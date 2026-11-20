Χιλιάδες εργαζόμενοι της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έγιναν εκατομμυριούχοι μέσα σε μία νύχτα, καθώς το χρηματιστηριακό ντεμπούτο της εταιρείας προκάλεσε μια εντυπωσιακή αύξηση της περιουσίας τους. Συγκεκριμένα, το 96% του προσωπικού της Anthropic διαθέτει πλέον μετοχές αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Η είσοδος της εταιρείας στο χρηματιστήριο επιβεβαίωσε τη ραγδαία ανάπτυξή της, μόλις λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή της.

Το μέγεθος της περιουσίας των εργαζομένων

Σύμφωνα με στοιχεία των ρυθμιστικών αρχών, η Anthropic απασχολούσε τον Σεπτέμβριο συνολικά 5.300 εργαζομένους. Από αυτούς, περίπου 5.100 άτομα, δηλαδή το 96% του συνόλου του προσωπικού, κατέχουν πλέον μετοχές η αξία των οποίων ξεπερνά το ένα εκατομμύριο δολάρια. Αυτό το ποσοστό αναδεικνύει την ευρεία κατανομή του πλούτου που δημιουργήθηκε.

Η αύξηση της περιουσίας δεν περιορίζεται μόνο στην κατηγορία των εκατομμυριούχων. Περίπου 2.800 εργαζόμενοι διαθέτουν μετοχές αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι σχεδόν 600 άτομα ανήκουν πλέον στην εξαιρετικά περιορισμένη κατηγορία όσων έχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της οικονομικής μεταμόρφωσης για ένα σημαντικό κομμάτι του προσωπικού.

Το χρηματιστηριακό ντεμπούτο και η ραγδαία ανάπτυξη

Η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο πραγματοποιήθηκε με τιμή διάθεσης των μετοχών στα 83 δολάρια ανά μετοχή. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε την αφορμή για τη δημιουργία ενός τόσο μεγάλου αριθμού νέων εκατομμυριούχων. Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε μόλις το 2021, έχει καταγράψει μια εκρηκτική πορεία ανάπτυξης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε η Anthropic είναι αξιοσημείωτη. Στα τέλη του 2024, η εταιρεία απασχολούσε λιγότερους από 1.000 ανθρώπους, ενώ μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, ο αριθμός του προσωπικού της ξεπέρασε τους 5.000. Αυτή η εξέλιξη, από μια startup σε έναν οργανισμό με χιλιάδες εργαζομένους, δείχνει την ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης.

Η οπτική του Άντριου Μπένσον

Ο Άντριου Μπένσον, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Hill, μιας εταιρείας που παρακολουθεί την αξία μετοχών ιδιωτικών επιχειρήσεων, σχολίασε την εξέλιξη αυτή. Όπως δήλωσε στο CNN, «το πιο εντυπωσιακό είναι η ταχύτητα με την οποία συνέβη όλο αυτό». Ο Μπένσον τόνισε ότι οι εργαζόμενοι της Anthropic γνώριζαν εδώ και καιρό ότι η εταιρεία αναπτυσσόταν με εκρηκτικούς ρυθμούς.

Η προοπτική απόκτησης τεράστιας περιουσίας μέσω των μετοχών τους λειτούργησε ως ένα ισχυρό κίνητρο για να παραμείνουν στην εταιρεία. Αυτή η στρατηγική συνέβαλε σημαντικά στον περιορισμό των αποχωρήσεων προσωπικού, διατηρώντας ένα σταθερό και αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό κατά τη διάρκεια της ταχείας επέκτασης της Anthropic.

Κοινή πρακτική και παράγοντες πλούτου

Η πρακτική της προσφοράς μετοχών ή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών στους εργαζομένους, εκτός από τον μισθό, δεν είναι ασυνήθιστη στη Silicon Valley. Πολλές startups ακολουθούν αυτή την τακτική, προσδοκώντας ότι μια μελλοντική εξαγορά ή η είσοδος στο χρηματιστήριο θα αυξήσει σημαντικά την αξία των μετοχών που κατέχουν οι εργαζόμενοι.

Ωστόσο, η Anthropic ξεχωρίζει, καθώς ελάχιστες εταιρείες έχουν γνωρίσει τόσο γρήγορη ανάπτυξη. Ο Μπένσον επεσήμανε ότι καθοριστικό ρόλο στο μέγεθος της περιουσίας που απέκτησε κάθε εργαζόμενος δεν παίζει απαραίτητα η θέση του στην εταιρική ιεραρχία, αλλά το πότε προσλήφθηκε στην εταιρεία. Αυτό υποδηλώνει ότι οι πρώτοι εργαζόμενοι, που εντάχθηκαν στην εταιρεία στα αρχικά της στάδια, ήταν αυτοί που επωφελήθηκαν περισσότερο από την εκτόξευση της αξίας των μετοχών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis