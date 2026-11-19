Λίγες ώρες μετά την επίσημη κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto 6, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από βίντεο και σχόλια σχετικά με το gameplay. Οι πρώτοι παίκτες που είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη νέα Vice City ήταν αυτοί της Νέας Ζηλανδίας, λόγω της διαφοράς ώρας, με τα πρώτα πλάνα να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου πριν καν ξημερώσει στον υπόλοιπο κόσμο.

Η αρχική κυκλοφορία και οι πρώτες αντιδράσεις

Η κυκλοφορία του GTA 6 προκάλεσε άμεσα τεράστιο ενδιαφέρον, με το παιχνίδι να συγκεντρώνει δεκάδες εκατομμύρια ώρες θέασης στην πλατφόρμα Twitch ήδη από το πρωί. Τα πρώτα πλάνα από το βιντεοπαιχνίδι ανέβηκαν στο X (πρώην Twitter) και από εκεί διαδόθηκαν ταχύτατα, δίνοντας μια πρώτη γεύση στους λάτρεις του τίτλου παγκοσμίως.

Οι αντιδράσεις των παικτών στα social media χαρακτηρίζονται κυρίως από ενθουσιασμό. Πολλοί στέκονται στην ποιότητα της οδήγησης, στα εντυπωσιακά γραφικά και στην απίστευτη λεπτομέρεια του ανοιχτού κόσμου που προσφέρει το παιχνίδι. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι πρώτες ενστάσεις από μερίδα χρηστών.

Ενθουσιασμός για γραφικά και ανοιχτό κόσμο

Οι περισσότεροι παίκτες εκφράζουν τον θαυμασμό τους για την εμπειρία που προσφέρει το GTA 6. Η αίσθηση της οδήγησης των οχημάτων έχει αποσπάσει θετικά σχόλια, ενώ τα γραφικά του παιχνιδιού και η προσοχή στη λεπτομέρεια του ανοιχτού κόσμου της Leonida έχουν εντυπωσιάσει τους χρήστες. Η εισαγωγή του παιχνιδιού, οι πρώτες πτήσεις με αεροπλάνο και οι βόλτες με αυτοκίνητο στους δρόμους της Leonida συγκαταλέγονται στα βίντεο που έγιναν άμεσα viral.

Ένας ενθουσιασμένος gamer μάλιστα, σχολίασε ότι ήταν η πρώτη φορά που δεν προσπέρασε την εισαγωγή σε βιντεοπαιχνίδι, υπογραμμίζοντας την ποιότητα της παρουσίασης. Άλλοι χρήστες δοκίμασαν αμέσως την οδήγηση αυτοκινήτου και την εμπειρία πιλοταρίσματος αεροπλάνου, μοιράζοντας τις εντυπώσεις τους.

Τεχνικές ενστάσεις και εμφάνιση bugs

Παρά τον γενικό ενθουσιασμό, υπήρξαν και ορισμένοι προβληματισμοί. Αρκετοί παίκτες σχολίασαν αρνητικά τα τριάντα καρέ το δευτερόλεπτο (30 FPS) που παρατηρούνται στις κονσόλες, θεωρώντας ότι επηρεάζουν την ομαλότητα της εμπειρίας. Επιπλέον, κάποιοι streamers, κατά τις πρώτες τους ώρες ενασχόλησης με το παιχνίδι, έπεσαν πάνω σε διάφορα bugs, τα οποία κατέγραψαν και μοιράστηκαν με το κοινό τους.

Αυτές οι τεχνικές παρατηρήσεις αποτελούν μέρος των πρώτων αναφορών από την κοινότητα των παικτών, οι οποίοι αξιολογούν κάθε πτυχή του νέου τίτλου της σειράς Grand Theft Auto. Η παρουσίαση των προσώπων και η κινηματογραφική αφήγηση αποτελούν επίσης μια πλευρά του gameplay που εξετάζεται από τους χρήστες.

Από «μυστικά» μέχρι στιγμές ανυπομονησίας

Ήδη από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και τα πρώτα «μυστικά» του παιχνιδιού. Ένα από αυτά αναφέρει την εμφάνιση ενός σκύλου πάνω σε τζετ σκι, αν ο παίκτης κολυμπήσει σε πολύ μεγάλο βάθος στη θάλασσα. Αυτό προσθέτει έναν επιπλέον λόγο για τους παίκτες να είναι προσεκτικοί με τα spoilers, καθώς ανακαλύπτονται συνεχώς νέα στοιχεία.

Μια άλλη στιγμή που έγινε viral αφορά έναν παίκτη ο οποίος προσπάθησε να κατεβάσει το παιχνίδι νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα κυκλοφορίας. Το βίντεο με την αντίδρασή του, καθώς δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στον τίτλο, έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αναδεικνύοντας τον τεράστιο ενθουσιασμό και την ανυπομονησία των φίλων του GTA 6.

Με πληροφορίες από: Newsit