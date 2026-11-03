Κυβερνοεπιθέσεις σε σούπερ μάρκετ αναδεικνύουν τους κινδύνους των «έξυπνων» συσκευών

Κυβερνοεπιθέσεις που φέρεται να έπληξαν ψυγεία και καταψύκτες σε σούπερ μάρκετ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έφεραν ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους που συνδέονται με τις συσκευές οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία για τις αδυναμίες στην ασφάλεια του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται τόσο σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όσο και σε συνηθισμένες οικιακές συσκευές.

Οι εν λόγω επιθέσεις αναδεικνύουν την ευπάθεια των «έξυπνων» συσκευών, οι οποίες, παρά την ευκολία που προσφέρουν, αποτελούν ενδεχόμενο πεδίο εκμετάλλευσης από κακόβουλους παράγοντες.

Οι κίνδυνοι των έξυπνων συσκευών

Στις λεγόμενες έξυπνες συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο περιλαμβάνονται τα ψυγεία, τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, ακόμη και τα πλυντήρια ρούχων. Η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο επιτρέπει στους χρήστες να τις ελέγχουν ευκολότερα από απόσταση, ωστόσο δημιουργεί παράλληλα ένα ενδεχόμενο πεδίο εκμετάλλευσης από κακόβουλους παράγοντες.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι χάκερ μπορούν εύκολα να αποκτήσουν τον έλεγχο οποιασδήποτε συνδεδεμένης συσκευής. Οι μεγάλες εταιρείες καταβάλλουν συνήθως σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι η τεχνολογία που διαθέτουν στην αγορά προστατεύεται επαρκώς.

Προηγούμενα κενά ασφαλείας

Ωστόσο, στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί κενά ασφαλείας σε τέτοιου είδους προϊόντα. Το 2015, ερευνητές απέδειξαν ότι μια ευπάθεια σε έξυπνο ψυγείο της Samsung θα μπορούσε να επιτρέψει την υποκλοπή της διαδικτυακής κίνησης δεδομένων του.

Παρά το συγκεκριμένο προηγούμενο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι οικιακές συσκευές βρίσκονται στο στόχαστρο των κυβερνοεπιθέσεων που σημειώθηκαν σε σούπερ μάρκετ τον Νοέμβριο.

Εκκλήσεις για ενίσχυση της ασφάλειας

Ο Σιάραν Μάρτιν, πρώην διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (NCSC), υποστηρίζει ότι οι κατασκευαστές πρέπει να κάνουν περισσότερα για την προστασία των συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο. «Υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να απαιτήσουμε από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ώστε να μας προσφέρουν εξαρχής ασφαλέστερες συσκευές και προϊόντα», δήλωσε.

Παράλληλα, συνέστησε στους καταναλωτές να φροντίζουν ώστε οι συσκευές τους να διαθέτουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και να ενεργοποιούν τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, όπου αυτό είναι δυνατό.

Νομοθετικές ρυθμίσεις και διεθνής συνεργασία

Από τον Απρίλιο του 2024, η νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεώνει τους κατασκευαστές συγκεκριμένων έξυπνων συσκευών ευρείας κατανάλωσης να τηρούν ελάχιστες προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας. Σε αυτές περιλαμβάνονται απαιτήσεις σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης και τις ενημερώσεις ασφαλείας.

Από την πλευρά του, το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους και εκπροσώπους της βιομηχανίας, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τα περιστατικά στα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει να έχει υπάρξει κάποια επίπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr