Ζώδια 2026: Ποιοι θα δουν την τύχη να τους χαμογελά στα οικονομικά και ποιοι στα ερωτικά

Το 2026 φέρνει κοσμογονικές αλλαγές στον αστρολογικό χάρτη. Δείτε αν ανήκετε στους "ευνοημένους" της χρονιάς και ποιες είναι οι ημερομηνίες-σταθμοί για το ζώδιό σας.

Το 2026 δεν είναι μια απλή χρονιά· είναι μια χρονιά "reset". Με τον Δία να μετακινείται στον Λέοντα το καλοκαίρι και τον Κρόνο να κάνει δυναμικά περάσματα, οι ισορροπίες ανατρέπονται.

Στο Madata.gr συγκεντρώσαμε τις προβλέψεις για όλες τις ομάδες ζωδίων, εστιάζοντας σε αυτό που μας καίει όλους: Χρήμα και Έρωτας.

1. Τα Ζώδια της Φωτιάς: Κριός, Λέων, Τοξότης

Το σύνθημα: "Η ώρα της δικαίωσης" Οι εκπρόσωποι της φωτιάς είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, ειδικά από τον Ιούλιο και μετά.

Οικονομικά: Ο Λέων θα δει την καριέρα του να εκτοξεύεται, ενώ ο Κριός θα βρει μια απρόσμενη πηγή εσόδων μετά την άνοιξη.

Ερωτικά: Ο Τοξότης αφήνει πίσω του τις επιπολαιότητες και μπαίνει σε μια φάση βαθιάς, ουσιαστικής δέσμευσης.

2. Τα Ζώδια της Γης: Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως

Το σύνθημα: "Σταθερότητα και κέρδη" Για εσάς, το 2026 είναι η χρονιά που οι κόποι των προηγούμενων ετών αποδίδουν καρπούς.

Οικονομικά: Ο Ταύρος είναι ο "μαγνήτης" της τύχης. Ακόμα και εκεί που νομίζει ότι όλα κολλούν, έρχεται ένα μπόνους ή μια αύξηση. Η Παρθένος ευνοείται σε επενδύσεις ακινήτων.

Ερωτικά: Ο Αιγόκερως μαλακώνει και επιτρέπει στο συναίσθημα να κυριαρχήσει, φέρνοντας σταθερότητα στη σχέση του.

3. Τα Ζώδια του Αέρα: Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος

Το σύνθημα: "Κοινωνική άνοδος και νέοι έρωτες" Με τον Ουρανό να μπαίνει στους Διδύμους, η ζωή σας αποκτά ταχύτητα που δεν έχετε ξαναζήσει.

Οικονομικά: Ο Ζυγός θα δει το κύρος του να αυξάνεται και τις συνεργασίες του να αποφέρουν "χρυσάφι". Ο Υδροχόος ευνοείται σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τεχνολογία και ίντερνετ.

Ερωτικά: Οι Δίδυμοι θα ζήσουν έναν "κεραυνοβόλο" έρωτα μέσα στον Απρίλιο που θα τους αλλάξει την κοσμοθεωρία.

4. Τα Ζώδια του Νερού: Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες

Το σύνθημα: "Συναισθηματική αναγέννηση" Για εσάς, το πρώτο μισό του 2026 είναι αφιερωμένο στην εσωτερική επούλωση και το δεύτερο στην εξωστρέφεια.

Οικονομικά: Ο Ιχθύς πρέπει να εμπιστευτεί τη διαίσθησή του σε μια οικονομική πρόταση που θα έρθει τον Μάρτιο. Ο Σκορπιός τακτοποιεί παλιές οφειλές και "ανασαίνει".

Ερωτικά: Ο Καρκίνος έχει τη μεγαλύτερη εύνοια για γάμο ή απόκτηση απογόνου μέχρι τον Ιούνιο, χάρη στην παρουσία του Δία στο ζώδιό του.



Madata SOS: Οι 3 πιο τυχερές ημερομηνίες του 2026

20 Μαρτίου: Ιδανική για νέα ξεκινήματα και υπογραφές συμβολαίων.

15 Ιουλίου: Η "χρυσή" μέρα για τον έρωτα και τις εξομολογήσεις.

10 Νοεμβρίου: Η στιγμή που τα οικονομικά ρίσκα αποδίδουν τα μέγιστα.

Tip για τον αναγνώστη: Μην ξεχνάτε να ελέγχετε και τον ωροσκόπο σας, καθώς το 2026 πολλές από τις αλλαγές θα εκδηλωθούν μέσω αυτού!

Διαβάστε ακόμα: Ετήσια ζώδια 2026: Πώς οι πλανητικές μετακινήσεις επηρεάζουν όλα τα ζώδια