Ζώδια: Οι προβλέψεις της Λίτσας Πετρίδη για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

Η αστρολόγος Λίτσα Πετρίδη δίνει τις προβλέψεις της για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, αναλύοντας πώς θα διαμορφωθεί η ημέρα για κάθε ζώδιο και ωροσκόπο. Οι πλανητικές επιρροές φέρνουν τόσο εντάσεις όσο και ευκαιρίες για δράση και ανανέωση, ανάλογα με την ώρα της ημέρας και τη θέση των πλανητών.

Κριός

Το πρώτο μισό της ημέρας για τους Κριούς ενδέχεται να φέρει ένταση, καθώς το τετράγωνο Άρη-Χείρωνα αγγίζει ευαίσθητα σημεία και δημιουργεί δυσκολίες στις οικογενειακές σχέσεις. Οι αλλαγές που επιχειρούνται ίσως χρειαστούν χρόνο για να γίνουν αποδεκτές από τους γύρω.

Καθώς η μέρα προχωρά, η διάθεση βελτιώνεται. Ο Άρης περνά στον πέμπτο ηλιακό οίκο, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τον ερωτισμό, την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση για δράση. Συνιστάται η αξιοποίηση αυτής της ενέργειας χωρίς υπερβολές.

Ταύρος

Παλιές ενοχές ή ζητήματα του παρελθόντος μπορεί να κάνουν τους Ταύρους πιο ευάλωτους συναισθηματικά, ιδιαίτερα νωρίς μέσα στην ημέρα. Το τετράγωνο Άρη-Χείρωνα καλεί σε αποφυγή βιαστικών αντιδράσεων.

Αργότερα, τα πράγματα κυλούν πιο ομαλά. Ο Άρης περνά στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας, φέρνοντας περισσότερη ενέργεια για αλλαγές, διορθώσεις και ανανέωση στον προσωπικό χώρο. Χρειάζεται προσοχή ώστε να μη συσσωρεύεται θυμός και να μην υπάρχει υπερβολική αμυντικότητα.

Δίδυμοι

Οικονομικά θέματα, όρια ή ζητήματα ιδιοκτησίας μπορεί να δημιουργήσουν άγχος στο πρώτο μισό της ημέρας για τους Διδύμους. Το τετράγωνο Άρη-Χείρωνα ενισχύει τις ανασφάλειες και μπορεί να οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις.

Αργότερα, ο Άρης περνά στον τομέα της επικοινωνίας, ενεργοποιώντας έντονα τη σκέψη, τις ιδέες και την ανάγκη για μάθηση. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για πνευματικές εργασίες, συζητήσεις και νέα σχέδια, με την προϋπόθεση να αποφεύγονται οι παρορμητικές κουβέντες.

Καρκίνος

Μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που επιθυμούν οι Καρκίνοι και σε όσα περιμένουν οι άλλοι από αυτούς μπορεί να δημιουργήσει ένταση. Το τετράγωνο Άρη-Χείρωνα τους κάνει πιο ευαίσθητους και ίσως τους ωθήσει σε μια βιαστική απόφαση. Χρειάζεται περισσότερη κατανόηση προς τον εαυτό.

Ο Άρης περνά στον τομέα των οικονομικών και των πόρων, αυξάνοντας την ανάγκη για ασφάλεια και οικονομική σταθερότητα. Μπορούν να εργαστούν δυναμικά για να χτίσουν κάτι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να αποφύγουν τις περιττές αγορές.

Λέων

Αυτή την περίοδο, οι Λέοντες κάνουν έναν εσωτερικό «καθαρισμό», αφήνοντας πίσω φόβους, παλιές ανασφάλειες και καταστάσεις που τους κρατούν πίσω. Το τετράγωνο Άρη-Χείρωνα μπορεί να κάνει τις διαφορές με τους άλλους πιο έντονες, γι’ αυτό συνιστάται να αποφεύγουν να παίρνουν κάθε διαφωνία προσωπικά.

Ο Άρης περνά στο ζώδιό τους και μέχρι τις 25 Νοεμβρίου τους χαρίζει περισσότερη αυτοπεποίθηση, θάρρος και ενέργεια. Είναι μια περίοδος για νέα ξεκινήματα και πιο τολμηρές κινήσεις, αρκεί να διαχειρίζονται σωστά τις δυνάμεις τους.

Παρθένος

Οι κοινωνικές σχέσεις των Παρθένων μπορεί να παρουσιάσουν εντάσεις στο πρώτο μισό της ημέρας. Το τετράγωνο Άρη-Χείρωνα τους κάνει πιο ευαίσθητους απέναντι στις συμπεριφορές των άλλων και μπορεί να τους ο...

Με πληροφορίες από: tlife.gr