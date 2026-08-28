Ζώδια: Οι προβλέψεις της Λίτσας Πετρίδη για την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

Η αστρολόγος Λίτσα Πετρίδη παρουσιάζει τις προβλέψεις για την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, με την έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύς να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Η ημέρα καλεί σε αναθεωρήσεις και σημαντικές αποφάσεις, επηρεάζοντας τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική ζωή, καθώς και τις κοινωνικές σχέσεις.

Η επιρροή της έκλειψης Σελήνης

Η έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύς ωθεί στο να αφήσετε πίσω καταστάσεις που προκαλούν ψυχική εξάντληση και δεν προσφέρουν πλέον τίποτα. Είναι πιθανό να συνειδητοποιήσετε την ανάγκη για περισσότερο προσωπικό χρόνο και λιγότερες υποχρεώσεις προς τους άλλους.

Στον επαγγελματικό τομέα, μια παρασκηνιακή εξέλιξη μπορεί να φέρει στην επιφάνεια μια αλήθεια. Δεν συνιστάται να πιέσετε τις αποφάσεις, καθώς κάτι ολοκληρώνεται φυσικά, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν νέο κύκλο με μεγαλύτερη διαύγεια.

Κοινωνικές σχέσεις και μελλοντικά σχέδια

Η έκλειψη αναδεικνύει τις φιλίες, τις κοινωνικές σχέσεις και τα μελλοντικά σας σχέδια. Ενδέχεται να κατανοήσετε ποιοι άνθρωποι έχουν πραγματική θέση στη ζωή σας και ποιοι απομακρύνονται φυσικά. Ένα σχέδιο που είχατε οραματιστεί ίσως απαιτήσει αλλαγή πορείας.

Στον αισθηματικό τομέα, μια γνωριμία από το κοινωνικό σας περιβάλλον μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Η ημέρα απαιτεί αυθεντικότητα και ξεκάθαρες επιλογές, αποφεύγοντας να διατηρείτε ανθρώπους στη ζωή σας μόνο από συνήθεια.

Επαγγελματική και προσωπική ζωή

Η Πανσέληνος και η έκλειψη επηρεάζουν έντονα την επαγγελματική σας πορεία και την προσωπική σας ζωή. Μια κατάσταση στην εργασία σας μπορεί να κορυφωθεί, απαιτώντας μια οριστική απόφαση. Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε ανάμεσα σε αυτό που επιθυμείτε και σε αυτό που θεωρούν οι άλλοι σωστό για εσάς.

Στα αισθηματικά, μια σημαντική συζήτηση μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Μην φοβηθείτε να διεκδικήσετε μια ζωή που ταιριάζει περισσότερο στις πραγματικές σας ανάγκες.

Εσωτερική αναζήτηση και οικονομικά ζητήματα

Η έκλειψη σηματοδοτεί μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης και αναθεώρησης του τρόπου που αντιλαμβάνεστε το μέλλον. Μια σημαντική απόφαση μπορεί να προκύψει σχετικά με ταξίδια, σπουδές, μια συμφωνία ή ένα σχέδιο που παρέμενε αβέβαιο. Η διαίσθησή σας είναι ισχυρή, αλλά χρειάζεται να συνδυαστεί με πρακτική σκέψη.

Στα αισθηματικά, μια συζήτηση μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι πραγματικά επιθυμεί ένα πρόσωπο. Μην αγνοήσετε ένα έντονο εσωτερικό μήνυμα. Η έκλειψη καλεί επίσης να αντιμετωπίσετε με ωριμότητα οικονομικά ζητήματα, κοινές υποχρεώσεις και συναισθηματικούς δεσμούς. Κάτι που αποφεύγατε να κοιτάξετε κατάματα μπορεί τώρα να έρθει στην επιφάνεια, καθιστώντας την κατάλληλη στιγμή να κλείσετε έναν οικονομικό ή συναισθηματικό κύκλο.

Σχέσεις και συνεργασίες

Στις αισθηματικές σχέσεις, η ένταση μπορεί να είναι αυξημένη, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα για βαθύτερη σύνδεση. Δεν πρέπει να προσπαθήσετε να ελέγξετε τα πάντα, καθώς κάποιες αλλαγές είναι απαραίτητες για την απελευθέρωσή σας.

Η έκλειψη, που συμβαίνει απέναντί σας, αναδεικνύει τις σχέσεις και τις συνεργασίες. Μια σχέση ή συνεργασία μπορεί να φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, όπου θα χρειαστεί να πάρετε μια απόφαση.

Με πληροφορίες από: tlife.gr