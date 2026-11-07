Η ΕΕ κατηγορεί το TikTok για το φαινόμενο της «κουνελότρυπας» και ζητά αλλαγές

Οι ρυθμιστικές αρχές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγόρησαν σήμερα την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok για παραβίαση κρίσιμων διατάξεων του ευρωπαϊκού Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Η ΕΕ ζητά από την εταιρεία να διορθώσει το αποκαλούμενο φαινόμενο της «κουνελότρυπας» ("rabbit hole" effect) του συστήματος συστάσεων, το οποίο προσελκύει την προσοχή των χρηστών σε μια συνεχή ροή παρόμοιων βίντεο. Η Ένωση διέταξε το κοινωνικό δίκτυο να αλλάξει ριζικά αυτές τις εξατομικευμένες ροές βίντεο, καθώς τις κατηγορεί ότι βλάπτουν την ευημερία και την ψυχική υγεία των χρηστών, εκθέτοντάς τους σε ένα σπιράλ περιεχομένου με εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις.

Οι κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αλγόριθμο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία λειτουργεί ως ρυθμιστική αρχή τεχνολογίας του μπλοκ, εξέδωσε αυστηρές συστάσεις, γνωστές ως προκαταρκτικά ευρήματα, προς το TikTok. Αυτές οι συστάσεις αφορούν την αδυναμία της εταιρείας να εφαρμόσει αναλογικά, εύλογα και αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από τον αλγόριθμο των εξατομικευμένων ροών περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ κατηγορεί το TikTok ότι το σύστημα συστάσεών του οδηγεί τους χρήστες σε ένα φαινόμενο «κουνελότρυπας», εκθέτοντάς τους σε ένα σπιράλ περιεχομένου με δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό το φαινόμενο, σύμφωνα με την Επιτροπή, μπορεί να οδηγήσει σε ατελείωτη και επαναλαμβανόμενη έκθεση σε περιεχόμενο που σχετίζεται με τη θλίψη, την απομόνωση ή την εξωτερική εμφάνιση, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των χρηστών.

Διατάξεις του DSA και η θέση της Επιτρόπου Χένα Βίρκουνεν

Η κατηγορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το TikTok βασίζεται σε παραβίαση κρίσιμων διατάξεων του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε για να διασφαλίσει ένα ασφαλές και υπεύθυνο διαδικτυακό περιβάλλον, και οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ότι η πλατφόρμα δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις του.

Η αρμόδια για την τεχνολογία επίτροπος της ΕΕ, Χένα Βίρκουνεν, περιέγραψε τη λειτουργία του αλγορίθμου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «κάθε φορά που ένας χρήστης κάνει scroll ή like σε ένα βίντεο στο TikTok, ο αλγόριθμος τον σπρώχνει σε κουνελότρυπες από τις οποίες δεν μπορεί εύκολα να ξεφύγει». Η Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές ότι το TikTok πρέπει να αλλάξει το επιχειρηματικό του μοντέλο στην Ευρώπη προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.

Η απάντηση της ByteDance και η άρνηση των ισχυρισμών

Από την πλευρά της, η κινεζική εταιρεία ByteDance, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια του TikTok, αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι «η Επιτροπή έχει κάνει μια σειρά από ανακοινώσεις που είναι ουσιαστικά ανακριβείς και διαστρεβλώνουν την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας μας και τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια των χρηστών».

Το TikTok υποστηρίζει ότι διαθέτει ένα ισχυρό ιστορικό όσον αφορά την προστασία της κοινότητάς του. Επιπλέον, δηλώνει ότι παρέχει στους χρήστες άμεσο και εύληπτο έλεγχο της εμπειρίας περιεχομένου τους, υπονοώντας ότι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται το περιεχόμενο που βλέπουν. Η εταιρεία επιμένει ότι οι κατηγορίες της ΕΕ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της λειτουργίας της πλατφόρμας της και των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζει.

Παγκόσμιες ανησυχίες και πιθανές κυρώσεις

Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης δέχονται παγκοσμίως αυξανόμενες πιέσεις να τροποποιήσουν τους αλγόριθμούς τους. Αυτό συμβαίνει εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι οι πλατφόρμες τους συμβάλλουν σε μια κρίση ψυχικής υγείας, ιδίως μεταξύ των παιδιών. Λόγω αυτών των ανησυχιών, ορισμένες κυβερνήσεις έχουν ήδη επιβάλει ή εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγορεύσεων πρόσβασης για ανήλικους χρήστες στις πλατφόρμες αυτές.

Στην περίπτωση του TikTok, οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ έχουν καταστήσει σαφές ότι η εταιρεία κινδυνεύει με σημαντικές κυρώσεις εάν δεν συμμορφωθεί. Συγκεκριμένα, η κινεζική εταιρεία ByteDance ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της, αν δεν μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα του αλγοριθμικού φαινομένου της «κουνελότρυπας» εντός του επόμενου έτους.

Με πληροφορίες από: News.gr