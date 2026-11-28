Κορυφαίοι επιστήμονες προειδοποιούν ότι κυβερνήσεις, τράπεζες, υπηρεσίες πληροφοριών και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με μια πρωτοφανή ανατροπή στα δεδομένα της κυβερνοασφάλειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης πιθανόν να έχουν ήδη πραγματοποιήσει ανακαλύψεις που θα μπορούσαν να κλονίσουν τα θεμέλια της σύγχρονης κρυπτογράφησης. Αυτό θα ανάγκαζε πολλούς φορείς να αναθεωρήσουν άμεσα τον τρόπο επικοινωνίας τους.

Η προειδοποίηση για την κυβερνοασφάλεια

Οι κορυφαίοι επιστήμονες εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες, τονίζοντας ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να έχουν ήδη επιλύσει αλγόριθμους που προστατεύουν μυστικά κυβερνήσεων, τραπεζών και εταιρειών. Αυτή η εξέλιξη, εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πρωτοφανή ανατροπή στα δεδομένα της κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως.

Οι μυστικές υπηρεσίες, οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες και οι ιδιωτικές εταιρείες θα αναγκαστούν να αναθεωρήσουν πολύ γρήγορα τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διακινδυνεύσουν την ευρεία αποκάλυψη εξαιρετικά ευαίσθητων πληροφοριών, κάτι που θα είχε εκτεταμένες συνέπειες.

Οι «βάσιμες φήμες» και οι δηλώσεις ειδικών

Ο Σκοτ Άαρονσον, διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα της θεωρητικής πληροφορικής, μίλησε στον Guardian για «βάσιμες φήμες» που κυκλοφορούν. Αυτές οι φήμες αναφέρουν ότι ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, τα οποία παρέμεναν άλυτα εδώ και δεκαετίες και συνδέονται άμεσα με την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ίδιος ο Άαρονσον έγραψε ότι ήταν «σχεδόν βέβαιος, βάσει πολλαπλών αξιόπιστων πηγών, ότι τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης κρύβουν μία ή περισσότερες ανακαλύψεις-βόμβα στον τομέα της κρυπτογραφίας». Αυτή η δήλωση ενισχύει τις ανησυχίες για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κίνδυνος αποκρυπτογράφησης ευαίσθητων δεδομένων

Εάν οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν, είναι πιθανό οι χάκερς, αλλά και πολλοί άλλοι, να αποκτήσουν σύντομα τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφούν ευκολότερα μυστικές επικοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, όπως τραπεζικές συναλλαγές, διπλωματικά τηλεγραφήματα και προσωπικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η προοπτική αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεση προσαρμογή. Οι μυστικές υπηρεσίες, οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες και οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να αναθεωρήσουν άμεσα τους τρόπους επικοινωνίας τους, προκειμένου να προστατεύσουν τα ευαίσθητα δεδομένα τους από την ευρεία αποκάλυψη.

Νέες μαθηματικές εξελίξεις και οι απόψεις των ειδικών

Οι ανησυχίες του Άαρονσον και άλλων επιστημόνων ενισχύθηκαν έπειτα από μια σειρά μαθηματικών εξελίξεων που ανακοίνωσαν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης τις τελευταίες εβδομάδες. Παρόλο που τα περισσότερα από αυτά αφορούν αφηρημένα μαθηματικά προβλήματα, για τους ειδικούς του κλάδου αποτελούν σαφή ένδειξη της αυξανόμενης ισχύος της τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να επιλύει ζητήματα τα οποία μέχρι τώρα θεωρούνταν απίθανο να αντιμετωπιστούν στο άμεσο μέλλον. Ο Στίβεν Μέρντοχ, καθηγητής πληροφορικής στο University College London, δήλωσε ότι «όσοι πίστευαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούσε να ασχοληθεί με ενδιαφέροντα μαθηματικά κάνουν σίγουρα λάθος, και επομένως δεν είναι πλέον σαφές πού βρίσκεται το όριο».

Από την πλευρά του, ο μαθηματικός Μάρκους ντι Σοτό επισήμανε, μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 την Παρασκευή, ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι ευρύτερες συνέπειες των ανακαλύψεων. Επίσης, δεν είναι σαφές τι σημαίνει αυτό για τον τομέα της κρυπτογράφησης στο σύνολό του.

Με πληροφορίες από: Topontiki