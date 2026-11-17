Μια εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση έπληξε πρόσφατα ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες παγκοσμίως, θέτοντας σε κίνδυνο προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα χρηστών. Στο στόχαστρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι ιστοσελίδες του CNN, της Zoom, της τράπεζας HSBC, του ΙΚΕΑ και της Salesforce. Η επίθεση αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα από τον ερευνητή κυβερνοασφάλειας Scott Helme, ο οποίος εντόπισε κακόβουλο κώδικα JavaScript.

Ο στόχος της κυβερνοεπίθεσης και οι μέθοδοι των χάκερ

Οι χάκερς είχαν ως πρωταρχικό στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων των χρηστών. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν να αντικαταστήσουν τις διευθύνσεις πληρωμής με διαδικτυακά πορτοφόλια που ανήκαν στους εισβολείς. Παράλληλα, προσπάθησαν να υποκλέψουν αριθμούς καρτών τη στιγμή που οι χρήστες εισήγαγαν τα στοιχεία τους σε ιστοσελίδες.

Επιπλέον, οι δράστες στόχευαν στην υποκλοπή cookies και στιγμιότυπων οθόνης από τις συσκευές των χρηστών. Ένας ακόμα κίνδυνος που εντοπίστηκε ήταν η προσπάθεια εγκατάστασης κώδικα υποκλοπής δεδομένων σε συσκευές iPhone. Τα κακόβουλα scripts, ανάλογα με τη δραστηριότητα των επισκεπτών, είχαν σχεδιαστεί για να εκτελούν διαφορετικές ενέργειες, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα της επίθεσης.

Η πλατφόρμα Optimizely στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ερευνητή Scott Helme, ο κακόβουλος κώδικας JavaScript διοχετεύθηκε στις ιστοσελίδες 178 οργανισμών μέσω της πλατφόρμας βελτιστοποίησης Optimizely. Αυτό σημαίνει ότι οι χάκερς, παραβιάζοντας το λογισμικό της Optimizely, κατάφεραν να τοποθετήσουν τον κακόβουλο κώδικα σε ιστότοπους που βασίζονταν σε αυτήν την πλατφόρμα.

Αυτό είχε ως συνέπεια οι επισκέπτες αυτών των ιστοσελίδων να εκτίθενται στο κακόβουλο λογισμικό απλώς και μόνο ανοίγοντας μία σελίδα. Ο κώδικας ενεργοποιούνταν αυτόματα κατά την επίσκεψη των χρηστών και επιχειρούσε να υποκλέψει ευαίσθητα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα χωρίς την άμεση γνώση τους.

Κίνδυνος για συναλλαγές και κρυπτονομίσματα

Η επίθεση είχε πολλαπλούς στόχους, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις οικονομικές συναλλαγές. Τα κακόβουλα scripts επιχειρούσαν να αντικαταστήσουν τις διευθύνσεις πληρωμής κρυπτονομισμάτων με ψηφιακά πορτοφόλια που ανήκαν στους επιτιθέμενους. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα από τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων θα κατευθύνονταν σε λογαριασμούς που ελέγχονταν από τους χάκερς.

Οι ερευνητές εντόπισαν πληρωμές κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας περίπου 7.040 δολαρίων, οι οποίες πιθανώς ανακατευθύνθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Η προσπάθεια υποκλοπής αριθμών πιστωτικών καρτών κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αποτελούσε επίσης βασικό μέρος της στρατηγικής των δραστών, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τους χρήστες που πραγματοποιούσαν αγορές ή άλλες οικονομικές πράξεις online.

Η αποκάλυψη και η αντίδραση της Optimizely

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα, χάρη στην εργασία του ερευνητή κυβερνοασφάλειας Scott Helme. Τα ευρήματά του ήταν κρίσιμα για την αναγνώριση της έκτασης και του τρόπου λειτουργίας της επίθεσης. Η έκθεση URI, η οποία ακολούθησε, εντόπισε συνολικά 188 επηρεασμένα σενάρια ιστότοπων σε 178 διαφορετικούς οργανισμούς.

Ανταποκρινόμενη στην αποκάλυψη, η Optimizely προέβη σε ενημέρωση, δηλώνοντας ότι είχε επιλύσει το πρόβλημα και είχε αφαιρέσει το κακόβουλο λογισμικό από την πλατφόρμα της. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πόσοι χρήστες υπέστησαν κλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων κατά τη διάρκεια αυτής της κυβερνοεπίθεσης, καθώς η εταιρεία δεν παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki