Το Instagram προσφέρει έως και 500.000 δολάρια σε influencers για βίντεο μεγάλης διάρκειας

Το Instagram, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προχωρήσει σε προσφορές χρηματικών ποσών που φτάνουν έως και τα 500.000 δολάρια σε ορισμένους influencers. Ο σκοπός αυτής της κίνησης είναι η δημοσίευση εκτεταμένου περιεχομένου στη λειτουργία «Features», η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση. Η νέα αυτή δυνατότητα θα επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν οριζόντια βίντεο με διάρκεια έως και 90 λεπτά, σηματοδοτώντας μια νέα κατεύθυνση για την πλατφόρμα.

Εκτεταμένες προσφορές σε δημιουργούς περιεχομένου

Συγκεκριμένοι δημιουργοί περιεχομένου έχουν λάβει προσφορές που ξεκινούν από 50.000 δολάρια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα ποσά έχουν φτάσει σε εξαψήφια νούμερα. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από πηγές που έχουν γνώση των συμφωνιών, όπως αναφέρει το Business Insider.

Εκπρόσωπος της Meta, της μητρικής εταιρείας του Instagram, επιβεβαίωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι η εταιρεία χρηματοδοτεί επιλεγμένο περιεχόμενο απευθείας με ορισμένους δημιουργούς, με στόχο την υποστήριξή τους. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι λεπτομέρειες αυτών των συμφωνιών παραμένουν εμπιστευτικές, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασμό για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται, σύμφωνα με την ιστοσελίδα infobae.com/america.

Η νέα λειτουργία «Features» και η διάρκειά της

Η λειτουργία «Features» αποτελεί ένα νέο εργαλείο που βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστική φάση και δεν έχει κυκλοφορήσει πλήρως στο ευρύ κοινό. Ο Άνταμ Μόσερι, επικεφαλής του Instagram, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Threads την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε η λειτουργία, ότι η πρόσβαση σε αυτή θα επεκταθεί σταδιακά. Η επέκταση θα γίνει καθώς η εταιρεία θα συλλέγει σχόλια και ανατροφοδότηση από τους δημιουργούς που συμμετέχουν στην τρέχουσα δοκιμή.

Μέσω αυτής της λειτουργίας, το Instagram στοχεύει να φιλοξενήσει βίντεο οριζόντιου προσανατολισμού που μπορούν να φτάσουν σε διάρκεια έως και τα 90 λεπτά. Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί μια σημαντική απόκλιση από την προηγούμενη στρατηγική της πλατφόρμας, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε επικεντρωθεί κυρίως σε μορφές σύντομης διάρκειας, όπως τα Reels.

Στρατηγική έναντι του YouTube

Οι συμφωνίες που προσφέρει το Instagram στους δημιουργούς δεν τους υποχρεώνουν να εγκαταλείψουν άλλες πλατφόρμες. Μία από τις πηγές που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι το Instagram ζήτησε από τους δημιουργούς να δημοσιεύουν τα βίντεο μεγάλης διάρκειας στη λειτουργία «Features» την ίδια ημέρα που τα ανεβάζουν και στο YouTube.

Η πλατφόρμα βίντεο της Google, το YouTube, διατηρεί μια σημαντική παρουσία στον χώρο του περιεχομένου μεγάλης διάρκειας. Εκεί φιλοξενούνται συνεντεύξεις, podcast, ντοκιμαντέρ και άλλα προγράμματα εκτεταμένης διάρκειας. Η κίνηση του Instagram να προσελκύσει τέτοιου είδους περιεχόμενο υποδηλώνει μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί το YouTube σε αυτό το πεδίο, διαφοροποιώντας το μοντέλο περιεχομένου του.

Σχέδια για δημιουργία εσόδων και νέα εργαλεία

Ο Άνταμ Μόσερι τόνισε ότι η οικονομία είναι πολύ σημαντική για τους δημιουργούς και ότι το Instagram διερευνά πολλαπλές επιλογές για να τους βοηθήσει να πληρώνονται για τα βίντεο μεγάλης διάρκειας που παράγουν. Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει ότι η πλατφόρμα αξιολογεί μεθόδους δημιουργίας εσόδων, αν και δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα οι λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες θα είναι αυτές, πότε θα τεθούν σε ισχύ ή ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτές.

Παράλληλα, η εταιρεία θα δοκιμάσει εργαλεία που θα επιτρέπουν την περικοπή βίντεο μεγάλης διάρκειας και τη μετατροπή αποσπασμάτων τους σε Reels. Αυτά τα μικρότερα κλιπ θα μπορούσαν να κατευθύνουν τους θεατές στην πλήρη παραγωγή, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την εφαρμογή του Instagram. Η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν οικονομικά κίνητρα για να προσελκύσει περιεχόμενο στις εφαρμογές της, μια πρακτική που συνεχίζει και με τη νέα αυτή πρωτοβουλία.

Με πληροφορίες από: Topontiki