Η Mercedes-Benz προχωρά στην ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης στην οδήγηση, προσφέροντας τη δυνατότητα κίνησης σε αυτοκινητόδρομους χωρίς την ανάγκη να κρατά ο οδηγός το τιμόνι. Τα νέα αυτά συστήματα επιτρέπουν ταχύτητες έως και 130 χλμ./ώρα, ενώ παράλληλα η εταιρεία αναπτύσσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση για την υποβοήθηση της διαδρομής από την αφετηρία έως τον προορισμό, καλύπτοντας και την αστική κυκλοφορία. Η διάθεση των λειτουργιών αυτών έχει προγραμματιστεί σταδιακά για τη Γερμανία και τις ΗΠΑ.

Νέα συστήματα υποβοήθησης στην οδήγηση

Η Mercedes-Benz προσθέτει στις δυνατότητες των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης τη λειτουργία που επιτρέπει την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο χωρίς τα χέρια του οδηγού στο τιμόνι. Αυτή η λειτουργία μπορεί να υποστηρίξει ταχύτητες που φτάνουν έως τα 130 χλμ./ώρα. Η εταιρεία εργάζεται επίσης πάνω στο σύστημα MB.DRIVE ASSIST PRO, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ολόκληρη τη διαδρομή ενός οχήματος, από την αφετηρία του έως τον τελικό προορισμό του.

Το MB.DRIVE ASSIST PRO περιλαμβάνει στην υποστήριξή του και την κίνηση του αυτοκινήτου μέσα στις πόλεις, επεκτείνοντας έτσι σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της υποβοήθησης πέρα από τους αυτοκινητόδρομους. Οι νέες αυτές λειτουργίες προορίζονται αρχικά για τις αγορές της Γερμανίας και των ΗΠΑ, με τη διάθεσή τους να πραγματοποιείται σταδιακά ανάλογα με την αγορά και το συγκεκριμένο μοντέλο του οχήματος.

Οδήγηση χωρίς χέρια και οι προϋποθέσεις

Ο νέος βοηθός οδήγησης χωρίς χέρια παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι κατά την κίνηση σε αυτοκινητόδρομο, εφόσον βέβαια πληρούνται οι απαραίτητες συνθήκες λειτουργίας του συστήματος. Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, το σύστημα αυτό μπορεί να παραμένει συνεχώς ενεργό όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, με ανώτατη ταχύτητα λειτουργίας τα 130 χλμ./ώρα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι νέες λειτουργίες δεν απαλλάσσουν τον οδηγό από την ευθύνη της παρακολούθησης της κυκλοφορίας. Ο οδηγός πρέπει να παραμένει σε ετοιμότητα ώστε να αναλάβει την οδήγηση όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Συμπληρωματικά με την οδήγηση χωρίς χέρια, λειτουργεί και ο βοηθός προληπτικής αλλαγής λωρίδας.

Ο βοηθός προληπτικής αλλαγής λωρίδας είναι ικανός να ξεκινά και να εκτελεί τον ελιγμό της αλλαγής λωρίδας χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενέργεια από τον οδηγό. Οι περιπτώσεις χρήσης αυτής της λειτουργίας περιλαμβάνουν την προσπέραση ενός πιο αργού οχήματος στον αυτοκινητόδρομο, καθώς και την επιλογή της κατάλληλης λωρίδας για την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο, διευκολύνοντας έτσι την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Το MB.DRIVE ASSIST PRO και οι δυνατότητές του

Το σύστημα MB.DRIVE ASSIST PRO επεκτείνει την υποβοήθηση οδήγησης πέρα από τους αυτοκινητόδρομους, καλύπτοντας ολόκληρη τη διαδρομή που έχει οριστεί μέσω της πλοήγησης του οχήματος. Η ενεργοποίησή του γίνεται με ένα ειδικό πλήκτρο που βρίσκεται στο τιμόνι, όταν η καθοδήγηση προς τον επιλεγμένο προορισμό είναι ενεργή.

Στις λειτουργίες που περιγράφει η εταιρεία περιλαμβάνονται οι αλλαγές λωρίδας, η ένταξη στη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και οι στροφές σε διασταυρώσεις. Επιπλέον, το σύστημα αναλαμβάνει την επιβράδυνση και την εκκίνηση του οχήματος στους φωτεινούς σηματοδότες. Το MB.DRIVE ASSIST PRO παρέχει επίσης υποστήριξη στην έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο και στην κίνηση μέσα σε συνθήκες πυκνής αστικής κυκλοφορίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και διάθεση

Η τεχνική υποδομή του συστήματος MB.DRIVE ASSIST PRO είναι ιδιαίτερα προηγμένη και περιλαμβάνει συνολικά 27 αισθητήρες. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται δέκα κάμερες, πέντε ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων για τη συλλογή δεδομένων από το περιβάλλον του οχήματος. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από έναν υπολογιστή που διαθέτει υπολογιστική ισχύ έως 254 TOPS, δηλαδή μπορεί να εκτελέσει 254 τρισεκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα διάθεσης, η εισαγωγή των λειτουργιών οδήγησης χωρίς χέρια στη Γερμανία τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2026. Η διάθεσή τους σε εθνικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προβλέπεται να γίνει εντός του 2027. Το πιο ολοκληρωμένο σύστημα, το MB.DRIVE ASSIST PRO, έχει προγραμματιστεί να διατεθεί στη Γερμανία και τις ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η διάθεση του MB.DRIVE ASSIST PRO αφορά όλες τις παραλλαγές συστημάτων κίνησης, με τη διαθεσιμότητα να εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο του οχήματος και την εκάστοτε αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κίνα, το σύστημα αυτό προσφέρεται ήδη από την εισαγωγή της νέας CLA. Πριν από την ευρύτερη εμπορική διάθεση, επιλεγμένοι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες λειτουργίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta