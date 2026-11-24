Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, με την κωδική ονομασία «Code Red», τέθηκε η Microsoft μετά το πρωτοφανές 24ωρο μπλακ άουτ που παρέλυσε τις υπηρεσίες της σε ολόκληρο τον κόσμο. Το εκτεταμένο πρόβλημα επηρέασε κρίσιμες λειτουργίες όπως το Exchange Online, το Outlook και το Teams, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες σε κυβερνήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αεροπορικές εταιρείες. Εσωτερικά υπομνήματα που εξασφάλισε αποκλειστικά το Reuters αποκαλύπτουν σοβαρές αδυναμίες στα τεχνικά συστήματα του αμερικανικού κολοσσού, καθώς και χαοτικές συνθήκες στη διαχείριση της κρίσης.

Η έκταση της πρωτοφανούς βλάβης

Η εκτεταμένη βλάβη, η οποία σημειώθηκε στις 12 και 13 Νοεμβρίου, επηρέασε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών της Microsoft. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα παρέλυσε το Exchange Online, το Outlook, το Teams, τον βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης Copilot, καθώς και άλλες υπηρεσίες του Microsoft 365. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εκατομμύρια χρήστες να στερηθούν την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και σε κρίσιμα εργαλεία επικοινωνίας για ένα ολόκληρο 24ωρο.

Οι συνέπειες του μπλακ άουτ ήταν παγκόσμιες, προκαλώντας προβλήματα σε διάφορους τομείς. Κυβερνήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αεροπορικές εταιρείες βρέθηκαν αντιμέτωπες με δυσλειτουργίες, αναδεικνύοντας την κρίσιμη εξάρτηση από τις υπηρεσίες της Microsoft.

Εσωτερικά έγγραφα αποκαλύπτουν αδυναμίες και χάος

Εσωτερικά υπομνήματα, τα οποία εξασφάλισε αποκλειστικά το Reuters, φέρνουν στο φως σοβαρές αδυναμίες που εντοπίστηκαν στα τεχνικά συστήματα του αμερικανικού κολοσσού. Τα ίδια έγγραφα περιγράφουν και τις χαοτικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διαχείριση της κρίσης. Οι μηχανικοί της εταιρείας, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των υπηρεσιών, αντάλλαξαν περισσότερα από 11.000 μηνύματα.

Η αποκάλυψη αυτών των εσωτερικών εγγράφων υπογραμμίζει την έκταση των προβλημάτων που αντιμετώπισε η Microsoft, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο συντονισμού των ομάδων της κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η αντίδραση της Microsoft και ο νέος στόχος

Μετά το πρωτοφανές μπλακ άουτ, ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στους χρήστες. Παράλληλα, οι επικεφαλής των τεχνικών ομάδων της εταιρείας αναγνώρισαν ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί προστασίας που διέθεταν αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν την έκταση της βλάβης.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που εξέτασε το Reuters, η Microsoft έχει πλέον θέσει έναν φιλόδοξο νέο στόχο: να είναι σε θέση να αποκαθιστά αντίστοιχες διακοπές υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Η απόφαση για την ενεργοποίηση του «Code Red» αποτυπώνει την ιδιαίτερη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει πλέον η εταιρεία το περιστατικό.

Η δήλωση του Τζέισον Χέντερσον και οι προτεραιότητες

Σε εσωτερικό υπόμνημα προς τους εργαζομένους, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ο Τζέισον Χέντερσον, πρόεδρος του τμήματος M365 Core, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη διακοπή ως τη σοβαρότερη στην ιστορία του Exchange Online. Την περιέγραψε ως προς τον αντίκτυπό της στους πελάτες, αναγνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος που βίωσαν οι χρήστες.

Ο Χέντερσον παραδέχθηκε ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν μείνει τόσοι πολλοί πελάτες χωρίς ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξεκαθάρισε ότι η νέα κινητοποίηση, που τέθηκε σε εφαρμογή με τον «Code Red», αποτελεί την υψηλότερη προτεραιότητα για όλες τις τεχνικές ομάδες της εταιρείας. Η Microsoft προχωρά πλέον σε συνολική επανεξέταση των διαδικασιών πρόληψης, παρακολούθησης και αποκατάστασης βλαβών, καθώς το περιστατικό ανέδειξε προβλήματα που δεν περιορίζονται σε ένα μεμονωμένο τεχνικό σφάλμα.

Με πληροφορίες από: Enikos