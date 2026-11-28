Όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες επιλέγουν να αποχωρήσουν από τις πλατφόρμες Instagram και Facebook, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την ανεξέλεγκτη χρήση των έργων τους. Ο φόβος τους επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο τα δημιουργήματά τους να χρησιμοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεσή τους για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η τάση έχει οδηγήσει πολλούς δημιουργούς να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους προβολής και προστασίας της δουλειάς τους.

Οι ανησυχίες των δημιουργών και οι αλλαγές της Meta

Η βασική ανησυχία των καλλιτεχνών είναι ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα αποκτήσουν την ικανότητα να αναπαράγουν ή ακόμα και να υποκαταστήσουν πλήρως τη δική τους δουλειά. Αυτή η προοπτική δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας και απειλής για το μέλλον του επαγγέλματός τους. Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά λόγω των προτεινόμενων αλλαγών στους όρους χρήσης της Meta, της μητρικής εταιρείας των Instagram και Facebook.

Παρά την ανακοίνωση της Meta για επ’ αόριστον αναβολή αυτών των αλλαγών, η εμπιστοσύνη της κοινότητας των δημιουργών έχει κλονιστεί βαθιά. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν ήδη προχωρήσει σε διαγραφή των λογαριασμών τους στις συγκεκριμένες πλατφόρμες, ενώ άλλοι αποσύρουν συστηματικά το έργο τους. Η αναζήτηση εναλλακτικών χώρων προβολής και πώλησης των δημιουργημάτων τους αποτελεί πλέον προτεραιότητα για ένα μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής κοινότητας.

Το περιστατικό του Ματί Μπέρναμ

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ανησυχίας αποτελεί η περίπτωση του Βρετανού καλλιτέχνη ακουαρέλας, Ματί Μπέρναμ. Το 2024, ο Μπέρναμ ανακάλυψε ότι κάποιος είχε δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο Pinterest, υποδυόμενος τον ίδιο. Ο εν λόγω λογαριασμός χρησιμοποιούσε έργα του καλλιτέχνη για τη δημιουργία εκδοχών τους μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Οι παραγόμενες από AI εκδοχές των έργων του Μπέρναμ προωθούνταν στη συνέχεια σε ψεύτικα προφίλ σε πλατφόρμες όπως το Shopify, το Facebook και το Instagram. Ο καλλιτέχνης κατάφερε να εντοπίσει τον λογαριασμό στο Βιετνάμ, ωστόσο δεν μπόρεσε να εξακριβώσει την ταυτότητα του ατόμου που κρυβόταν πίσω από αυτή την ενέργεια. Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει την ευκολία με την οποία μπορεί να γίνει κατάχρηση της καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας στον ψηφιακό κόσμο.

Οικονομικές επιπτώσεις και η δράση των προφίλ AI

Το περιστατικό του Ματί Μπέρναμ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα έργων που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, αυτά τα έργα στερούν πελατεία και έσοδα από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, δημιουργώντας έναν αθέμιτο ανταγωνισμό. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στο Instagram και το Facebook, τις πλατφόρμες που ανήκουν στη Meta, όπου η διάδοση τέτοιων έργων είναι εκτεταμένη.

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι «τα προφίλ με έργα AI αποκομίζουν χρήματα από το Facebook». Εξήγησε ότι αυτά τα προφίλ συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, οι οποίοι πιστεύουν ότι πρόκειται για πραγματικούς καλλιτέχνες. Στη συνέχεια, οι λογαριασμοί αυτοί κατευθύνουν τους χρήστες σε διάφορες ιστοσελίδες που λειτουργούν ως ηλεκτρονικά καταστήματα, καθώς και σε διαφημίσεις, εκμεταλλευόμενοι την παραπλάνηση του κοινού.

Εναλλακτικές λύσεις και προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα

Η παρούσα κατάσταση έχει οδηγήσει ορισμένους δημιουργούς να περιορίσουν σημαντικά την παρουσία τους στο Instagram, το Facebook και τις άλλες πλατφόρμες της Meta. Κάποιοι μάλιστα εξετάζουν την πλήρη αποχώρησή τους από αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλοι έχουν σταματήσει εντελώς να δημοσιεύουν νέα έργα τους, φοβούμενοι την εκμετάλλευσή τους από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ως απάντηση σε αυτή την πρόκληση, πολλοί καλλιτέχνες στρέφονται σε διαφορετικές διαδικτυακές κοινότητες δημιουργών, όπως το Patreon και το Substack, όπου μπορούν να διατηρήσουν μεγαλύτερο έλεγχο επί του έργου τους και να επικοινωνήσουν απευθείας με το κοινό τους. Το CNN, μάλιστα, συνομίλησε με περισσότερους από δώδεκα καλλιτέχνες για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο Τιμ Ο’Μπράιεν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Society of Illustrators, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Newsit