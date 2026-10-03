Ζώδια: Οι προβλέψεις της Λίτσας Πετρίδη για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Η αστρολόγος Λίτσα Πετρίδη παρουσιάζει τις προβλέψεις της για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, εστιάζοντας στις επιδράσεις της ανάδρομης Αφροδίτης και άλλων πλανητικών όψεων. Η περίοδος αυτή φέρνει την ανάγκη για επανεξέταση σε διάφορους τομείς της ζωής, από τις σχέσεις και τα οικονομικά μέχρι την καθημερινότητα και τις προσωπικές αξίες, επηρεάζοντας διαφορετικά τους ανθρώπους.

Επανεξέταση σχέσεων και οικονομικών

Η ανάδρομη Αφροδίτη, η οποία θα παραμείνει σε αυτή τη θέση έως τις 13 Νοεμβρίου, προτρέπει σε επανεξέταση οικονομικών εκκρεμοτήτων και κοινών συμφερόντων. Επίσης, θέτει στο μικροσκόπιο σχέσεις που απαιτούν μεγαλύτερη ουσία και βάθος. Είναι πιθανό να επανέλθει κάτι από το παρελθόν, όχι απαραίτητα για να ξαναζηθεί, αλλά για να βοηθήσει στην κατανόηση των πραγματικών αναγκών.

Για σήμερα, συνιστάται η αποφυγή παιχνιδιών δύναμης με φίλους ή άτομα του περιβάλλοντος. Μια έντονη συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει πολλά, αλλά είναι σημαντικό να μην πιεστούν οι καταστάσεις να πάρουν οριστική μορφή προτού υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα.

Βαθιά αναθεώρηση και προσωπική ικανοποίηση

Για όσους έχουν την ανάδρομη Αφροδίτη ως κυβερνήτη, ξεκινά μια περίοδος βαθιάς επανεξέτασης έως τις 13 Νοεμβρίου. Το διάστημα αυτό θα φέρει ερωτήματα σχετικά με το τι προσφέρει πραγματική ικανοποίηση στην εργασία, στις σχέσεις και στην καθημερινότητα. Κάτι που θεωρούνταν δεδομένο ενδέχεται να χρειάζεται αλλαγή.

Σήμερα, είναι καλό να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι, ειδικά αν υπάρξει αντίσταση στις ιδέες. Από τις 25 Οκτωβρίου και μετά, η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της πραγματικής ευτυχίας γίνεται εντονότερη. Είναι σημαντικό να αποφευχθούν αποφάσεις που λαμβάνονται μόνο από πείσμα.

Καθημερινότητα, έρωτας και παλιές υποθέσεις

Η ανάδρομη Αφροδίτη ωθεί στην επανεξέταση της καθημερινότητας, καθώς και του τρόπου που βιώνεται ο έρωτας και η χαρά. Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, ενδέχεται να επανέλθουν ζητήματα εργασίας ή υγείας που χρήζουν διόρθωσης. Αργότερα, παλιές ερωτικές ιστορίες μπορεί να φέρουν συναισθήματα στην επιφάνεια.

Η γοητεία παραμένει ισχυρή, ωστόσο σήμερα είναι προτιμότερο να αποφευχθούν οι ανταγωνιστικές συζητήσεις. Το ζητούμενο δεν είναι να αποδειχθεί το δίκιο, αλλά να κατανοηθεί τι πραγματικά επιθυμείται.

Αξίες, όρια και οικογενειακά ζητήματα

Η αντίθεση Άρη με τον Πλούτωνα καθιστά πιο ευαίσθητα τα θέματα αξίας, χρημάτων και προσωπικών ορίων. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς να αποδείξει την αξία του σε κανέναν. Η ανάδρομη Αφροδίτη, έως τις 25 Οκτωβρίου, φέρνει επανεξέταση σε ερωτικά και δημιουργικά ζητήματα, ενώ αργότερα το ενδιαφέρον στρέφεται στο σπίτι και την οικογένεια.

Ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να απασχολήσει ξανά. Είναι σημαντικό να εξεταστεί τι έχει αλλάξει εσωτερικά πριν ληφθούν αποφάσεις για το τι επιθυμείται στο παρόν.

Επικοινωνία και οικογενειακές αναθεωρήσεις

Σήμερα, μια έντονη συζήτηση μπορεί να βοηθήσει να διακρίνει κανείς ποιος πραγματικά αφουγκράζεται τις ανάγκες του και ποιος εμμένει στη δική του άποψη. Η ανάδρομη Αφροδίτη αρχικά προκαλεί αναθεωρήσεις σε οικογενειακά και οικιακά ζητήματα. Από τις 25 Οκτωβρίου, η προσοχή εστιάζεται σε επικοινωνίες, μετακινήσεις και παλαιότερες υποθέσεις.

Δεν πρέπει να γίνει προσπάθεια να λυθούν όλα ταυτόχρονα. Ορισμένες απαντήσεις θα έρθουν όταν επιτραπεί στον χρόνο να αποκαλύψει τι έχει πραγματική αξία.

Με πληροφορίες από: tlife.gr