγγενείς που περιμένουν με αγωνία.

Οι καταγγελίες των συγγενών και οι συλλήψεις

Οι συγγενείς των θυμάτων και των αγνοουμένων έχουν ξεσπάσει με οργή, αποκαλώντας «δολοφόνους» τους συλληφθέντες. Καταγγέλλουν ανοιχτά πως το πλήρωμα «τους άφησε αβοήθητους» κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ο καπετάνιος φέρεται να έφυγε πρώτος από το πλοίο.

Επιπλέον, οι συγγενείς επισημαίνουν πως στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή επιπλέουν ακόμη συντρίμμια και διάσπαρτα κομμάτια του πλοίου, καθώς και αποσκευές των επιβατών, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση της καταστροφής. Τέλος, επικαλούμενοι βίντεο-ντοκουμέντα και μαρτυρίες, υπογραμμίζουν πως η εισροή υδάτων στο πλοίο είχε ξεκινήσει από τα πρώτα κιόλας μίλια του μοιραίου ταξιδιού. Συνολικά, οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί μετά τις οργισμένες καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis