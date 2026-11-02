Η DOTSOFT αναλαμβάνει έργο έξυπνου δημοτικού φωτισμού στους Λοκρούς

Η εταιρεία DOTSOFT ενισχύει την παρουσία της στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση ενός νέου συστήματος διαχείρισης δημοτικού φωτισμού στον Δήμο Λοκρών. Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση της 30ής Οκτωβρίου, το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και στην αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών, μέσω της ψηφιακής διαχείρισης του φωτισμού.

Το νέο σύστημα και οι δυνατότητές του

Το σύστημα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η DOTSOFT αφορά τη διασύνδεση των λαμπτήρων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με ένα κεντρικό υπολογιστικό σύστημα. Αυτή η διασύνδεση θα επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων φωτισμού, προσφέροντας ένα σύγχρονο εργαλείο για τον Δήμο Λοκρών.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη συγκέντρωση πληθώρας πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου φωτισμού. Μέσα από αυτή τη δυνατότητα, δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για έναν καλύτερο και πιο οργανωμένο προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης, καθώς και για έναν αποτελεσματικότερο έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

Στόχοι και οφέλη για τον δήμο

Η επένδυση αυτή εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Λοκρών, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση των υποδομών του. Βασικός της στόχος είναι η ουσιαστική βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοτικών υποδομών, ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων.

Παράλληλα, το νέο σύστημα αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και ελέγχου. Η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης του φωτισμού αναμένεται να συμβάλει στον ταχύτερο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στο δίκτυο, διευκολύνοντας παράλληλα τον καλύτερο συντονισμό των τεχνικών υπηρεσιών για την άμεση αντιμετώπισή τους.

Περιορισμός δαπανών και ψηφιακή εξέλιξη

Οι δήμοι σε όλη τη χώρα αναζητούν διαρκώς τρόπους για τον περιορισμό των λειτουργικών τους δαπανών, με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες εξόδων που επιβαρύνουν τους δημοτικούς προϋπολογισμούς. Η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων φωτισμού αποτελεί μία από τις βασικές και πιο αποτελεσματικές εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής στις σύγχρονες πόλεις, προσφέροντας μια βιώσιμη λύση σε αυτό το οικονομικό ζήτημα.

Η υλοποίηση του έργου στον Δήμο Λοκρών δεν θα επιτρέψει μόνο την άμεση εξοικονόμηση πόρων, αλλά θα δημιουργήσει και τη βάση για τη σταδιακή ενσωμάτωση πρόσθετων εφαρμογών ψηφιακής παρακολούθησης υποδομών στο μέλλον. Αυτό σηματοδοτεί ένα προοδευτικό βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών λειτουργιών, καθιστώντας τον δήμο πιο ευέλικτο και αποδοτικό.

Η δράση της DOTSOFT στον τομέα της πληροφορικής

Η DOTSOFT, η εταιρεία που ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο, δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο της πληροφορικής, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις. Παρέχει ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, σύγχρονες υπηρεσίες τεχνολογίας και καινοτόμες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, καλύπτοντας τις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος πελατών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Στους βασικούς τομείς δραστηριότητάς της περιλαμβάνονται η επιτυχημένη υλοποίηση έργων για τον δημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό τους. Επιπλέον, η εταιρεία αναπτύσσει σταθερές συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, διατηρώντας την τεχνολογική της αιχμή και την καινοτομία ως βασικές αρχές της λειτουργίας της.

Με πληροφορίες από: Topontiki