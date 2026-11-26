Το ελληνικό Δημόσιο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI), ξεπερνώντας τον ιδιωτικό τομέα, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Μιλώντας στο «Digital Economy Forum 2026: Building Intelligence», ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε ότι η χρήση της AI στον δημόσιο τομέα ανέρχεται στο 15% για το 2025, έναντι 9% στις επιχειρήσεις την ίδια περίοδο. Αυτή η εξέλιξη, κατά τον ίδιο, αποτελεί συνέχεια της πρωτοπορίας που επέδειξε το Δημόσιο και στην εφαρμογή της «cloud-first policy» το 2020.

Η πρωτοπορία του ελληνικού δημοσίου στην ψηφιακή μετάβαση

Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στην «cloud-first policy» που εισήγαγε η κυβέρνηση το 2020, τονίζοντας ότι ο δημόσιος τομέας πρωτοστάτησε στην εφαρμογή της, με τον ιδιωτικό να ακολουθεί στη συνέχεια. Αυτή η εμπειρία, όπως εξήγησε, επαναλαμβάνεται και σήμερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι αριθμοί για το 2025 δείχνουν ότι το Δημόσιο χρησιμοποιεί εργαλεία AI σε ποσοστό 15%, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται στο 9%. Αυτή η διαφορά, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, αποτελεί ένα σημαντικό δίδαγμα για την ψηφιακή πορεία της χώρας.

Τα θεμέλια για την ψηφιακή αυτονομία της Ευρώπης

Στο πλαίσιο της μεγάλης ετήσιας διοργάνωσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ο κ. Αναγνωστόπουλος συμμετείχε σε συζήτηση με τον Ειδικό Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Γιάννη Μαστρογεωργίου. Το θέμα της συζήτησης ήταν «Ευρώπη και ψηφιακή αυτονομία: μπορεί η ΕΕ να γίνει παγκόσμιος ψηφιακός “παίκτης” ή έχει χάσει το τρένο;». Εκεί, ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέλυσε τα τέσσερα βασικά θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η Ευρώπη για να ενισχύσει την κυριαρχία της στον ψηφιακό τομέα. Αυτά τα θεμέλια περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ανθεκτικών συστημάτων, την εξασφάλιση επαρκών υπολογιστικών υποδομών, την αξιοποίηση της κατάλληλης τεχνολογίας και την επίτευξη οικονομικής κυριαρχίας.

Ο Γενικός Γραμματέας έδωσε τον δικό του ορισμό για την έννοια της κυριαρχίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Κυριαρχία σημαίνει δυνατότητα επιλογής και ανθεκτικότητα να διαθέτουμε συστήματα, που συνεχίζουν να εξυπηρετούν τον σκοπό τους, ακόμη κι όταν συμβεί κάτι δυσχερές». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για συστήματα που μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα, ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες.

Ενίσχυση υπολογιστικών υποδομών και τεχνολογίας

Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, η ύπαρξη επαρκών υπολογιστικών υποδομών είναι απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό, η Ευρώπη έχει θέσει ως στόχο να τριπλασιάσει τις υποδομές data center έως τον Ιούνιο του 2026. Ως ένα σημαντικό παράδειγμα υπολογιστικής υποδομής στην Ελλάδα, ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέφερε τον εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ». Ωστόσο, οι υποδομές από μόνες τους δεν είναι αρκετές.

Είναι εξίσου σημαντική η τεχνολογία που θα αξιοποιήσει αυτές τις υποδομές, δηλαδή τα κατάλληλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ένα κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι αν στο μέλλον τα ιδιόκτητα μοντέλα, όπως το ChatGPT και το Claude, θα είναι εφάμιλλα σε δυνατότητες με τα ανοικτά μοντέλα. Ο λόγος είναι ότι μόνο τα ανοικτά μοντέλα μπορούν να λειτουργήσουν στις ευρωπαϊκές υποδομές AI. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η ισορροπία, μπορεί να προκύψει ζήτημα τεχνολογικής κυριαρχίας για την Ευρώπη.

Η σημασία της οικονομικής κυριαρχίας και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Ο τέταρτος και εξίσου κρίσιμος πυλώνας που ανέδειξε ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι η οικονομική κυριαρχία. Τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με ανταγωνιστικό κόστος, χωρίς να αντιμετωπίζουν απρόοπτες και δυσμενείς αλλαγές στην τιμολόγηση. Η λύση σε αυτό το ζήτημα, όπως πρόσθεσε, βρίσκεται στη δύναμη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Επιπλέον, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση βιώσιμων και προβλέψιμων όρων πρόσβασης σε αυτές τις τεχνολογίες. Ο κ. Αναγνωστόπουλος έκλεισε την ομιλία του με την πρόβλεψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει ένα εργαλείο καθημερινής χρήσης για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση των μοντέλων AI στην καθημερινότητα και στην παραγωγή, ώστε να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit