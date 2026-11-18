Μια απρόσμενη μουσική επιλογή στο πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI φέρνει την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στο προσκήνιο, λίγο πριν από την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Η ελληνική ερμηνεύτρια φέρεται να ακούγεται σε έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του τίτλου της Rockstar Games, προσφέροντας μια αναπάντεχη ελληνική μουσική παρουσία στους εκατομμύρια παίκτες του ανά τον κόσμο. Το τραγούδι «Όλα αυτά που φοβάμαι» εντοπίστηκε από παίκτη που είχε αποκτήσει νωρίτερα πρόσβαση στο παιχνίδι.

Η ελληνική παρουσία στο GTA 6

Συγκεκριμένα, το τραγούδι «Όλα αυτά που φοβάμαι», με τη φωνή της Άλκηστης Πρωτοψάλτη, εμφανίστηκε μεταξύ των μουσικών επιλογών του παιχνιδιού. Η ανακάλυψη έγινε κατά την εναλλαγή ραδιοφωνικών σταθμών από έναν παίκτη που απέκτησε νωρίτερα πρόσβαση στο Grand Theft Auto VI. Η πληροφορία αυτή έγινε γνωστή την Τετάρτη (18/11), λίγες ώρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του παιχνιδιού στην Ελλάδα.

Η επίσημη κυκλοφορία του GTA 6 έχει οριστεί για την Πέμπτη (19/11) και θα είναι διαθέσιμο για τις κονσόλες PlayStation 5 και Xbox Series X|S. Μέχρι στιγμής, η Rockstar Games δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου τραγουδιού στο παιχνίδι.

Το τραγούδι και η προέλευσή του

Το τραγούδι «Όλα αυτά που φοβάμαι» αποτελεί ουσιαστικά τη διασκευή του κομματιού «How You Remind Me» των Nickelback. Οι ελληνικοί στίχοι έχουν γραφτεί από τον Θάνο Παπανικολάου. Το συγκεκριμένο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ της Άλκηστης Πρωτοψάλτη με τίτλο «Να σε βλέπω να γελάς» και κυκλοφόρησε από τη Heaven Music.

Η σημασία των ραδιοφωνικών σταθμών στο παιχνίδι

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα αναπόσπαστο και καθοριστικό κομμάτι της εμπειρίας των παικτών του Grand Theft Auto. Κατά την οδήγηση μέσα στον εικονικό κόσμο του παιχνιδιού, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικούς σταθμούς, ακούγοντας μια ευρεία γκάμα μουσικών ειδών.

Αυτή η ποικιλία περιλαμβάνει μουσική από την ποπ και τη ροκ μέχρι το χιπ χοπ και την ηλεκτρονική μουσική, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας. Στο GTA 6, η δράση εκτυλίσσεται στη φανταστική πολιτεία Leonida, με επίκεντρο την Vice City, η οποία αποτελεί την ψηφιακή εκδοχή του Μαϊάμι. Σε αυτό το περιβάλλον, η μουσική αναμένεται να διαδραματίσει εκ νέου καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συνολικής ατμόσφαιρας του παιχνιδιού.

Αναμονή για περαιτέρω εκπλήξεις

Μετά την ανακάλυψη αυτή, μένει πλέον να διαπιστωθεί αν η Άλκηστη Πρωτοψάλτη θα είναι η μοναδική ελληνική παρουσία στο ραδιόφωνο της Vice City. Η Rockstar Games ενδέχεται να έχει επιφυλάξει και άλλες εκπλήξεις για τους Έλληνες παίκτες, κάτι που θα αποκαλυφθεί με την πλήρη κυκλοφορία του παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr