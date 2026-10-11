Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Μετά τη Νέα Σελήνη στον τομέα των σχέσεών σου, νιώθεις μεγαλύτερη αισιοδοξία και την επιθυμία να βελτιώσεις την προσωπική σου ζωή. Νέες γνωριμίες ή μια σημαντική συνεργασία μπορούν να σου προσφέρουν χαρά και προοπτικές. Ωστόσο, οι συμβιβασμοί δεν είναι ακόμα εύκολοι, και κάποιες διαφωνίες ίσως φέρουν στην επιφάνεια βαθύτερες ανάγκες. Καθώς η ημέρα προχωρά, τα πάθη εντείνονται και ενδέχεται να απογοητευτείς. Μην αντιδράσεις παρορμητικά, καθώς οι ξαφνικές επιθυμίες μπορεί να αντανακλούν εσωτερική αναστάτωση.

Ταύρος

Η καθημερινότητά σου μπορεί να γίνει πιο οργανωμένη και αποδοτική μετά τη Νέα Σελήνη στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου. Νιώθεις μεγαλύτερο κίνητρο να βελτιώσεις τις συνήθειές σου, να φροντίσεις τον εαυτό σου και να ασχοληθείς με ό,τι κάνει τη ζωή σου πιο λειτουργική. Είναι κατάλληλη στιγμή για να θέσεις νέους στόχους αυτοβελτίωσης. Ωστόσο, όσο προχωρά η ημέρα, απόφυγε τα βιαστικά συμπεράσματα και τις απερίσκεπτες συζητήσεις. Αν έχεις πολλές υποχρεώσεις, βάλε προτεραιότητες και προχώρησε βήμα- βήμα.

Δίδυμοι

Μετά τη Νέα Σελήνη, η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η ανάγκη για ανανέωση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Ίσως ανακαλύψεις ξανά μια παλιά ιδέα ή αξιοποιήσεις ένα ταλέντο, κάτι που θα σου προσφέρει χαρά και νέες προοπτικές. Η διάθεσή σου γίνεται πιο αισιόδοξη, ενώ η επιθυμία να εκφραστείς ελεύθερα δυναμώνει. Αργότερα, ίσως νιώσεις την ανάγκη να πάρεις γρήγορες αποφάσεις ή να μιλήσεις πριν σκεφτείς. Μην παρασύρεσαι από στιγμιαίες επιθυμίες. Αντίθετα, παρατήρησε τις εξελίξεις και δώσε χρόνο στα πράγματα να ξεκαθαρίσουν.

Καρκίνος

Μετά τη Νέα Σελήνη, το ενδιαφέρον σου στρέφεται περισσότερο στο σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σου ασφάλεια. Είναι μια καλή ευκαιρία να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να σταθεροποιήσεις την καθημερινότητά σου. Παράλληλα, μπορεί να αναδυθούν συναισθήματα που χρειάζονται προσεκτική διαχείριση. Μην αφήσεις την πίεση να σε οδηγήσει σε απότομες αντιδράσεις ή παρεξηγήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Δώσε προτεραιότητα στις πραγματικές σου ανάγκες και προχώρησε στις αλλαγές που θα σου προσφέρουν περισσότερη ηρεμία και ασφάλεια.

Λέων

Μετά τη Νέα Σελήνη, συζητήσεις, νέες ιδέες και ενδιαφέρουσες γνωριμίες ενδέχεται να σου ανοίξουν διαφορετικούς δρόμους. Μια επικοινωνία μπορεί να σου προσφέρει έμπνευση ή να σε βοηθήσει να δεις υπό άλλο πρίσμα ένα ζήτημα που σε απασχολεί. Η περιέργειά σου αυξάνεται, ωθώντας σε να εξερευνήσεις νέες δυνατότητες. Ωστόσο, καθώς η ημέρα εξελίσσεται, η ανυπομονησία ενδέχεται να σε οδηγήσει σε απόλυτες θέσεις. Απόφυγε τις βιαστικές απαντήσεις και δώσε προσοχή σε όσα λένε οι άλλοι. Η ψυχραιμία θα σε βοηθήσει να αξιοποιήσεις σωστά όσα μαθαίνεις.

Παρθένος

Μετά τη Νέα Σελήνη, τα οικονομικά σου και η ανάγκη για μεγαλύτερη σταθερότητα βρίσκονται στο επίκεντρο. Μπορεί να αναζητήσεις νέους τρόπους αξιοποίησης των ταλέντων σου ή να αποφασίσεις να οργανώσεις καλύτερα τα έξοδά σου. Αυτή η περίοδος σε ενθαρρύνει να αναγνωρίσεις τι έχει πραγματική αξία για σένα και πού αξίζει να επενδύσεις χρόνο και κόπο. Παράλληλα, η επιθυμία για άμεσα αποτελέσματα μπορεί να οδηγήσει σε βιαστικές επιλογές. Απόφυγε τις παρορμητικές αγορές και τις αποφάσεις υπό συναισθηματική πίεση. Ο σωστός προγραμματισμός θα σε ωφελήσει.

Ζυγός

Μετά τη Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου, νιώθεις μεγαλύτερη διάθεση να ανανεώσεις την εικόνα σου και να προχωρήσεις σε προσωπικές αλλαγές. Ο ενθουσιασμός σου για νέα σχέδια μεγαλώνει και μπορεί να βρεθείς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να αφήσεις πίσω όσα δεν σε εκφράζουν πλέον και να επικεντρωθείς σε όσα θέλεις να πετύχεις. Κάποιες εντάσεις στις σχέσεις ίσως αποκαλύψουν νέες προοπτικές. Αξιοποίησε τη δημιουργικότητα και τη γοητεία σου, χωρίς να παραμελείς τις δικές σου ανάγκες ή να επιδιώκεις διαρκώς την αποδοχή των άλλων.

Σκορπιός

Η ανάγκη για εσωτερική ανανέωση εντείνεται μετά τη Νέα Σελήνη, κάτι που μπορεί να σε οδηγήσει σε σημαντικές προσωπικές συνειδητοποιήσεις. Ενδέχεται να ανακαλύψεις νέους τρόπους να εκφράσεις τα συναισθήματά σου ή να προσφέρεις βοήθεια σε όσους χρειάζονται τη στήριξή σου. Αν και διαθέτεις ενθουσιασμό, ένα κομμάτι σου εξακολουθεί να αναζητά ησυχία και χρόνο για περισυλλογή. Όταν αργότερα η Σελήνη περάσει στο ζώδιό σου, θα νιώσεις την ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία και ανταπόκριση. Μην προσπαθήσεις να λύσεις όλα τα ζητήματα ταυτόχρονα. Εντόπισε την πραγματική αιτία της δυσαρέσκειάς σου και αντιμετώπισέ την με ψυχραιμία.

Τοξότης

Μια φιλία ή ένα ομαδικό σχέδιο μπορεί να αποκτήσει νέα δυναμική μετά τη Νέα Σελήνη. Ίσως βρεις τρόπους να πλησιάσεις περισσότερο έναν σημαντικό στόχο ή να συνεργαστείς με ανθρώπους που μοιράζονται τις ιδέες και τις επιθυμίες σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αναθεωρήσεις παλιές αντιλήψεις για τις φιλίες και να αφήσεις χώρο σε πιο αυθεντικές σχέσεις. Παράλληλα, η ανάγκη σου για ξεκούραση γίνεται εντονότερη. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να βρίσκεται διαρκώς σε δράση. Αντιθέτως, ένα διάλειμμα θα σε βοηθήσει να ανακτήσεις δυνάμεις, ενώ ο προσωπικός σου μαγνητισμός παραμένει ισχυρός.

Αιγόκερως

Μετά τη Νέα Σελήνη, οι επαγγελματικοί σου στόχοι και η ανάγκη να βελτιώσεις τον τρόπο εργασίας σου αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Μπορεί να εξετάσεις νέες μεθόδους, να οργανώσεις πιο αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις σου ή να αναθεωρήσεις τις προτεραιότητές σου. Μην βιαστείς να εφαρμόσεις όλες τις αλλαγές ταυτόχρονα. Παρατήρησε αρχικά τι αποδίδει και τι χρήζει αναπροσαρμογής. Καθώς προχωρά η ημέρα, κάποιος μπορεί να ζητήσει επίμονα την προσοχή σου. Διοχέτευσε την ενέργειά σου σε δημιουργικές και παραγωγικές δραστηριότητες. Μια ουσιαστική συζήτηση μπορεί να σου δώσει χρήσιμες ιδέες.

Υδροχόος

Η Νέα Σελήνη ενισχύει την επιθυμία σου να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, ειδικά στους τομείς της γνώσης, των ταξιδιών και των νέων εμπειριών. Θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, να εξερευνήσεις διαφορετικές ιδέες και να εκφραστείς με μεγαλύτερη ελευθερία. Η ανάγκη σου για προσωπική εξέλιξη είναι έντονη, όμως χρειάζεται να διατηρήσεις την ισορροπία ανάμεσα στα σχέδιά σου και στις καθημερινές υποχρεώσεις. Μπορείς να αξιοποιήσεις τη δυναμική σου στην εργασία ή σε ζητήματα υγείας και ευεξίας. Επιπλέον, μια πράξη προσφοράς ή βοήθειας προς κάποιον μπορεί να σου χαρίσει ιδιαίτερη ικανοποίηση.

Ιχθύες

Μετά τη Νέα Σελήνη, οι συνθήκες αρχίζουν να σε γεμίζουν αισιοδοξία και μπορεί να νιώσεις ότι ένα βάρος απομακρύνεται από πάνω σου. Οικονομικά ζητήματα σχετικά με κοινά χρήματα, οφειλές ή υποστήριξη από τρίτους ενδέχεται να σε απασχολήσουν περισσότερο. Παράλληλα, μια στενή σχέση μπορεί να σου προσφέρει ασφάλεια και συναισθηματική ενδυνάμωση. Είναι μια καλή στιγμή να απομακρυνθείς από παλιές συνήθειες που σε κρατούν πίσω. Ωστόσο, οι εντάσεις μπορεί να σε οδηγήσουν να αναζητήσεις άμεση ανακούφιση. Προσπάθησε να βρεις την πραγματική αιτία της δυσαρέσκειάς σου πριν αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από: tlife.gr