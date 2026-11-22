Η πλατφόρμα OpenCar του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι πλέον διαθέσιμη σε αναβαθμισμένη μορφή, προσφέροντας στους πολίτες πιο λεπτομερή δεδομένα για τα οχήματα. Η υπηρεσία περιλαμβάνει επιπλέον στοιχεία σχετικά με τους τεχνικούς ελέγχους ΚΤΕΟ, παρέχοντας μια πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση και το ιστορικό κάθε οχήματος. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αντλούν αυτοματοποιημένα αυτά τα δεδομένα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (API), διευκολύνοντας τη λειτουργία των συστημάτων τους. Η βασική υπηρεσία παραμένει προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας opencar.data.gov.gr.

Αναλυτικά στοιχεία για το ΚΤΕΟ

Με τη διεύρυνση της υπηρεσίας OpenCar, η αναζήτηση πληροφοριών για ένα όχημα δεν περιορίζεται πλέον στα βασικά χαρακτηριστικά του, αλλά επεκτείνεται σε αναλυτικότερες λεπτομέρειες για τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο. Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν πλέον να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα του τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ, καθώς και για την ακριβή ημερομηνία διενέργειάς του.

Επιπρόσθετα, παρέχονται πληροφορίες για την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να διενεργηθεί ο επόμενος τεχνικός έλεγχος. Στα νέα διαθέσιμα δεδομένα περιλαμβάνεται επίσης ο τύπος του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, καθώς και ο αριθμός του σχετικού πιστοποιητικού. Μία σημαντική προσθήκη είναι και η καταγραφή των χιλιομέτρων που είχαν καταγραφεί στο οδόμετρο του οχήματος κατά τη διάρκεια του τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ.

Οι ήδη διαθέσιμες πληροφορίες

Τα νέα στοιχεία για τους τεχνικούς ελέγχους συμπληρώνουν τις ήδη υφιστάμενες πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας OpenCar. Αυτές περιλαμβάνουν βασικά χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως η κατηγορία στην οποία ανήκει και το χρώμα του. Επίσης, παρέχονται στοιχεία για τη χρήση του οχήματος, καθώς και ο αριθμός πλαισίου του.

Στις πληροφορίες που μπορούν να αναζητήσουν οι πολίτες περιλαμβάνονται επίσης ο κυβισμός του κινητήρα και η φορολογήσιμη ισχύς του οχήματος. Επιπλέον, εμφανίζονται οι ημερομηνίες πρώτης ταξινόμησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η ημερομηνία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας. Η πλατφόρμα ενημερώνει επίσης για την κατάσταση κυκλοφορίας του οχήματος, την ισχύ της άδειας και την ασφαλιστική του κάλυψη.

Αυτοματοποιημένη πρόσβαση για εταιρείες μέσω API

Μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες που προσφέρει η διευρυμένη υπηρεσία OpenCar είναι η πρόσβαση στα διαθέσιμα δεδομένα μέσω API, δηλαδή Προγραμματιστικής Διεπαφής Εφαρμογών. Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν δεδομένα με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Χάρη στην ενσωμάτωση του API, οι εταιρείες μπορούν πλέον να συλλέγουν τα στοιχεία των οχημάτων αυτοματοποιημένα, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιούν χειροκίνητη αναζήτηση στην ιστοσελίδα κάθε φορά. Αυτό διευκολύνει σημαντικά τη λειτουργία των δικών τους συστημάτων πληροφοριών, επιτρέποντάς τους να εντάσσουν τα δεδομένα του OpenCar απευθείας στις εφαρμογές τους.

Η δήλωση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, προέβη σε δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με την αναβάθμιση της πλατφόρμας. Όπως ανέφερε, «με τη διευρυμένη υπηρεσία OpenCar κάνουμε την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για τα οχήματα ακόμη πιο εύκολη και ουσιαστική, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις».

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα δεδομένα που ήδη διαθέτει το Δημόσιο. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, η βελτίωση της ασφάλειας των συναλλαγών και η εξοικονόμηση χρόνου για όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτή η κατεύθυνση, σύμφωνα με τον υπουργό, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: Newsit