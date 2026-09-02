Οι αστρολογικές προβλέψεις του Σεπτεμβρίου: Σχέσεις, επικοινωνία και προσωπική ισορροπία στο επίκεντρο

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου για πέντε ζώδια, φέρνοντας σημαντικές αστρολογικές αλλαγές. Καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, οι σχέσεις, η επικοινωνία και η προσωπική ισορροπία βρίσκονται στο επίκεντρο, επηρεάζοντας διάφορους τομείς της ζωής.

Οι πλανητικές μετακινήσεις του μήνα

Από τις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό, ο Ερμής στον Ζυγό, ενώ ο Ουρανός γυρίζει ανάδρομος και η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στην Παρθένο. Αυτές οι κινήσεις διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο για τις διαπροσωπικές σχέσεις και την καθημερινότητα.

Αργότερα, στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Ήλιος περνά στον Ζυγό, ενώ στις 26 η Πανσέληνος πραγματοποιείται στον Κριό, σηματοδοτώντας ολοκληρώσεις και νέες προοπτικές. Προς το τέλος του μήνα, στις 27 Σεπτεμβρίου, ο Άρης περνά στον Λέοντα και στις 30 ο Ερμής στον Σκορπιό, ενισχύοντας την αποφασιστικότητα και την ειλικρίνεια στις σχέσεις.

Κριός: Παραγωγικότητα και νέες ευκαιρίες

Για τους Κριούς, ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται ως ένας παραγωγικός και ευνοϊκός μήνας, υπό την προϋπόθεση της συνέπειας στους στόχους. Η Αφροδίτη στον Σκορπιό προσφέρει βοήθεια στην επανεξέταση οικονομικών και πόρων εντός των σχέσεων, ενώ ο Ερμής στον Ζυγό αναδεικνύει τις συνεργασίες.

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο καλεί σε μεγαλύτερη προσοχή στην καθημερινότητα. Από τις 22 Σεπτεμβρίου, ο Ήλιος στον Ζυγό καθιστά την ερωτική ζωή πιο ενδιαφέρουσα, προσφέροντας στους δεσμευμένους περισσότερο χρόνο με τον σύντροφο και στους ελεύθερους ευκαιρίες για νέες γνωριμίες. Η Πανσέληνος στο ζώδιό τους στις 26 Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου, ενώ ο Ερμής στον Σκορπιό βοηθά στην κατανόηση των πραγματικών αναζητήσεων από μια σχέση.

Παρθένος: Κοινωνική ανανέωση και επαγγελματική πορεία

Για τους Παρθένους, ο Σεπτέμβριος ανοίγει μια νέα σελίδα στην κοινωνική τους ζωή, με τις φιλίες και τις σχέσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Ερμής στον Ζυγό τους βοηθά να διεκδικήσουν όσα χρειάζονται, ενώ η Νέα Σελήνη στο ζώδιό τους και ο ανάδρομος Ουρανός στρέφουν την προσοχή στην κοινωνική και επαγγελματική τους πορεία.

Τα οικονομικά τους μπορούν επίσης να βελτιωθούν, αρκεί να κινηθούν με μέτρο. Η Πανσέληνος στον Κριό στις 26 Σεπτεμβρίου τους καλεί να αναγνωρίσουν όσα έχουν καταφέρει, ενώ ο Ερμής στον Σκορπιό στο τέλος του μήνα ευνοεί τις επαφές με ανθρώπους που τους στηρίζουν.

Ζυγός: Αυτοπεποίθηση και ισορροπία

Ο Σεπτέμβριος συγκαταλέγεται στους καλύτερους μήνες για τους Ζυγούς, καθώς αναμένεται να νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και διάθεση να αντιμετωπίσουν δύσκολα ζητήματα. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και ο Ερμής στο ζώδιό τους, ενισχύοντας την επικοινωνία.

Η Νέα Σελήνη τους καλεί να βελτιώσουν την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική τους ζωή, ενώ ο ανάδρομος Ουρανός τους ωθεί να δουν τη ζωή από διαφορετική οπτική. Από τις 22 Σεπτεμβρίου, ο Ήλιος στο ζώδιό τους τους φέρνει στο επίκενρο. Η Πανσέληνος στον Κριό υπενθυμίζει τη σημασία των ορίων στις προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.

Με πληροφορίες από: marieclaire.gr