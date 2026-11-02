Η Garmin παρουσιάζει το Enduro 4, το smartwatch για υπεραποστάσεις με ακραία αυτονομία

Η Garmin ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Enduro 4, ενός νέου GPS smartwatch που επαναπροσδιορίζει τις υπεραποστάσεις, χάρη στην κορυφαία αυτονομία μπαταρίας με ηλιακή φόρτιση. Το ρολόι είναι ειδικά σχεδιασμένο για αθλητές αντοχής και λάτρεις της υπαίθρου, προσφέροντας δυναμικές λειτουργίες και δυνατότητες για την υποστήριξη κάθε εξόρμησης και πρόκλησης. Ενσωματώνει εξελιγμένες μετρήσεις αντοχής και ολοκληρωμένες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες συμβάλλουν στην προπόνηση και τους αγώνες, επιτρέποντας στους χρήστες να εξερευνούν ακόμα πιο μακριά.

Ακραία αυτονομία και καινοτόμες λειτουργίες

Το Enduro 4 ξεχωρίζει για την ενεργειακά αποδοτική οθόνη MIP 1,4 ιντσών, η οποία σε συνδυασμό με έναν ηλιακό φακό, προσφέρει αυτονομία μπαταρίας έως και 320 ώρες σε λειτουργία δραστηριότητας. Στη λειτουργία smartwatch, η αυτονομία μπορεί να φτάσει τις 90 ημέρες, καθιστώντας το το GPS smartwatch με τη μεγαλύτερη αυτονομία με ηλιακή φόρτιση στην αγορά. Αυτές οι δυνατότητες εξασφαλίζουν ότι οι αθλητές μπορούν να βασίζονται στο ρολόι τους σε παρατεταμένες περιπέτειες.

Επιπλέον, το Enduro 4 αξιοποιεί καινοτόμες ενημερώσεις που βελτιώνουν την προπονητική εμπειρία. Περιλαμβάνει στόχους προπόνησης ρυθμού με προσαρμογή κλίσης, κυλιόμενο ρυθμό με προσαρμογή κλίσης, ζώνες αντοχής και καμπύλη αντοχής. Μια σημαντική προσθήκη είναι και η λειτουργία Garmin Epic, η οποία επιτρέπει την καταγραφή πολυήμερων δραστηριοτήτων, καλύπτοντας τις ανάγκες των αθλητών που συμμετέχουν σε αγώνες υπερ-αντοχής.

Σχεδιασμός για τις πιο απαιτητικές συνθήκες

Με βάρος μόλις 63 γραμμάρια, το Enduro 4 συγκαταλέγεται στα ελαφρύτερα ultraperformance smartwatches της αγοράς. Η κατασκευή του είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των μεγαλύτερων αγώνων και των πιο επίπονων περιπετειών, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετικά χαμηλό βάρος στον καρπό. Διαθέτει πλαίσιο 51mm, φακό Power Sapphire™ από ζαφείρι που είναι ανθεκτικός στις γρατζουνιές, στεφάνη από τιτάνιο και ένα ελαφρύ περίβλημα από πολυμερές ενισχυμένο με ίνες.

Το smartwatch είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο φακό LED, ο οποίος προσφέρει επιλογές λευκού και κόκκινου φωτός, παρέχοντας επιπλέον λειτουργικότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η αξιολόγηση αδιαβροχοποίησης 10 ATM επιτρέπει την αξιόπιστη χρήση του σε απαιτητικά περιβάλλοντα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των χρηστών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους.

Νέες δυνατότητες και άνεση

Το Enduro 4 εισάγει νέες δυνατότητες στη σειρά Enduro, οι οποίες είναι βελτιστοποιημένες για συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως το ορεινό τρέξιμο, η πολυήμερη πεζοπορία και γενικότερα για τους αθλητές αντοχής. Εκτός από τα περισσότερα από 100 προφίλ δραστηριοτήτων που ήδη περιλαμβάνει, το νέο μοντέλο προσφέρει εξειδικευμένα εργαλεία για τις ανάγκες αυτών των αθλημάτων.

Μια νέα προσθήκη είναι το υφασμάτινο λουράκι ComfortFit Fabric, το οποίο συνδυάζει άνεση, ανθεκτικότητα και απόδοση στην απομάκρυνση της υγρασίας. Η λειτουργικότητα QuickFit™ καθιστά τις ρυθμίσεις και την αλλαγή των λουρακιών απλούστερη. Επιπλέον, η ενσωματωμένη μνήμη 64 GB παρέχει στους χρήστες επαρκή χώρο για ενσωματωμένους χάρτες, μουσική και δεδομένα, διευκολύνοντας την προετοιμασία για παρατεταμένες περιπέτειες μακριά από το σπίτι.

Δηλώσεις και διαθεσιμότητα

Η Susan Lyman, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Καταναλωτών της Garmin, δήλωσε ότι καθώς το ενδιαφέρον και η συμμετοχή σε δραστηριότητες υπερ-αντοχής συνεχίζουν να αυξάνονται, το Enduro 4 είναι σχεδιασμένο για τους αθλητές και τους λάτρεις της περιπέτειας που αναζητούν εξοπλισμό στον οποίο μπορούν να εμπιστευτούν σε κάθε χιλιόμετρο, σε κάθε ανάβαση και σε κάθε πρόκληση. Τόνισε ότι εύχρηστες λειτουργίες, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία μπαταρίας.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι μετρήσεις προσαρμοσμένες στην κλίση προσθέτουν μια νέα διάσταση στην προετοιμασία για ανηφορικό ή ορεινό έδαφος. Το Enduro 4 είναι άμεσα διαθέσιμο, προσφέροντας στους αθλητές και τους λάτρεις της υπαίθρου ένα εργαλείο υψηλών επιδόσεων για τις πιο απαιτητικές τους δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko