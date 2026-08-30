Φονική κακοκαιρία στην Κύπρο: Νεκρός επιχειρηματίας, εκτεταμένα προβλήματα στο νησί

Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές είναι ο απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων, ο επιχειρηματίας και πρώην οδηγός αγώνων ράλι Ντίμης Μαυρόπουλος έχασε τη ζωή του, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε προσέκρουσε σε βράχια.

Η τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο

Η μοιραία πρόσκρουση του σκάφους του Ντίμη Μαυρόπουλου σε βράχια σημειώθηκε στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Ο γνωστός επιχειρηματίας και πρώην οδηγός αγώνων ράλι έχασε τη ζωή του από το συμβάν, το οποίο έλαβε χώρα εν μέσω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το νησί.

Η απώλεια του Ντίμη Μαυρόπουλου αποτελεί το πιο θλιβερό γεγονός της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της ένα τοπίο εκτεταμένων προβλημάτων και ζημιών σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Επιχείρηση διάσωσης και οι διασωθέντες

Λόγω της έντονης θαλασσοταραχής, δύο σκάφη προσάραξαν σε βράχια στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αναργύρων, επίσης στο Κάβο Γκρέκο. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο και συντονίστηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ).

Συνολικά έξι άτομα ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ανάμεσα στους διασωθέντες ήταν η κόρη και η σύντροφος του Ντίμη Μαυρόπουλου, οι οποίες βρέθηκαν σε ασφαλές σημείο μετά την προσάραξη των σκαφών.

Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΕΣΚΕΠΥ) δέχθηκε συνολικά 357 κλήσεις σε παγκύπρια κλίμακα. Όλες αυτές οι κλήσεις αφορούσαν κατά αποκλειστικότητα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κύπρο.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η πλειονότητα των κλήσεων, συγκεκριμένα 332, καταγράφηκαν στην επαρχία Λευκωσίας. Οι υπόλοιπες 25 κλήσεις αφορούσαν τις άλλες επαρχίες του νησιού, υπογραμμίζοντας την έκταση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Προβλήματα σε Λευκωσία και άλλες επαρχίες

Στην επαρχία Λευκωσίας καταγράφηκαν τα περισσότερα προβλήματα, με πλημμυρισμένους δρόμους, πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Η έντονη δραστηριότητα των κεραυνών και οι ισχυρές ριπές ανέμου προκάλεσαν σειρά βλαβών στο δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), με συνεργεία να εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Μία σοβαρή περίπτωση αφορούσε ένα παιδάκι που εγκλωβίστηκε κάτω από τέντα σε βεράντα διαμερίσματος 4ου ορόφου στον Άγιο Δομέτιο. Ευτυχώς, διασώθηκε από τις ομάδες διάσωσης χωρίς να τραυματιστεί, όπως αναφέρει ο κ. Κεττής. Παράλληλα, έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν και την επαρχία Λάρνακας, όπου το Τμήμα Μετεωρολογίας κατέγραψε, μεταξύ άλλων, υδροστρόβιλους στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της πόλης.

Στον Κάτω Δρυ, η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα ένας άνδρας από τη Σρι Λάνκα να χτυπηθεί από κεραυνό. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis