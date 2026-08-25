Ο Άρης εξετάζει ενισχύσεις μετά τους τραυματισμούς Μοκόκα και Χαραλαμπόπουλου

Η προετοιμασία του Άρη ξεκίνησε με απρόοπτα, καθώς η ομάδα αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών σε βασικούς παίκτες. Οι εξελίξεις αυτές έχουν φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για πιθανές επιπλέον κινήσεις στην αγορά, με την ΚΑΕ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Η αρχική πρόθεση για ενίσχυση, που είχε προσδιοριστεί χρονικά για τον Οκτώβριο, ενδέχεται πλέον να επισπευσθεί λόγω των αναγκών που προέκυψαν.

Προβλήματα τραυματισμών στην προετοιμασία

Ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του με σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, τα οποία επηρεάζουν την εικόνα της ομάδας. Συγκεκριμένα, δύο παίκτες που υπολογίζονται για τη θέση «3», ο Άνταμ Μοκόκα και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, βρίσκονται εκτός δράσης. Αυτή η κατάσταση δημιουργίζει ένα σαφές έλλειμμα στη συγκεκριμένη θέση, αναγκάζοντας την ομάδα να επανεξετάσει τα αρχικά της πλάνα.

Η ΚΑΕ Άρης δεν έχει αποχωρήσει από την αγορά παικτών και θα λάβει αποφάσεις σχετικά με μια επιπλέον κίνηση στην περιφέρεια. Η αρχική πρόθεση για μία ακόμη ενισχυτική κίνηση είχε προσδιοριστεί για τον Οκτώβριο, ώστε να σχηματιστεί μια ξεκάθαρη εικόνα για την ομάδα. Ωστόσο, το ερώτημα που προκύπτει μετά τα τελευταία γεγονότα είναι αν οι τραυματισμοί θα επιταχύνουν τις διαδικασίες για την απόκτηση νέου παίκτη.

Η περίπτωση του Άνταμ Μοκόκα

Ο τραυματισμός του Άνταμ Μοκόκα, του Γάλλου διεθνή, ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα. Υπάρχει, ωστόσο, η αίσθηση ότι το διάστημα αυτό μπορεί να συρρικνωθεί, με αποτέλεσμα ο Μοκόκα να επιστρέψει στα μέσα του Σεπτεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Άνταμ Μοκόκα θα χάσει το σημαντικότερο μέρος της προετοιμασίας της ομάδας. Επιπλέον, δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο σημαντικό τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Κύπρο. Σύμφωνα με την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη, ο παίκτης αναμένεται να είναι «παρών» στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια», εφόσον η αποκατάστασή του εξελιχθεί ομαλά και εντός των συντομότερων εκτιμήσεων.

Ο τραυματισμός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου

Διαφορετική είναι η φύση του τραυματισμού στην περίπτωση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Ο Έλληνας φόργουορντ έχει υποστεί μερική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, μια κατάσταση που ενδέχεται να απαιτήσει περισσότερες ημέρες αποκατάστασης σε σύγκριση με τον τραυματισμό του Μοκόκα. Και οι δύο παίκτες υπολογίζονται για την ίδια θέση, τη θέση «3», γεγονός που εντείνει το πρόβλημα για τον Άρη.

Το έλλειμμα που δημιουργείται στη συγκεκριμένη θέση είναι προφανές, καθώς απουσιάζουν δύο σημαντικοί παίκτες. Για τον λόγο αυτό, έχουν προκύψει σκέψεις για πρόωρη ενίσχυση της ομάδας. Η κατάσταση των δύο τραυματιών παρακολουθείται στενά, καθώς ο χρόνος επιστροφής τους θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις επόμενες κινήσεις της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου.

Σκέψεις για ενίσχυση και το χρονοδιάγραμμα

Ο Άρης έχει επτά ξένους παίκτες στο ρόστερ του αυτή τη στιγμή, και το πλάνο της ομάδας περιλαμβάνει την προσθήκη ενός ακόμη. Αν και δεν είχε οριστεί συγκεκριμένη θέση για αυτή την ενίσχυση, λόγω της πληρότητας σε άλλες θέσεις, η ανάγκη για φόργουορντ μοιάζει πλέον αυτονόητη. Η διαρκής παρακολούθηση της αγοράς αποτελεί προτεραιότητα για την ΚΑΕ.

Μέχρι στιγμής, ο Άρης δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη κίνηση για την απόκτηση παίκτη. Η ομάδα περιμένει την εξέλιξη των πραγμάτων και την πορεία αποκατάστασης των τραυματιών. Ωστόσο, στο πίσω μέρος του μυαλού των ιθυνόντων υπάρχει και το ενδεχόμενο μιας βραχυπρόθεσμης συνεργασίας, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέκσα Ραντάνοβ

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η συνεργασία με τον Αλέκσα Ραντάνοβ. Ο 28χρονος Σέρβος φόργουορντ συμμετέχει ήδη στις προπονήσεις του Άρη από την έναρξη της προετοιμασίας. Η παρουσία του κρίνεται σημαντική, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το έλλειμμα που υπάρχει στη θέση «3» λόγω των τραυματισμών.

Ο Βασίλης Σπανούλης, ο προπονητής της ομάδας, γνωρίζει τον Αλέκσα Ραντάνοβ από την προηγούμενη συνεργασία τους στο Περιστέρι. Παρόλα αυτά, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για το αν αυτή η προσωρινή παρουσία του Σέρβου στις προπονήσεις μπορεί να εξελιχθεί σε βραχυπρόθεσμη συνεργασία. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τον χρόνο ενσωμάτωσης των τραυματιών παικτών, καθώς και από τις επιλογές που θα προσφέρει η αγορά στο επόμενο διάστημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta