Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας 12 έως 18 Οκτωβρίου

Πώς θα είναι η δική σου εβδομάδα; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Η εβδομάδα φέρνει επαναπροσδιορισμό σε σχέσεις και οικονομικές επιλογές. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό ανακινεί ανεπίλυτα συναισθήματα και μπορεί να οδηγήσει σε επανεξέταση συμφωνιών ή οικονομικών υποχρεώσεων. Δεν συνιστάται η λήψη οριστικών αποφάσεων υπό πίεση. Στα επαγγελματικά, το εξάγωνο Ήλιου – Δία στις 15/10 προσφέρει αισιοδοξία και μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση σχεδίων. Από τις 16/10, ο Πλούτωνας ορθοδρομεί, προσφέροντας μεγαλύτερη σαφήνεια σε καταστάσεις που προκαλούσαν κούραση. Στα προσωπικά, η ειλικρίνεια είναι σημαντικότερη από τον ενθουσιασμό.

Ταύρος

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, με την ανάγκη να διαχωριστεί η πραγματική ανάγκη από τον φόβο της απώλειας. Η ανάδρομη Αφροδίτη, κυβερνήτης του ζωδίου, στον Σκορπιό, φέρνει επιφυλακτικότητα και επανεξέταση συναισθηματικών καταστάσεων. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να επανέλθει ως σκέψη ή επικοινωνία. Στα οικονομικά, πρέπει να αποφευχθούν οι βιαστικές δεσμεύσεις και να ελεγχθούν λεπτομερώς οι συμφωνίες. Το τρίγωνο Άρη – Κρόνου στις 16/10 βοηθά στην πρακτική κίνηση και στον προγραμματισμό σημαντικών υποχρεώσεων. Προς το τέλος της εβδομάδας, υπάρχει η αίσθηση ανάκτησης του ελέγχου των εξελίξεων.

Δίδυμοι

Η εβδομάδα απαιτεί συγκέντρωση, ειδικά σε θέματα εργασίας, καθημερινότητας και επικοινωνίας. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και πιθανώς πολλές επιλογές, αλλά δεν χρειάζεται να ακολουθηθούν όλες ταυτόχρονα. Η ανάδρομη Αφροδίτη φέρνει επανεξέταση σε εργασιακές σχέσεις και προσωπικά όρια. Μια κατάσταση που θεωρούνταν δεδομένη μπορεί να απαιτεί διαφορετική διαχείριση. Το εξάγωνο Ήλιου – Δία στις 15/10 ευνοεί συζητήσεις, επαφές και προτάσεις που μπορούν να ανοίξουν δρόμους. Η ορθοδρόμηση του Πλούτωνα βοηθά στην κατανόηση ποιων ανθρώπων και υποχρεώσεων αξίζει η ενέργεια. Η σωστή προτεραιότητα θα φέρει αποτέλεσμα.

Καρκίνος

Η εβδομάδα βοηθά στην ανάκτηση της χαράς και στην κατανόηση των πραγματικών επιθυμιών σε σχέσεις ή προσωπικές επιδιώξεις. Η ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να ανακινήσει παλιά συναισθήματα, ενώ μια γνωριμία ή υπάρχουσα σχέση περνά από εσωτερική αξιολόγηση. Στα οικονομικά, χρειάζεται προσοχή σε έξοδα που γίνονται από συναισθηματική ανάγκη. Στις 15/10, το εξάγωνο Ήλιου – Δία μπορεί να φέρει ευνοϊκή εξέλιξη σε επαγγελματικό ή οικονομικό ζήτημα. Από τις 16/10, ο Πλούτωνας ορθοδρομεί και μια στάσιμη υπόθεση αρχίζει να κινείται. Χρειάζεται πίστη στον εαυτό.

Λέων

Η εβδομάδα έχει έντονη κινητικότητα και ωθεί σε πιο σοβαρές προσωπικές ή οικογενειακές αποφάσεις. Ο Άρης στο ζώδιο ενισχύει τη διεκδικητικότητα, αλλά χρειάζεται αποφυγή υπερβολών. Στις 15/10, το εξάγωνο Ήλιου – Δία λειτουργεί υποστηρικτικά, φέρνοντας ευκαιρίες, αναγνώριση ή συζητήσεις που ανοίγουν προοπτικές. Το τρίγωνο Άρη – Κρόνου στις 16/10 προσφέρει πειθαρχία και αντοχή, με ό,τι χτίζεται τώρα να έχει διάρκεια. Στα αισθηματικά, η ανάδρομη Αφροδίτη ζητά να δει κανείς πίσω από την επιθυμία και να αναγνωρίσει τις πραγματικές ανάγκες. Δεν πρέπει να κυνηγάται αυτό που δεν ανταποκρίνεται.

Παρθένος

Η επικοινωνία, οι μετακινήσεις και οι καθημερινές επαφές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που οδηγούν σε επανεξέταση αποφάσεων ή στο άνοιγμα παλαιών ζητημάτων. Η ανάδρομη Αφροδίτη καλεί σε βαθύτερη εξέταση οικογενειακών και συναισθηματικών αναγκών. Δεν αρκεί η διατήρηση ισορροπιών για την αποφυγή εντάσεων, αλλά η έκφραση των πραγματικών επιθυμιών. Το εξάγωνο Ήλιου – Δία στις 15/10 ευνοεί οικονομικές διευθετήσεις ή χρήσιμες επαγγελματικές εξελίξεις. Από τις 16/10, μια εσωτερική πίεση υποχωρεί και αποκτάται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Η εβδομάδα οδηγεί σε πιο καθαρές επιλογές.

Ζυγός

Βρίσκεστε σε ένα σημαντικό σημείο προσωπικής ανανέωσης, με τη Νέα Σελήνη στο ζώδιο να έχει ανοίξει έναν νέο κύκλο. Αυτή την εβδομάδα χρειάζεται να αποφασιστεί τι θα συνεχιστεί και τι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Η ανάδρομη Αφροδίτη επηρεάζει έντονα τον τρόπο επικοινωνίας και σχέσης με τους άλλους, φέρνοντας παλιές συζητήσεις ή συναισθηματικά ζητήματα ξανά στο προσκήνιο. Στις 15/10, το εξάγωνο Ήλιου – Δία μπορεί να φέρει σημαντική ευκαιρία, θετική απάντηση ή εξέλιξη που ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Η ορθοδρόμηση του Πλούτωνα στις 16/10 βοηθά να αφήσει κανείς πίσω έναν φόβο και να διεκδικήσει περισσότερο χώρο στη ζωή του.

Σκορπιός

Η εβδομάδα λειτουργεί σαν καθρέφτης. Η ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιο αναγκάζει σε επανεξέταση σχέσεων, επιλογών, επιθυμιών και της αξίας που δίνεται στον εαυτό. Δεν είναι περίοδος για επιφανειακές απαντήσεις. Ένα συναίσθημα που επιστρέφει μπορεί να αποκαλύψει κάτι που αποφευγόταν να παραδεχτεί κανείς. Στα οικονομικά, χρειάζεται ψυχραιμία και αποφυγή παρορμητικών κινήσεων. Στις 15/10, μια ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί μέσα από συνεργασία ή επαγγελματική επαφή. Η ορθοδρόμηση του Πλούτωνα στις 16/10, κυβερνήτη του ζωδίου, σηματοδοτεί σταδιακή έξοδο από μια περίοδο εσωτερικής πίεσης. Τώρα μπορεί να κινηθεί κανείς πιο αποφασιστικά, αφού έχει καταλάβει τι πραγματικά θέλει.

Τοξότης

Η εβδομάδα βοηθά στην ανάκτηση της αισιοδοξίας, αλλά πρώτα χρειάζεται να κλείσει ένας εσωτερικός κύκλος. Η ανάδρομη Αφροδίτη φέρνει στην επιφάνεια κρυφές επιθυμίες, παλιές συναισθηματικές ιστορίες και ανεκπλήρωτες σκέψεις. Δεν πρέπει να πιέζεται κανείς να αποφασίσει πριν καταλάβει τι αισθάνεται. Από τις 13/10, η Σελήνη περνά στο ζώδιο, ανεβάζοντας τη διάθεση και ενισχύοντας την ανάγκη για ελευθερία και νέες εμπειρίες. Στις 15/10, το εξάγωνο Ήλιου – Δία είναι ιδιαίτερα θετικό για σχέδια, επαγγελματικές προοπτικές και σημαντικές επαφές. Το τέλος της εβδομάδας βρίσκει πιο οργανωμένο και έτοιμο να κάνει ένα βήμα που αναβαλλόταν.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα καλεί να δει κανείς με διαφορετικό μάτι τους στόχους και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες. Μπορεί να υπάρχει κούραση από καθυστερήσεις ή καταστάσεις που απαιτούν υπομονή, αλλά τώρα αρχίζουν να φαίνονται σημάδια αλλαγής. Η ανάδρομη Αφροδίτη κάνει πιο επιλεκτικό στις φιλίες και τις συνεργασίες, απομακρύνοντας ίσως ανθρώπους που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις αξίες. Στις 15/10, το εξάγωνο Ήλιου – Δία δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για οικονομική ή επαγγελματική βελτίωση. Στις 16/10, η ορθοδρόμηση του Πλούτωνα μπορεί να φέρει αποφασιστικότητα σε ένα οικονομικό ζήτημα. Το τρίγωνο Άρη – Κρόνου ενισχύει την αντοχή. Προχωρήστε αργά, αλλά σταθερά.

Υδροχόος

Η επαγγελματική και κοινωνική εικόνα περνά από περίοδο αναθεώρησης. Κάποιοι στόχοι μπορεί να μην εκφράζουν πλέον όπως παλιά και η εβδομάδα ωθεί στην αναζήτηση κάτι ουσιαστικότερου. Η ανάδρομη Αφροδίτη δημιουργεί δεύτερες σκέψεις γύρω από μια επαγγελματική συνεργασία ή μια επιλογή που επηρεάζει την εικόνα. Δεν πρέπει να αντιδράσει κανείς απότομα. Στις 15/10, η θετική σχέση Ήλιου και Δία μπορεί να φέρει υποστήριξη από άνθρωπο με επιρροή ή μια σημαντική επαγγελματική ευκαιρία. Στις 16/10, ο Πλούτωνας ορθοδρομεί στο ζώδιο, σηματοδοτώντας σταδιακή απελευθέρωση από έναν παλιό τρόπο σκέψης. Κάτι μέσα αλλάζει οριστικά και αυτό θα φανεί σύντομα και στις εξωτερικές επιλογές.

Ιχθύες

Η εβδομάδα ανοίγει θέματα που σχετίζονται με προοπτικές, σχέδια, ταξίδια, σπουδές ή μια σημαντική προσωπική αναζήτηση. Υπάρχει η επιθυμία να δει κανείς μακρύτερα, αλλά η ανάδρομη Αφροδίτη προκαλεί αμφισβήτηση σε μια επιλογή που θεωρούνταν σωστή. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται η αμφιβολία ως αποτυχία, καθώς μπορεί να είναι ο τρόπος κατανόησης του τι χρειάζεται αλλαγή. Στις 15/10, το εξάγωνο Ήλιου – Δία μπορεί να φέρει ευχάριστη εξέλιξη μέσα από μια επαφή ή μια πρόταση. Η ορθοδρόμηση του Πλούτωνα στις 16/10 βοηθά να ξεκαθαρίσει μια παρασκηνιακή υπόθεση. Στο τέλος της εβδομάδας, υπάρχει η αίσθηση ότι ένα βάρος υποχωρεί και αρχίζει να εμπιστεύεται κανείς ξανά τη διαίσθησή του.

Με πληροφορίες από: tlife.gr