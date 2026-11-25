Το νέο βιντεοπαιχνίδι GTA 6 κατέγραψε το μεγαλύτερο λανσάρισμα στην ιστορία του PlayStation, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε επίσημα η Sony. Από την κυκλοφορία του στις 19 Νοεμβρίου και μέχρι το τέλος του πρώτου Σαββατοκύριακου, το παιχνίδι προσέλκυσε πάνω από 39 εκατομμύρια μοναδικούς παίκτες στην κονσόλα PS5. Αυτή η επίδοση σηματοδοτεί ένα νέο ρεκόρ για την πλατφόρμα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

Ρεκόρ μοναδικών παικτών και συνολικής συμμετοχής

Το GTA 6 κατάφερε να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στις κονσόλες PlayStation, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του. Η Sony ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 39 εκατομμύρια μοναδικοί παίκτες συνδέθηκαν στο Grand Theft Auto VI στο PS5 από την κυκλοφορία του. Αυτό το εντυπωσιακό νούμερο καταγράφηκε μέσα στο πρώτο Σαββατοκύριακο από την ημέρα κυκλοφορίας του τίτλου, την 19η Νοεμβρίου.

Η εταιρεία εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους παίκτες, τονίζοντας ότι η συμβολή τους κατέστησε το GTAVI το μεγαλύτερο λανσάρισμα στην ιστορία του PlayStation. Η επιτυχία αυτή δεν αφορά μόνο τον αριθμό των παικτών, αλλά και την ευρύτερη απήλαυση που είχε ο τίτλος από τις πρώτες κιόλας ώρες διάθεσής του.

Υψηλή ταυτόχρονη προσέλευση στην πλατφόρμα

Πέρα από τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έπαιξαν το παιχνίδι μέσα στις πρώτες ημέρες, το GTA 6 σημείωσε και ένα ακόμα σημαντικό ρεκόρ. Κατέγραψε την υψηλότερη ταυτόχρονη προσέλευση που έχει καταγραφεί ποτέ για οποιοδήποτε παιχνίδι στην πλατφόρμα του PlayStation. Αυτό το στατιστικό είναι διαφορετικό από τους μοναδικούς παίκτες, καθώς αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν ταυτόχρονα μέσα στο παιχνίδι.

Τέτοιου είδους μετρήσεις και ρεκόρ ταυτόχρονης συμμετοχής ανακοινώνονται συνήθως από τις πλατφόρμες και υποδεικνύουν την άμεση και μαζική ανταπόκριση του κοινού σε έναν νέο τίτλο. Η επίδοση του GTA 6 σε αυτόν τον τομέα υπογραμμίζει την τεράστια αναμονή και το ενδιαφέρον που υπήρχε για την κυκλοφορία του.

Εκατομμύρια ώρες αφιερωμένες στο παιχνίδι

Η συμμετοχή των παικτών συνοδεύτηκε από έναν ιδιαίτερα υψηλό συνολικό χρόνο ενασχόλησης με το παιχνίδι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Sony, οι παίκτες του PS5 κατέγραψαν συνολικά 683 εκατομμύρια ώρες παιχνιδιού στο GTA 6. Αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός αφορά το διάστημα έως το τέλος του πρώτου Σαββατοκύριακου από την κυκλοφορία του τίτλου.

Ως αποτέλεσμα, ο μέσος χρόνος παιχνιδιού ανά κάτοχο στην πλατφόρμα του PlayStation διαμορφώθηκε στις 17,4 ώρες. Αυτός ο αριθμός περιγράφει πόσο χρόνο αφιέρωσαν κατά μέσο όρο οι κάτοχοι του παιχνιδιού μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αναδεικνύοντας την αφοσίωση και το ενδιαφέρον του κοινού.

Αύξηση στις νέες συνδέσεις κονσολών PS5

Η κυκλοφορία του GTA 6 συνδέθηκε επίσης με έντονη δραστηριότητα σε επίπεδο πωλήσεων και συνδέσεων κονσολών. Η Sony κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό κονσολών PS5 που συνδέθηκαν για πρώτη φορά μέσα σε μία ημέρα. Αυτή η επίδοση εξαιρεί μόνο την περίοδο λανσαρίσματος της ίδιας της κονσόλας, καθώς και τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το GTA 6 ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξαν οι χρήστες στο 70% αυτών των νέων συστημάτων PS5. Αυτό δείχνει ότι πολλοί καταναλωτές προχώρησαν στην αγορά της κονσόλας ειδικά για να παίξουν τον συγκεκριμένο τίτλο, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπορική του επιτυχία και την επιρροή του στην αγορά των βιντεοπαιχνιδιών.

Με πληροφορίες από: Athletiko