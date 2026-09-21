Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας (21 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026)

Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026, όπως τις παρουσιάζει η Λίτσα Πετρίδη, φέρνουν στο προσκήνιο σημαντικές εξελίξεις για ορισμένα ζώδια. Η συγκεκριμένη περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονες επιρροές που αφορούν τόσο την προσωπική ζωή όσο και τις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ δεν λείπουν και οι αναφορές σε οικονομικά ζητήματα.

Επίκεντρο οι προσωπικές ανάγκες και οι αποφάσεις

Για κάποια ζώδια, αυτή η εβδομάδα τοποθετεί το άτομο στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η Πανσέληνος, που πραγματοποιείται στις 26 Σεπτεμβρίου στο ζώδιό τους, φωτίζει με ιδιαίτερη ένταση τις προσωπικές τους ανάγκες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην έκφραση συναισθημάτων ή σκέψεων που παρέμεναν μέχρι τώρα κρυμμένα.

Παράλληλα, μια απόφαση που ενδεχομένως καθυστερούσε, απαιτεί πλέον μια ξεκάθαρη και αποφασιστική στάση. Από τις 23 Σεπτεμβρίου, η είσοδος του Ήλιου στον Ζυγό στρέφει το ενδιαφέρον προς τις σχέσεις και τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτές. Η συμβουλή είναι να μην προσπαθήσει κανείς να ικανοποιήσει τους πάντες.

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό προσδίδει βάθος στα συναισθήματα αυτή την περίοδο, βοηθώντας να αποκαλυφθεί τι είναι αυτό που αξίζει πραγματικά. Επιπλέον, ένα οικονομικό ζήτημα είναι πιθανό να λάβει μια νέα τροπή. Η δύναμη που μπορεί να αντλήσει κανείς αυτή την εβδομάδα πηγάζει από την ειλικρίνεια.

Ενδοσκόπηση και διαχείριση υποχρεώσεων

Για άλλα ζώδια, η εβδομάδα αυτή αποτελεί μια πρόσκληση για ενδοσκόπηση. Ο στόχος είναι να ξεκαθαριστεί τι είναι αυτό που προκαλεί κούραση και τι είναι αυτό που πραγματικά επιθυμεί κανείς να διατηρήσει στη ζωή του. Η Αφροδίτη στον Σκορπιό ενεργοποιεί δυναμικά τον τομέα των σχέσεων, κάτι που μπορεί να φέρει ισχυρές συναισθηματικές αποκαλύψεις.

Σε αυτή την περίοδο, οι επιφανειακές απαντήσεις δεν θα είναι πλέον ικανοποιητικές. Η ανάγκη για βάθος και ουσία θα είναι εμφανής. Ο Ήλιος στον Ζυγό, από τις 23 Σεπτεμβρίου, παρέχει υποστήριξη στην καλύτερη οργάνωση της καθημερινότητας. Βοηθά επίσης στην τακτοποίηση των συσσωρευμένων υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: tlife.gr