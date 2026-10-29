Η MagentaTV ενσωματώνει το Disney+ με νέα συνδυαστικά πακέτα

Η MagentaTV ανακοίνωσε την ενσωμάτωση του Disney+ στις υπηρεσίες της, προσφέροντας στους συνδρομητές της νέα συνδυαστικά πακέτα σε προνομιακές τιμές. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της συνεργασίας του Ομίλου Telekom με το Disney+, με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό του ψυχαγωγικού περιεχομένου. Οι συνδρομητές θα μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες μαζί, μέσω μίας ενιαίας συνδρομής.

Η συνεργασία και ο εμπλουτισμός περιεχομένου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ομίλου Telekom με το Disney+, η MagentaTV φέρνει στους συνδρομητές της ένα ευρύ φάσμα ψυχαγωγικού περιεχομένου. Η προσθήκη του Disney+ εμπλουτίζει σημαντικά την προσφορά της πλατφόρμας, παρέχοντας πρόσβαση σε εμβληματικές ταινίες, σειρές και πρωτότυπο περιεχόμενο.

Το περιεχόμενο αυτό προέρχεται από κορυφαία studios, όπως η Disney, η Pixar, η Marvel, η Star Wars, η National Geographic, η Hulu, η FX και η ESPN. Μεταξύ των τίτλων που θα είναι διαθέσιμοι περιλαμβάνονται το «Furious» του Hulu, το «Oasis: Don’t Look Back in Anger», το «VisionQuest» της Marvel Television, το «Star Wars: The Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm, καθώς και το «Toy Story 5» των Disney και Pixar.

Νέα πακέτα και προνομιακές τιμές

Οι συνδρομητές της MagentaTV έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν συνδυαστικά πακέτα που περιλαμβάνουν το Disney+. Συγκεκριμένα, μπορούν να αποκτήσουν το Disney+ μαζί με το MagentaTV Cinema ή το MagentaTV Full.

Αυτή η νέα δυνατότητα επιτρέπει την απόλαυση των δύο υπηρεσιών σε μία ενιαία συνδρομή. Οι τιμές για αυτά τα πακέτα ξεκινούν από τα 19,90€/μήνα, με 12μηνη δέσμευση, για το πακέτο MagentaTV Cinema + Disney+.

Οι δηλώσεις των στελεχών

Σχετικά με τη νέα αυτή συνεργασία, ο Νίκος Καλλιάνης, Pay TV Director του Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε ότι «η προσθήκη του Disney+ στη MagentaTV φέρνει στους συνδρομητές μας ακόμα περισσότερες επιλογές premium περιεχομένου». Τόνισε επίσης ότι «αξιοποιώντας τη διεθνή δυναμική και τις ισχυρές συνεργασίες του Ομίλου Telekom, συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε το περιεχόμενό μας και να αναβαθμίζουμε διαρκώς την εμπειρία θέασης». Ο κ. Καλλιάνης κατέληξε λέγοντας ότι «ως MagentaTV, θα συνεχίσουμε να αποτελούμε τον κορυφαίο προορισμό ψυχαγωγίας στην Ελλάδα».

Από την πλευρά του Disney+, ο Karl Holmes, General Manager, Disney+ EMEA, εξέφρασε την ικανοποίησή του, αναφέροντας ότι «είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που το Disney+ αποκτά πρόσβαση σε περισσότερα σπίτια σε όλη την Ελλάδα μέσω της MagentaTV». Ο κ. Holmes σημείωσε ότι «από νέες περιπέτειες όπως τα Toy Story 5 και Star Wars: The Mandalorian & Grogu ως εξαιρετικές πρωτότυπες σειρές και ντοκιμαντέρ, υπάρχουν πολλά για να ανακαλύψουν οι συνδρομητές, είτε πρόκειται για κλασικούς, αγαπημένους τίτλους είτε για κάτι εντελώς νέο».

Η απόλυτη εμπειρία με τα πακέτα MegaStream

Για όσους αναζητούν την πληρέστερη εμπειρία ψυχαγωγίας, η MagentaTV προσθέτει δύο νέα πακέτα στην προσφορά της, τα MagentaTV MegaStream. Αυτά τα πακέτα περιλαμβάνουν το MagentaTV Cinema ή το MagentaTV Full, μαζί με το Disney+ και το Netflix, όλα σε μία συνδρομή και σε προνομιακή τιμή.

Τα πακέτα MegaStream προσφέρουν ακόμα περισσότερες επιλογές για ταινίες, σειρές, διεθνείς παραγωγές, καθώς και κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων των συνδρομητών.

Επιπλέον, με κάθε νέα ενεργοποίηση των πακέτων MagentaTV MegaStream, οι συνδρομητές λαμβάνουν δώρο το Disney+ και το Netflix για τους πρώτους τρεις μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της προωθητικής ενέργειας, το πακέτο MagentaTV MegaStream Cinema διατίθεται στην τιμή των 10,90€/μήνα για τους πρώτους τρεις μήνες, ενώ από τον τέταρτο μήνα έως τη λήξη της δέσμευσης, η τιμή διαμορφώνεται στα 29,90€/μήνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki