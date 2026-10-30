Κατσαρίδες «Paraborgs»: Ιπτάμενοι διασώστες θα χορηγούν φάρμακα σε παγιδευμένους στα συντρίμμια

Αυστραλοί ερευνητές έχουν μετατρέψει γιγαντιαίες κατσαρίδες σε τηλεκατευθυνόμενα cyborgs, τα οποία ονομάστηκαν «Paraborgs». Αυτά τα μικροσκοπικά πλάσματα έχουν σχεδιαστεί για να διεισδύουν σε συντρίμμια και να παρέχουν ιατρική βοήθεια σε εγκλωβισμένους ανθρώπους. Η πρωτοποριακή αυτή εξέλιξη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Advanced Science, αναμένεται να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο διάσωσης στο μέλλον.

Η ανάπτυξη των «Paraborgs»

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κουίνσλαντ και το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία βρίσκονται πίσω από αυτή την καινοτομία. Κατάφεραν να μετατρέψουν γιγαντιαίες κατσαρίδες του είδους Macropanesthia rhinoceros σε αυτούς τους κυβερνητικούς διασώστες. Η επιλογή του συγκεκριμένου είδους δεν ήταν τυχαία, καθώς η γιγαντιαία κατσαρίδα της Αυστραλίας ζυγίζει περίπου 40 γραμμάρια.

Αυτό το είδος εντόμου έχει την αξιοσημείωτη ικανότητα να μεταφέρει βάρος που ξεπερνά το μισό της δικής του μάζας. Η δυνατότητα αυτή την καθιστά ιδανική για τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού που απαιτείται για τις αποστολές διάσωσης.

Η τεχνολογία πίσω από τους κυβερνητικούς διασώστες

Κάθε έντομο εξοπλίζεται με ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρονικό «σακίδιο». Αυτό το σακίδιο συνδέεται με ηλεκτρόδια, τα οποία τοποθετούνται στις κεραίες και στο πίσω μέρος του σώματος της κατσαρίδας. Μέσω αυτής της σύνδεσης, οι ερευνητές αποκτούν τον έλεγχο της κίνησης του εντόμου.

Ο χειρισμός των Paraborgs γίνεται με τη χρήση ενός χειριστηρίου τηλεπαιχνιδιού, προσφέροντας στους επιστήμονες τη δυνατότητα να καθοδηγούν με ακρίβεια τα έντομα. Μπορούν να τα κατευθύνουν προς τα αριστερά ή τα δεξιά, καθώς και να τα κάνουν να προχωρούν ή να σταματούν, εξασφαλίζοντας απόλυτη ακρίβεια στις κινήσεις τους. Τα Paraborgs είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν ως ομάδα, με συγκεκριμένους ρόλους για κάθε έντομο.

Ορισμένα από αυτά φέρουν ενσωματωμένη κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των θυμάτων μέσα στα συντρίμμια. Άλλα Paraborgs είναι εξοπλισμένα με έναν μηχανισμό που διαθέτει ελατήριο, ικανό να εκτοξεύσει μια σύριγγα που περιέχει φαρμακευτική αγωγή, παρέχοντας έτσι άμεση ιατρική βοήθεια.

Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών

Οι εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των Paraborgs. Οι κατσαρίδες κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία μια προκαθορισμένη διαδρομή μήκους 2,5 μέτρων σε όλες τις 25 προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν. Αυτό καταδεικνύει την αξιοπιστία τους στην πλοήγηση σε συγκεκριμένους χώρους.

Επιπλέον, όσον αφορά την ικανότητα χορήγησης φαρμάκων, τα Paraborgs πέτυχαν τη στόχευση της ένεσης στο 72% των περιπτώσεων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, προς το παρόν, οι δοκιμές έχουν διεξαχθεί σε στόχους από σιλικόνη και σε δέρμα χοίρου, και όχι σε ανθρώπους.

Προκλήσεις και μελλοντικά σχέδια

Παρά την επιτυχία των αρχικών δοκιμών, ο Θανγκ Βο-Ντοάν, διευθυντής του εργαστηρίου βιορομποτικής στο Πανεπιστήμιο της Κουίνσλαντ, τόνισε ότι η τεχνολογία δεν είναι ακόμη έτοιμη για άμεση ιατρική χρήση σε ανθρώπους. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω ανάπτυξης και επίλυσης πριν την πλήρη εφαρμογή της.

Μεταξύ των εκκρεμών ζητημάτων περιλαμβάνονται η αποτελεσματική επικοινωνία στο εσωτερικό κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Επίσης, απαιτείται ρύθμιση της δοσολογίας των φαρμάκων που θα χορηγούνται, ώστε να είναι ασφαλής και αποτελεσματική για τους παγιδευμένους. Τέλος, πρέπει να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες διάσωσης.

Αντιμετώπιση του φόβου και ηθικά ζητήματα

Η ομάδα των ερευνητών αναγνωρίζει πλήρως τον τρόμο που μπορεί να προκαλέσει η θέα ενός τέτοιου εντόμου σε έναν τραυματισμένο άνθρωπο, ειδικά σε μια ήδη στρεσογόνα κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, έχουν ήδη προβλεφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της αντίδρασης.

Σχεδιάζεται ο εξοπλισμός των Paraborgs με φώτα και σήματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα είναι ορατά και θα υποδηλώνουν την παρουσία βοήθειας. Επιπλέον, εξετάζεται η προσθήκη ενός μικρού ηχείου που θα μεταδίδει το καθησυχαστικό μήνυμα «η βοήθεια καταφθάνει», με στόχο να μειώσει το άγχος των παγιδευμένων και να τους προετοιμάσει για την προσέγγιση των κυβερνητικών διασωστών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta