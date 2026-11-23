Η εβδομάδα από 23 έως 29 Νοεμβρίου 2026 φέρνει επαναπροσδιορισμό στόχων και προτεραιοτήτων. Ο Ήλιος στον Τοξότη ανοίγει την όρεξη για νέες εμπειρίες, ταξίδια, γνώσεις και αλλαγές που θα βγάλουν από τη συνηθισμένη καθημερινότητα. Η Πανσέληνος στις 24 Νοεμβρίου μπορεί να φέρει μια σημαντική είδηση ή συζήτηση που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεται μια κατάσταση. Από τις 26 του μήνα, ο Άρης στην Παρθένο απαιτεί καλύτερη οργάνωση στην εργασία. Μην αναλαμβάνονται περισσότερα από όσα μπορούν να διαχειριστούν. Η δύναμη βρίσκεται στις σωστές κινήσεις.

Καρκίνος

Η καθημερινότητά σας αποκτά μεγαλύτερη ένταση και χρειάζεται να βάλετε τάξη σε υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί. Η Πανσέληνος στους Διδύμους στις 24 Νοεμβρίου σας καλεί να απομακρυνθείτε λίγο από τον θόρυβο και να ακούσετε τις εσωτερικές σας ανάγκες. Κάποια παρασκηνιακή υπόθεση μπορεί να αποκαλυφθεί ή να καταλάβετε επιτέλους τι σας κουράζει. Ο Ήλιος στον Τοξότη σας βοηθά να οργανώσετε καλύτερα εργασία και καθημερινές συνήθειες. Από τις 26 Νοεμβρίου, ο Άρης στην Παρθένο ενισχύει τις επικοινωνίες, τις συναντήσεις και τις μετακινήσεις. Προσέξτε τον τρόπο που εκφράζεστε.

Παρθένος

Το ενδιαφέρον σας στρέφεται στο σπίτι, στην οικογένεια και σε ζητήματα που χρειάζονται ουσιαστική τακτοποίηση. Η Πανσέληνος στους Διδύμους στις 24 Νοεμβρίου φωτίζει την επαγγελματική σας πορεία και μπορεί να φέρει μια σημαντική εξέλιξη, αναγνώριση ή απόφαση. Ο Ήλιος στον Τοξότη σας καλεί να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Από τις 26 Νοεμβρίου, ο Άρης περνά στο ζώδιό σας και σας δίνει ενέργεια, αποφασιστικότητα και διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες. Πρόσεξε, όμως, την ένταση και την ανυπομονησία. Δεν χρειάζεται να γίνουν όλα ταυτόχρονα.

Σκορπιός

Τα οικονομικά και η προσωπική σας ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η Πανσέληνος στους Διδύμους στις 24 Νοεμβρίου φέρνει στην επιφάνεια οικονομικές εκκρεμότητες, κοινές υποχρεώσεις ή συναισθηματικά ζητήματα που χρειάζονται ξεκαθάρισμα. Ο Ήλιος στον Τοξότη σας βοηθά να εξετάσετε τις δυνατότητές σας και να αναζητήσετε πιο σταθερές λύσεις. Μην πάρεις αποφάσεις υπό πίεση, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται χρήματα. Από τις 26 Νοεμβρίου, ο Άρης στην Παρθένο ευνοεί τις ομαδικές δραστηριότητες, τις φιλίες και τα σχέδια για το μέλλον. Ένα πρόσωπο μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος σύμμαχος.

Αιγόκερως

Αυτή την εβδομάδα χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σας, καθώς αρκετές σκέψεις και υποχρεώσεις απαιτούν εσωτερική επεξεργασία. Η Πανσέληνος στους Διδύμους στις 24 Νοεμβρίου φωτίζει ζητήματα εργασίας, καθημερινότητας και φυσικής κατάστασης. Είναι κατάλληλη στιγμή να αλλάξετε συνήθειες που δεν σας εξυπηρετούν και να οργανώσετε καλύτερα τον χρόνο σας. Ο Ήλιος στον Τοξότη σας ωθεί να κλείσετε εκκρεμότητες και να απομακρύνετε περιττά βάρη. Από τις 26 Νοεμβρίου, ο Άρης στην Παρθένο ενισχύει τη διάθεση για μάθηση, ταξίδια και νέες προοπτικές. Μην εγκαταλείπετε τα σχέδιά σας.

Υδροχόος

Οι φίλοι, οι κοινωνικές επαφές και τα σχέδια για το μέλλον αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Πανσέληνος στους Διδύμους στις 24 Νοεμβρίου ευνοεί τη δημιουργικότητα, τον έρωτα και την προσωπική έκφραση, ενώ μπορεί να φέρει μια ευχάριστη εξέλιξη ή μια συναισθηματική αποκάλυψη. Ο Ήλιος στον Τοξότη σας βοηθά να διευρύνετε τον κοινωνικό σας κύκλο και να συνδεθείτε με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Από τις 26 Νοεμβρίου, ο Άρης στην Παρθένο απαιτεί προσοχή σε οικονομικές συμφωνίες και κοινά χρήματα. Μην εμπιστεύεστε υποσχέσεις χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις.

Οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο και σας καλούν να δείτε πιο καθαρά τις πραγματικές σας ανάγκες. Η Πανσέληνος στους Διδύμους στις 24 Νοεμβρίου φωτίζει θέματα χρημάτων, συμφωνιών και κοινών υποχρεώσεων. Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε μια εκκρεμότητα. Ο Ήλιος στον Τοξότη σας ωθεί να αντιμετωπίσετε βαθύτερα συναισθήματα και να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας βαραίνει. Από τις 26 Νοεμβρίου, ο Άρης στην Παρθένο ενισχύει τη δημιουργικότητα, τον έρωτα και την ανάγκη για χαρά. Μην αμφισβητείτε την αξία σας.

Η εβδομάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο ζώδιό σας στις 24 Νοεμβρίου. Ένας προσωπικός κύκλος ολοκληρώνεται και μπορεί να συνειδητοποιήσετε τι πραγματικά θέλετε από τις σχέσεις και τις επιλογές σας. Πρόσωπα και καταστάσεις ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Ο Ήλιος απέναντί σας, στον Τοξότη, φωτίζει τις συνεργασίες και την προσωπική σας ζωή, φέρνοντας σημαντικές συζητήσεις. Από τις 26 Νοεμβρίου, ο Άρης στην Παρθένο στρέφει την προσοχή σας στο σπίτι και στην οικογένεια. Απόφυγε τις βιαστικές αντιδράσεις και μην αφήσεις μικρές εντάσεις να μεγαλώσουν.

Η εβδομάδα σας βοηθά να ξαναβρείτε τη διάθεσή σας για δημιουργία, έρωτα και προσωπική έκφραση. Ο Ήλιος στον Τοξότη λειτουργεί ευνοϊκά για τα αισθηματικά σας, τις κοινωνικές επαφές και όσα σας προσφέρουν χαρά. Η Πανσέληνος στους Διδύμους στις 24 Νοεμβρίου μπορεί να φέρει εξελίξεις σε μια φιλία ή σε ένα σχέδιο που μοιράζεστε με άλλους. Θα χρειαστεί να ξεχωρίσετε ποιοι άνθρωποι βρίσκονται πραγματικά δίπλα σας. Από τις 26 Νοεμβρίου, ο Άρης στην Παρθένο ενεργοποιεί τα οικονομικά σας. Διαχειριστείτε προσεκτικά τα έξοδα και μην παρασύρεστε σε παρορμητικές αγορές.

Οι επικοινωνίες, οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αυτή την εβδομάδα. Η Πανσέληνος στους Διδύμους στις 24 Νοεμβρίου μπορεί να φέρει μια είδηση, μια συμφωνία ή μια απόφαση που επηρεάζει τα μελλοντικά σας σχέδια. Ο Ήλιος στον Τοξότη ενισχύει την κοινωνικότητά σας και σας βοηθά να εκφράσετε όσα σκέφτεστε. Μην αφήσετε, ωστόσο, την ανάγκη σας να διατηρείτε τις ισορροπίες να σας οδηγήσει σε υποχωρήσεις που δεν επιθυμείτε. Από τις 26 Νοεμβρίου, ο Άρης στην Παρθένο ζητά ξεκούραση και προσοχή σε όσα κρατάτε μέσα σας.

Με τον Ήλιο πλέον στο ζώδιό σας, ξεκινά μια περίοδος ανανέωσης και μεγαλύτερης προσωπικής προβολής. Θέλετε να κινηθείτε ελεύθερα, να διεκδικήσετε και να αφήσετε πίσω σας όσα σας περιόρισαν. Η Πανσέληνος στους Διδύμους στις 24 Νοεμβρίου φωτίζει τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, φέρνοντας σημαντικές συζητήσεις ή αποφάσεις. Κάποια σχέση μπορεί να περάσει σε νέο στάδιο, ενώ μια άλλη να χρειαστεί επαναπροσδιορισμό. Από τις 26 Νοεμβρίου, ο Άρης στην Παρθένο ενεργοποιεί τα επαγγελματικά σας. Δείξτε συνέπεια και αποφασιστικότητα, χωρίς να αφήσετε την ανυπομονησία να χαλάσει τις ισορροπίες.

Η επαγγελματική σας πορεία και η εικόνα που παρουσιάζετε προς τα έξω βρίσκονται στο προσκήνιο. Η Πανσέληνος στους Διδύμους στις 24 Νοεμβρίου μπορεί να φέρει εξελίξεις στο σπίτι ή στην οικογένεια, αλλά και μια απόφαση που αφορά την προσωπική σας ασφάλεια. Ο Ήλιος στον Τοξότη σας ωθεί να διεκδικήσετε περισσότερα στον επαγγελματικό χώρο και να αναγνωρίσετε τις δυνατότητές σας. Από τις 26 Νοεμβρίου, ο Άρης απέναντί σας, στην Παρθένο, δυναμιτίζει τις σχέσεις και τις συνεργασίες. Απόφυγε τις αντιπαραθέσεις και ξεκαθάρισε όσα σας ενοχλούν με ψυχραιμία.

Με πληροφορίες από: tlife.gr