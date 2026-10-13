Ζώδια 13/10: Ημερήσιες προβλέψεις – Ιχθύες, αφήστε τον εαυτό σας να δεχτεί ένα κομπλιμέντο

Τι θα συμβεί σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026; Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Η Σελήνη αφήνει πίσω της τον Σκορπιό και περνάει στον Τοξότη, φέρνοντας μια πολύτιμη αλλαγή ρυθμού. Ύστερα από τόσο έντονη ενέργεια, είστε έτοιμοι να χαλαρώσετε και να δείτε τι άλλο υπάρχει εκεί έξω.

Η Τρίτη είναι μια καλή μέρα για να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας και να γίνετε λίγο πιο αυθόρμητοι. Δεν χρειάζεται να σχεδιάζετε κάθε μικρή λεπτομέρεια ή να έχετε όλες τις απαντήσεις πριν ξεκινήσετε. Μερικές φορές, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό και να δείτε πού θα σας βγάλει.

Κριός

Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι απλά και μόνο για τη χαρά της στιγμής; Έχετε εστιάσει τόσο πολύ στο να τα τακτοποιήσετε όλα, που μπορεί να ξεχάσατε πόσο πολύ σας αρέσει η περιπέτεια.

Με τη Σελήνη να περνάει στον Τοξότη την Τρίτη, ήρθε η ώρα να ταράξετε τα νερά. Πάρτε μια διαφορετική διαδρομή για το σπίτι ή πείτε «ναι» σε μια πρόσκληση που συνήθως θα απορρίπτατε. Γίνετε λίγο πιο αυθόρμητοι.

Ταύρος

Σας αρέσει να ξέρετε πού πατάτε και πού βρίσκεστε, ειδικά όταν πρόκειται για τα οικονομικά σας. Και ποιος μπορεί να σας αδικήσει; Όμως η προσπάθεια να ελέγξετε κάθε μικρό έξοδο μπορεί να σας γεμίσει περισσότερο άγχος παρά ασφάλεια.

Η Σελήνη στον Τοξότη την Τρίτη σάς ενθαρρύνει να υιοθετήσετε μια πιο ευέλικτη στάση στα κοινά οικονομικά. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο τρομακτικό. Δεν λέμε να εγκαταλείψετε τελείως τον προϋπολογισμό σας, αλλά ίσως να χαλαρώσετε λίγο τα λουριά.

Δίδυμοι

Σταματήστε να προσπαθείτε να διαχειριστείτε τις διαθέσεις όλων των άλλων. Ξέρω ότι νοιάζεστε για τους ανθρώπους σας και θέλετε να είναι ευτυχισμένοι, αλλά αυτό δεν είναι δική σας ευθύνη.

Και ειλικρινά, ρίχνει τη δική σας διάθεση. Την Τρίτη, γίνετε ειλικρινείς στις πιο κοντινές σας σχέσεις. Προσπαθήστε να προσεγγίσετε μια δύσκολη κουβέντα με περισσότερο χιούμορ και πολύ λιγότερη υπερανάλυση. Για μια φορά, μη στεναχωριέστε τόσο πολύ για το πώς θα αντιδράσει ο άλλος.

Καρκίνος

Πάρτε μια ανάσα. Δεν θα πάρετε επιπλέον επιβράβευση αν εξαντλήσετε τον εαυτό σας. Ξέρω ότι θέλετε να τα κάνετε όλα όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά η λίστα με τις υποχρεώσεις σας θα είναι εκεί και αύριο.

Αφήστε λίγο χώρο στο πρόγραμμά σας για αυθορμητισμό την Τρίτη. Αντί να στριμώξετε όλες τις δουλειές το πρωί, δώστε στον εαυτό σας λίγο αέρα. Κάντε μια βόλτα έξω ή απλά απομακρυνθείτε για λίγο από την εργασία σας. Πιστέψτε με, όλα θα πάνε καλά.

Λέων

Ως πύρινο ζώδιο, συντονίζεστε εξαιρετικά με την ενέργεια του Τοξότη την Τρίτη. Αυτή η Σελήνη σάς υπενθυμίζει να διασκεδάσετε, κι αυτό είναι ένα μάθημα που θα πάρετε ευχάριστα.

Πιάστε πάλι εκείνο το προσωπικό εγχείρημα που είχατε αφήσει στην άκρη ή κάντε την πρώτη κίνηση στο άτομο που σας αρέσει. Κάντε κάτι απλά επειδή είναι διασκεδαστικό. Δεν χρειάζεστε μια ιδιαίτερη αφορμή για να απολαύσετε τη ζωή.

Παρθένος

Στοχεύετε πάντα στην τελειότητα στη δουλειά και φαίνεται πως κάνετε το ίδιο και στο σπίτι. Ξοδεύετε τόσο χρόνο προσπαθώντας να βάλετε τα πάντα σε τάξη που ξεχνάτε να χαλαρώσετε. Αυτό ακούγεται εξαντλητικό.

Η Σελήνη στον Τοξότη φέρνει μια πιο ανάλαφρη ενέργεια την Τρίτη, την οποία χρειάζεστε οπωσδήποτε. Αντί να καταπιαστείτε με άλλο ένα πρότζεκτ οργάνωσης, αφήστε τον εαυτό σας να ξεκουραστεί. Μαγειρέψτε κάτι που αγαπάτε ή χαλαρώστε με ένα καλό βιβλίο. Το αξίζετε.

Ζυγός

Μη φοβάστε να πείτε τη γνώμη σας. Δεν μπορείτε να αφήνετε την επιθυμία σας για διατήρηση της ειρήνης να σας εμποδίζει να μοιράζεστε τις απόψεις σας.

Αν κρατούσατε μέσα σας αυτά που πραγματικά πιστεύετε, αυτό είναι το σημάδι σας για να μιλήσετε ανοιχτά την Τρίτη. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, οι άνθρωποι στη ζωή σας θέλουν πραγματικά να μάθουν τη γνώμη σας. Πιστέψτε μου, το να διαφωνήσετε δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε το τέλος μιας σχέσης.

Σκορπιός

Προς τα πού κατευθύνεστε; Έχετε εστιάσει τόσο πολύ στο να προστατέψετε αυτά που έχετε, που χάσατε από τα μάτια σας τους στόχους σας. Φυσικά και η οικονομική ασφάλεια έχει σημασία, αλλά δεν είναι το μόνο πράγμα που αξίζει.

Ρίξτε μια ματιά στον προϋπολογισμό σας την Τρίτη και σκεφτείτε ειλικρινά για τι πράγμα αποταμιεύετε. Ίσως ονειρεύεστε ένα ταξίδι ή ακόμα και την αγορά ενός σπιτιού. Η Σελήνη στον Τοξότη φέρνει μια αισιόδοξη ενέργεια που σας βοηθά να νιώσετε ότι όλα είναι πιθανά. Τώρα είναι η ώρα να κάνετε ένα σχέδιο και να μπείτε στη δράση.

Τοξότης

Βάλτε ξανά τον εαυτό σας στο επίκεντρο της ζωής σας. Ξοδέψατε πάρα πολύ χρόνο προσπαθώντας να περιορίσετε την προσωπικότητά σας για να χωρέσετε στους άλλους. Αρκετά ως εδώ!

Έχετε μια δυναμική προσωπικότητα, οπότε γιατί να προσποιείστε το αντίθετο; Όταν η Σελήνη περάσει στο ζώδιό σας την Τρίτη, ξεκινήστε να σχεδιάζετε την επόμενη μεγάλη σας περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να διασκεδάσετε με την ψυχή σας.

Αιγόκερως

Πάντα θα υπάρχει άλλη μια υποχρέωση που σας περιμένει. Κάθε φορά που διαγράφετε κάτι από τη λίστα των εργασιών σας, φαίνεται πως ξεπετάγεται κάτι άλλο. Έτσι είναι η ζωή. Αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να επιλέξετε εσείς οι ίδιοι να δώσετε στον εαυτό σας ένα διάλειμμα, ακόμα κι αν υπάρχουν κι άλλα που θα μπορούσατε να κάνετε.

Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά η ξεκούραση είναι πραγματικά παραγωγική. Έτσι, την Τρίτη, ρίξτε τους ρυθμούς και δώστε χώρο στον εαυτό σας. Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή αναπληρώστε τον ύπνο σας. Δεν χρειάζεται να λύσετε κάθε πρόβλημα σήμερα.

Υδροχόος

Αυτή είναι μια μέρα για να την περάσετε με φίλους. Η Σελήνη στον Τοξότη φέρνει μια αισιόδοξη ενέργεια που σας κάνει να λαχταράτε την επικοινωνία. Καλέστε έναν παλιό φίλο για να κουβεντιάσετε ή συναντηθείτε για ένα καφέ.

Δεν μιλάω όμως για επιφανειακές φιλίες. Περάστε χρόνο με ανθρώπους που καταλαβαίνουν πραγματικά από πού έρχεστε και δεν φοβούνται τις μεγάλες σας ιδέες.

Ιχθύες

Το ότι δεν σας αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας δεν σημαίνει ότι δεν αξίζετε ένα χειροκρότημα. Εργάζεστε σκληρά και φαίνεται πως κάποιος θα σας δώσει την αναγνώριση που σας αξίζει την Τρίτη.

Αφήστε τον εαυτό σας να δεχτεί ένα κομπλιμέντο. Για μια φορά, μην το υποτιμάτε και μην το προσπερνάτε. Θα πρέπει να είστε υπερήφανοι για όσα έχετε καταφέρει.

Με πληροφορίες από: enikos.gr