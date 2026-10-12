Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026

Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Οι σχέσεις σου απαιτούν αυξημένη προσοχή, καθώς η Αφροδίτη κινείται ανάδρομα στον τομέα των βαθύτερων δεσμών σου. Ενδέχεται να επανέλθει ένα παλιό παράπονο ή να χρειαστεί να επανεξετάσεις κάποια συμφωνία. Όσον αφορά την επικοινωνία, απέφυγε να επιβάλεις τις απόψεις σου, ειδικά αν νιώθεις πίεση. Η ημέρα ευνοεί την ουσιαστική αυτοπαρατήρηση και όχι τις βιαστικές αποφάσεις. Δώσε χρόνο στους άλλους να εκφραστούν και αναζήτησε λύσεις που θα βασίζονται στην ειλικρίνεια και στον αμοιβαίο σεβασμό.

Ταύρος

Οι συνεργασίες και οι προσωπικές σου σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Ίσως χρειαστεί να επανεξετάσεις τις ισορροπίες με ένα σημαντικό πρόσωπο. Η ανάδρομη Αφροδίτη σε καλεί να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά επιθυμείς από μια σχέση. Στην καθημερινότητα, οι απαιτήσεις ίσως αυξηθούν, δοκιμάζοντας την υπομονή σου. Απόφυγε τις αντιπαραθέσεις που ξεκινούν από μικρές αφορμές. Αντί να επιμένεις σε όσα σε ενοχλούν, προσπάθησε να κατανοήσεις τι πρέπει να αλλάξει, ώστε να αισθάνεσαι μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη.

Δίδυμοι

Η εργασία και οι καθημερινές υποχρεώσεις απαιτούν καλύτερη οργάνωση, ενώ εσύ νιώθεις έντονη την ανάγκη να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Είναι πιθανό να προκύψουν απρόοπτα που θα σε αναγκάσουν να αλλάξεις πρόγραμμα. Στον αισθηματικό τομέα, παλιές επιθυμίες ή μια εκκρεμότητα από το παρελθόν ίσως σε απασχολήσουν ξανά. Μην προσπαθήσεις να τα προλάβεις όλα ταυτόχρονα. Δώσε προτεραιότητα στα ουσιαστικά και κράτησε χαμηλούς τόνους στις συζητήσεις. Η σωστή διαχείριση του χρόνου σου θα σε βοηθήσει να αποφύγεις την περιττή ένταση.

Καρκίνος

Η δημιουργικότητα και η προσωπική σου ζωή εντείνονται, όμως πρέπει να διακρίνεις τον ενθουσιασμό από τις πραγματικές σου ανάγκες. Ένα ερωτικό ζήτημα μπορεί να ανακινήσει παλιότερα συναισθήματα ή να σε κάνει να αναρωτηθείς αν παίρνεις όσα προσφέρεις. Παράλληλα, οι οικογενειακές υποχρεώσεις ίσως περιορίσουν τον ελεύθερο χρόνο σου. Μην αφήσεις την ευαισθησία της στιγμής να μετατραπεί σε παράπονο. Με ειλικρινή διάθεση και περισσότερη ψυχραιμία, μπορείς να καταλάβεις τι αξίζει να διατηρήσεις και τι χρειάζεται αναθεώρηση.

Λέων

Το σπίτι και οι οικογενειακές σου σχέσεις ίσως απαιτήσουν την προσοχή σου, ειδικά αν υπάρχουν άλυτα ζητήματα. Μια συζήτηση μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθήματα, γι’ αυτό προσπάθησε να μην αντιδράσεις παρορμητικά. Παράλληλα, η επαγγελματική σου φιλοδοξία παραμένει ισχυρή και μπορείς να αξιοποιήσεις την ενέργειά σου για να προχωρήσεις ένα σχέδιο. Ωστόσο, απόφυγε να αναλάβεις περισσότερα από όσα αντέχεις. Η ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις υποχρεώσεις σου θα αποδειχθεί καθοριστική.

Παρθένος

Η επικοινωνία εντείνεται και ενδέχεται να χρειαστεί να διευκρινίσεις μια παρεξήγηση ή να επανέλθεις σε μια εκκρεμή συζήτηση. Να είσαι προσεκτικός στον τρόπο που εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου, καθώς η πίεση μπορεί να οδηγήσει σε απότομες απαντήσεις. Στα οικονομικά, καλό είναι να εξετάσεις προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια πριν δεσμευτείς. Μια παλιά ιδέα ίσως αποδειχθεί χρήσιμη, αρκεί να την προσαρμόσεις στις σημερινές συνθήκες. Η μεθοδικότητα και η ψυχραιμία θα σε βοηθήσουν να αποφύγεις λάθη.

Ζυγός

Η περίοδος των γενεθλίων σου συνεχίζεται, αλλά η ανάδρομη Αφροδίτη σε καλεί να επανεξετάσεις τις προσωπικές σου επιθυμίες και τις σχέσεις σου με τους άλλους. Ίσως επανέλθει ένα παλιό συναίσθημα ή αναρωτηθείς αν μια επιλογή σε εκφράζει ακόμα. Τα οικονομικά σου χρειάζονται προσεκτικούς χειρισμούς, ειδικά αν σκέφτεσαι κάποια αγορά. Μην πιέζεις τις εξελίξεις και μην προσπαθείς να ικανοποιήσεις τους πάντες. Όσο πιο ξεκάθαρο είναι τι έχει αξία για εσένα, τόσο πιο σταθερά θα προχωράς.

Σκορπιός

Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει τα συναισθήματα και οξύνει τη διαίσθησή σου. Ενδέχεται να νιώσεις την ανάγκη να αποστασιοποιηθείς από καταστάσεις ή άτομα που σε κουράζουν, ενώ ταυτόχρονα επιθυμείς ουσιαστική επαφή. Η ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σου σε καλεί να επανεξετάσεις την εικόνα σου, τις σχέσεις και τις προσωπικές σου επιλογές. Πρόσεχε την παρορμητικότητα και την τάση να αναλύεις τα πάντα υπερβολικά. Μια ήρεμη στάση θα σε βοηθήσει να διακρίνεις τι πραγματικά συμβαίνει.

Τοξότης

Ίσως νιώσεις την ανάγκη να κινηθείς πιο διακριτικά, κρατώντας ορισμένα σχέδια για τον εαυτό σου. Η μέρα προσφέρεται για ξεκούραση, εσωτερική ανασύνταξη και επανεξέταση καταστάσεων που σε έχουν επιβαρύνει. Ταυτόχρονα, η κοινωνική σου ζωή μπορεί να σου προσφέρει νέες ιδέες, αλλά δεν χρειάζεται να συμφωνήσεις με όλους ούτε να αναλάβεις κάθε υποχρέωση που σου προτείνεται. Αν νιώσεις εκνευρισμό, απόφυγε τις βιαστικές αντιδράσεις. Κάποιες φορές, το να περιμένεις πριν πάρεις θέση είναι η καλύτερη επιλογή.

Αιγόκερως

Οι στόχοι σου συνδέονται κυρίως με τις συνεργασίες και τις επαφές που μπορούν να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις. Μια επαγγελματική συζήτηση ίσως απαιτήσει περισσότερη προσοχή, ενώ ένα σχέδιο μπορεί να χρειαστεί αναπροσαρμογή. Μην επιτρέψεις στην ανυπομονησία να σε οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Η ανάδρομη Αφροδίτη σε ωθεί επίσης να επανεξετάσεις φιλίες και προσδοκίες από το περιβάλλον σου. Διατήρησε ό,τι αποδεικνύεται ουσιαστικό και μην πιέζεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο.

Υδροχόος

Η επαγγελματική σου πορεία και η δημόσια εικόνα σου απασχολούν έντονα τη σκέψη σου. Μπορεί να θελήσεις να διορθώσεις μια παλιότερη απόφαση ή να επανεξετάσεις έναν στόχο που δεν εξελίχθηκε όπως περίμενες. Ωστόσο, οι εντάσεις στην επικοινωνία μπορεί να δημιουργήσουν προσωρινές δυσκολίες, γι’ αυτό απόφυγε τις απόλυτες τοποθετήσεις. Η επιμονή σου είναι χρήσιμη, αρκεί να συνοδεύεται από ευελιξία. Οργάνωσε τις επόμενες κινήσεις σου και απέφυγε τις περιττές συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν από την ανάγκη σου να αποδείξεις την αξία σου.

Ιχθύες

Η ανάγκη να διευρύνεις τους ορίζοντές σου σε ωθεί να εξερευνήσεις νέες ιδέες, σχέδια και προοπτικές. Παράλληλα, ένα οικονομικό ή συναισθηματικό ζήτημα ενδέχεται να απαιτήσει περισσότερη προσοχή από όση περίμενες. Η ανάδρομη Αφροδίτη σε καλεί να επανεξετάσεις πεποιθήσεις, προσδοκίες και σχέσεις που σε έχουν επηρεάσει βαθιά. Μην παίρνεις αποφάσεις μόνο και μόνο για να απαλλαγείς γρήγορα από την αβεβαιότητα. Εάν κινηθείς με ρεαλισμό και ακούσεις τη διαίσθησή σου, χωρίς να αγνοήσεις τα γεγονότα, θα δεις καθαρότερα τις επιλογές σου.

Με πληροφορίες από: tlife.gr