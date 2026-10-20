Το Βιετνάμ αξιοποιεί drones για τη μεταφορά προμηθειών σε δύσβατες περιοχές

Το Βιετνάμ έχει αρχίσει να αξιοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γνωστά ως drones, για τη μεταφορά βασικών προμηθειών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης. Τα drones δοκιμάζονται ως εναλλακτική λύση για δύσκολες διαδρομές, μεταφέροντας φάρμακα, τρόφιμα και άλλα απαραίτητα αγαθά. Στόχος είναι να φτάνουν ταχύτερα σε σημεία όπου οι δρόμοι δυσκολεύουν σημαντικά τη μεταφορά προϊόντων και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Η αξιοποίηση των drones σε δύσκολες συνθήκες

Σε περιοχές του Βιετνάμ όπου οι οδικές συνδέσεις καθιστούν δύσκολη τη μεταφορά αγαθών και την παροχή βασικών υπηρεσιών, τα drones αναλαμβάνουν έναν σημαντικό ρόλο. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται σε δοκιμαστικές επιχειρήσεις για τη διακίνηση φαρμάκων, τροφίμων και άλλων αναγκαίων προμηθειών.

Η χρήση των drones έχει ιδιαίτερη σημασία για το Βιετνάμ, καθώς η χώρα διαθέτει ορεινές περιοχές και δύσβατα εδάφη. Επιπλέον, οι φυσικές καταστροφές μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά τις μεταφορές, καθιστώντας την εναέρια μεταφορά πολύτιμη, καθώς δεν εξαρτάται από το οδικό δίκτυο.

Τα πρώτα αποτελέσματα και οι περιοχές εφαρμογής

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι το εγχείρημα έχει ήδη περάσει από το στάδιο της θεωρίας στην πράξη. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στις αρχές Οκτωβρίου από τον Nguyen Kim Thuan, αναπληρωτή διευθυντή του Κέντρου Τεχνολογίας της εταιρείας Viettel Post, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 900 πτήσεις.

Κατά τη διάρκεια αυτών των πτήσεων, μεταφέρθηκαν σχεδόν 14 τόνοι προμηθειών έκτακτης ανάγκης, φαρμάκων και άλλων βασικών αγαθών. Οι πτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως οι Thai Nguyen, Bac Ninh, Da Nang και Khanh Hoa.

Δράση σε περιόδους κρίσης και τα πλεονεκτήματα

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις υποστήριξης και διάσωσης. Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο του 2025, drones της Viettel Post αξιοποιήθηκαν στην επαρχία Thai Nguyen κατά τη διάρκεια πλημμυρών. Μετέφεραν φάρμακα και απαραίτητα εφόδια, υποστηρίζοντας παράλληλα το έργο των ομάδων διάσωσης.

Το βασικό πλεονέκτημα των drones είναι η ικανότητά τους να παρακάμπτουν εμπόδια που συναντούν τα συμβατικά οχήματα. Όταν ένας δρόμος έχει πλημμυρίσει ή μια ορεινή διαδρομή είναι δύσκολα προσβάσιμη, η εναέρια μεταφορά μπορεί να προσφέρει μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση, ειδικά για μικρά φορτία που απαιτούν γρήγορη παράδοση.

Σχέδια επέκτασης και νέες εφαρμογές

Το Βιετνάμ σχεδιάζει την επέκταση των δοκιμών των drones και σε άλλες εφαρμογές. Στην επαρχία Dien Bien, μια ορεινή περιοχή που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της χώρας, έχει εγκριθεί ένα πρόγραμμα πιλοτικής αξιοποίησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην πραγματοποίηση περίπου 6.000 πτήσεων έως το τέλος Μαΐου του 2027.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Dien Bien δεν περιορίζεται μόνο στη μεταφορά φαρμάκων. Περιλαμβάνει τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, γεωργικών εφοδίων και ιατρικών δειγμάτων, καθώς και εφαρμογές στη γεωργία και στη χαρτογράφηση. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής συνδέεται άμεσα με το δύσβατο ανάγλυφο και το αυξημένο κόστος μεταφοράς προϊόντων από απομακρυσμένα σημεία.

Ο ρόλος των drones στις μεταφορές

Η αξιοποίηση των drones στο Βιετνάμ αποτελεί μια προσπάθεια να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για δύσκολες διαδρομές. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δοκιμάζονται για να φτάνουν ταχύτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης.

Αυτή η τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα να παρακαμφθούν τα εμπόδια που θέτει το οδικό δίκτυο, παρέχοντας μια νέα προσέγγιση στη διανομή αγαθών και την υποστήριξη σε απομακρυσμένες ή πληγείσες περιοχές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta