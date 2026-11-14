Το railway.gov.gr ενισχύει την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο με νέα τεχνολογικά εργαλεία

Το σύστημα railway.gov.gr βρίσκεται ήδη σε ισχύ από τον Φεβρουάριο, εισάγοντας νέες δυνατότητες ελέγχου και ασφάλειας στην καθημερινή λειτουργία των τρένων. Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό 134 μηχανών, την επίτευξη ακρίβειας εντοπισμού έως και λίγα εκατοστά, την 24ωρη εποπτεία και την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση που τρένα βρεθούν σε πορεία σύγκρουσης. Αυτές οι βελτιώσεις στοχεύουν στη συμπλήρωση των κενών που υπήρχαν στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Ακριβής εντοπισμός με το σύστημα ΗΕPOS

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που κλήθηκαν να επιλύσουν τα κυβερνητικά στελέχη ήταν ο ακριβής εντοπισμός της θέσης των τρένων. Ένα απλό σύστημα GPS παρουσιάζει απόκλιση περίπου 15 μέτρων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένη εικόνα, ειδικά όταν ένα τρένο κινείται στη γραμμή ανόδου και ένα άλλο στη γραμμή καθόδου.

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, η ομάδα που ανέλαβε το έργο αξιοποίησε το σύστημα ακριβούς εντοπισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου, γνωστό ως HEPOS. Με τη χρήση του HEPOS, η θέση κάθε τρένου μπορεί πλέον να υπολογίζεται με ακρίβεια έως και 5 εκατοστά. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές διελεύσεις για τη χαρτογράφηση 1.650 χιλιομέτρων σιδηροδρομικών γραμμών.

Αδιάλειπτη μετάδοση δεδομένων μέσω Starlink

Πέρα από τον ακριβή εντοπισμό της θέσης των τρένων, ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα που έπρεπε να επιλυθεί αφορούσε τη μετάδοση των δεδομένων. Σε μεγάλο μέρος της διαδρομής, ειδικά ανάμεσα στα βουνά, δεν υπήρχε επαρκής κάλυψη κινητής τηλεφωνίας, κάτι που θα καθιστούσε αδύνατη την αδιάκοπη ροή πληροφοριών.

Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα έδωσαν οι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς Starlink. Μέσω αυτού του συστήματος, τα δεδομένα μπορούν να φτάνουν αδιάκοπα στο Κέντρο Λειτουργίας, εξασφαλίζοντας τη συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας των τρένων, ανεξάρτητα από την κάλυψη του επίγειου δικτύου.

Εξοπλισμός και χρηματοδότηση του έργου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συστήματος, εξοπλισμός εγκαταστάθηκε σε συνολικά 134 μηχανές των τρένων. Αυτή η εγκατάσταση ήταν καθοριστική για την πλήρη λειτουργία του νέου συστήματος ασφάλειας και ελέγχου.

Η υλοποίηση του έργου κατέστη δυνατή χάρη σε μια δωρεά από 26 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Αυτή η δωρεά επέτρεψε την αποφυγή των χρονοβόρων διαδικασιών προμηθειών του Δημοσίου, συμβάλλοντας στην ταχεία ολοκλήρωση του έργου μέσα σε λίγους μήνες.

24Ωρη παρακολούθηση και πρόληψη συγκρούσεων

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα τρένα φτάνουν στο 24ωρο Κέντρο Λειτουργίας του railway.gov.gr, το οποίο βρίσκεται στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών. Εκεί, εκπαιδευμένο προσωπικό εργάζεται σε βάρδιες, συνδυάζοντας την εικόνα της κυκλοφορίας με τις ειδοποιήσεις που απαιτούνται για τους χειριστές.

Στην περίπτωση που τρένα εντοπιστούν να κινούνται σε πορεία σύγκρουσης, το Κέντρο Λειτουργίας λαμβάνει άμεσα ειδοποίηση. Ο χειριστής που συντονίζει την επικοινωνία με τους μηχανοδηγούς επιβεβαιώνει την εντολή να σταματήσουν τα τρένα, προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε ατύχημα.

Κάθε ενέργεια, όπως η ειδοποίηση, η επικοινωνία και η αντίδραση, καταγράφεται με ακρίβεια. Μαζί με αυτές τις πληροφορίες, καταγράφεται επίσης ο χρόνος αντίδρασης και ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, διασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιμότητα και λογοδοσία.

Με πληροφορίες από: Newsit