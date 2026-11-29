Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου κλείνει την εβδομάδα με έντονο ταμπεραμέντο και βαθιά συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα, καθώς τα ζώδια καλούνται να διαχειριστούν το απαιτητικό τετράγωνο της Σελήνης από τον Λέοντα με τον Ερμή στον Σκορπιό. Από τη μία πλευρά, η Σελήνη στον Λέοντα ζητά αναγνώριση, γενναιοδωρία και εξωστρέφεια, ενώ από την άλλη, ο Ερμής στον Σκορπιό σκαλίζει κρυφές σκέψεις, απωθημένα και αλήθειες που πονάνε. Όταν η ανάγκη για επιβεβαίωση συναντά την καχυποψία και τον κοφτερό λόγο, οι παρεξηγήσεις και οι εγωιστικές αντιπαραθέσεις καραδοκούν.

Επηρεάζεται άμεσα ο Σταθερός σταυρός (Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι), που χρειάζεται να χαλιναγωγήσει το πείσμα και την ανάγκη να έχει πάντα τον τελευταίο λόγο, ενώ τα ζώδια της Φωτιάς και του Νερού καλούνται να εκφράσουν όσα νιώθουν χωρίς δραματοποιήσεις.

Κριός

Η ερωτική σας ζωή, η δημιουργικότητά σας και οι βαθύτερες επιθυμίες σας μπαίνουν σήμερα στο μικροσκόπιο. Το τετράγωνο της Σελήνης στον Λέοντα με τον Ερμή στον Σκορπιό μπορεί να φέρει μια έντονη συζήτηση με το ταίρι σας γύρω από ζητήματα εμπιστοσύνης, ζήλιας ή οικονομικών επιλογών. Η ανάγκη σας να περάσετε καλά και να εκφραστείτε ελεύθερα συγκρούεται με κρυφές ανασφάλειες. Αποφύγετε τους εγωιστικούς χειρισμούς, μιλήστε ανοιχτά για όσα σας απασχολούν και προστατέψτε τη χαρά της καρδιάς σας.

Ταύρος

Η ισορροπία ανάμεσα στο σπίτι, την οικογένεια και τις σημαντικές σας σχέσεις δοκιμάζεται σήμερα μέσα από έντονες κουβέντες. Με τη Σελήνη στον Λέοντα να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ερμή απέναντί σας, στον Σκορπιό, ο σύντροφος ή ένα στενό πρόσωπο μπορεί να φέρει στην επιφάνεια παράπονα που ταράζουν την οικογενειακή σας γαλήνη. Αντί να κλειστείτε στο πείσμα σας ή να αντιδράσετε αμυντικά, ακούστε προσεκτικά τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Η ψυχραιμία και η κατανόηση είναι τα πιο δυνατά σας όπλα.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία, οι μετακινήσεις και οι καθημερινές σας επαφές αποκτούν σήμερα έντονο ρυθμό και αιχμηρό λόγο. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον κυβερνήτη σας, Ερμή, στον Σκορπιό μπορεί να σας κάνει υπερβολικά επικριτικούς ή ανυπόμονους στις συζητήσεις με συγγενείς, γείτονες ή συναδέλφους. Προσέξτε μήπως πείτε λόγια εν βρασμώ που αργότερα θα μετανιώσετε, και δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες της καθημερινότητάς σας. Πάρτε μια ανάσα πριν απαντήσετε και διοχετεύστε την πνευματική σας ενέργεια δημιουργικά.

Καρκίνος

Θέματα οικονομικής ασφάλειας, αυτοεκτίμησης και ερωτικών προσδοκιών έρχονται στην επιφάνεια σήμερα. Το τετράγωνο Σελήνης – Ερμή σάς καλεί να εξετάσετε κατά πόσο οι οικονομικές ή συναισθηματικές σας επιλογές στηρίζονται στην αληθινή σας αξία ή στην ανάγκη σας για επιβεβαίωση. Μια συζήτηση με ένα αγαπημένο πρόσωπο ή ένα παιδί μπορεί να αγγίξει ευαίσθητες χορδές. Αποφύγετε τα παρορμητικά έξοδα και τις συναισθηματικές υπερβολές, εστιάζοντας σε ό,τι σας προσφέρει ουσιαστική σταθερότητα.

Λέων

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σας να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ερμή στον Σκορπιό, νιώθετε έντονα την ανάγκη να εκφραστείτε και να πρωταγωνιστήσετε, όμως βαθύτερα οικογενειακά ή ψυχολογικά ζητήματα σας τραβούν προς τα μέσα. Μια συζήτηση στο σπίτι ή μια μνήμη από το παρελθόν μπορεί να πυροδοτήσει νεύρα ή πείσμα, κάνοντάς σας να αντιδράσετε έντονα. Προσπαθήστε να μην επιβάλετε τη γνώμη σας με κάθε κόστος. Δείξτε γενναιοδωρία, αποδεχτείτε την ευαλωτότητά σας και κρατήστε χαμηλούς τόνους.

Παρθένος

Η σημερινή όψη φέρνει έντονη πνευματική διεργασία, κρυφές σκέψεις και παρασκηνιακές συζητήσεις που μπορεί να σας κουράσουν ψυχικά. Το τετράγωνο της Σελήνης στον Λέοντα με τον κυβερνήτη σας, Ερμή, στον Σκορπιό δείχνει πως όσα κρατάτε μέσα σας ζητούν διέξοδο, όμως ο τρόπος που επικοινωνείτε με το άμεσο περιβάλλον σας μπορεί να βγει πιο απότομος από όσο θέλετε. Αποφύγετε τις εμμονικές αναλύσεις, ξεκουράστε το μυαλό σας και εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας χωρίς να εγκλωβίζεστε σε σενάρια.

Ζυγός

Οι ισορροπίες ανάμεσα στις φιλικές σας σχέσεις, τα ομαδικά σας σχέδια και την οικονομική σας ασφάλεια δοκιμάζονται σήμερα. Μια συζήτηση με φίλους ή γνωστούς μπορεί να πάρει απρόσμενη τροπή αν αγγιχτούν θέματα χρημάτων, αξιών ή προσωπικής προβολής. Το τετράγωνο Σελήνης – Ερμή σάς προειδοποιεί να μην παρασυρθείτε σε εγωιστικές αντιπαραθέσεις για να αποδείξετε την αξία σας. Κρατήστε τη γνωστή σας διπλωματία, θέστε υγιή όρια και εστιάστε σε όσους μοιράζονται τις ίδιες αρχές με εσάς.

Σκορπιός

Με τον Ερμή στο ζώδιό σας να συγκρούεται με τη Σελήνη στον Λέοντα, η ανάγκη σας να ελέγξετε τις καταστάσεις και να πείτε την αλήθεια σας συγκρούεται με τις απαιτήσεις της καριέρας ή της δημόσιας εικόνας σας. Έχετε κοφτερή αντίληψη και βλέπετε πίσω από τις προθέσεις των άλλων, όμως προσέξτε μήπως γίνετε υπερβολικά σκληροί ή απόλυτοι με ανωτέρους, συνεργάτες ή οικογενειακά πρόσωπα. Χρησιμοποιήστε τη διορατικότητά σας στρατηγικά και αποφύγετε τις μετωπικές συγκρούσεις που δεν οδηγούν πουθενά.

Τοξότης

Η διάθεσή σας για αισιοδοξία, επέκταση και νέες εμπειρίες σκοντάφτει σήμερα σε παρασκηνιακές ανησυχίες ή εσωτερικά διλήμματα. Το τετράγωνο Σελήνης – Ερμή μπορεί να φέρει μια έντονη συζήτηση γύρω από πεποιθήσεις, μελλοντικά σχέδια ή ένα κρυφό παράπονο που έρχεται στην επιφάνεια. Προσέξτε την τάση να υπερβάλλετε στον λόγο σας ή να βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα χωρίς να έχετε όλα τα δεδομένα. Ακούστε τη φωνή της λογικής αλλά και της διαίσθησης, κρατώντας ανοιχτό μυαλό.

Αιγόκερως

Βαθιά συναισθήματα, ζητήματα εμπιστοσύνης, κοινά οικονομικά ή διαφωνίες μέσα στον φιλικό σας κύκλο έρχονται στο προσκήνιο σήμερα. Το τετράγωνο Σελήνης – Ερμή φέρνει στην επιφάνεια κρυφές εντάσεις ή παιχνίδια εξουσίας που δοκιμάζουν την ψυχραιμία σας. Μια συζήτηση με ένα φίλο ή τον σύντροφο μπορεί να αποκαλύψει διαφορετικές προτεραιότητες γύρω από οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα. Μείνετε πιστοί στις αρχές σας, αποφύγετε τους χειρισμούς και διαχειριστείτε τα δεδομένα με ωριμότητα.

Υδροχόος

Οι σημαντικές σας σχέσεις, οι συνεργασίες και η επαγγελματική σας κατεύθυνση βρίσκονται στο επίκεντρο μιας έντονης συζήτησης σήμερα. Με τη Σελήνη απέναντί σας, στον Λέοντα, σε τετράγωνο με τον Ερμή στον Σκορπιό, ο σύντροφος ή ένας συνεργάτης μπορεί να ζητήσει περισσότερη προσοχή την ώρα που εσείς είστε απορροφημένοι σε επαγγελματικές σκέψεις. Αποφύγετε τον δογματισμό και την ψυχρότητα στον διάλογο. Ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει ο απέναντί σας και χτίστε γέφυρες κατανόησης.

Ιχθύες

Η καθημερινότητα, οι υποχρεώσεις και η σωματική σας ενέργεια επηρεάζονται σήμερα από την έντονη νοητική φόρτιση της ημέρας. Το τετράγωνο Σελήνης – Ερμή μπορεί να φέρει διαφωνίες στον εργασιακό χώρο ή έντονες συζητήσεις γύρω από ιδέες, σχέδια και πρακτικές λεπτομέρειες. Προσέξτε να μην εξαντλήσετε το νευρικό σας σύστημα προσπαθώντας να αποδείξετε το δίκιο σας. Βάλτε τάξη στο πρόγραμμά σας, φροντίστε την υγεία σας και κρατήστε αποστάσεις από τοξικές αντιπαραθέσεις.

Το σημερινό τετράγωνο Σελήνης – Ερμή μάς υπενθυμίζει πως ο λόγος μπορεί να γίνει είτε σπαθί που πληγώνει είτε φως που ξεκαθαρίζει τα θολά νερά. Όταν αφήνουμε στην άκρη τον εγωισμό, κάθε δύσκολη συζήτηση οδηγεί στην αλήθεια. Άδραξε την ημέρα και επίλεξε να μιλήσεις με επίγνωση, ψυχραιμία και σεβασμό!

Με πληροφορίες από: patrapress.gr