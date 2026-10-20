Εκτεταμένα προβλήματα σε ψηφιακές υπηρεσίες λόγω δυσλειτουργίας στο Google Cloud

Ευρεία διακοπή λειτουργίας παρατηρείται σε δεκάδες ιστοσελίδες και ψηφιακές υπηρεσίες, έπειτα από προβλήματα που σημειώθηκαν στο Google Cloud. Οι χρήστες αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε τραπεζικές εφαρμογές, σε υπηρεσίες διανομής και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Η Google έχει επιβεβαιώσει ότι αντιμετωπίζει ζητήματα σε πολλαπλές υπηρεσίες, με τους μηχανικούς της να διερευνούν το περιστατικό.

Η έκταση του προβλήματος και η επιβεβαίωση της Google

Τα προβλήματα στο Google Cloud έχουν επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, της Revolut, υπηρεσιών διανομής, κυβερνητικών ιστοσελίδων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών. Οι αναφορές για δυσλειτουργίες ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας αναστάτωση στους χρήστες που προσπαθούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Google επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα σε πολλαπλές υπηρεσίες στο Λονδίνο. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως οι μηχανικοί της διερευνούν ενεργά το περιστατικό και καταβάλλουν προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας όλων των επηρεαζόμενων υπηρεσιών.

Ο αντίκτυπος στις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η διαταραχή στο Google Cloud έχει προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στον χρηματοοικονομικό τομέα. Έχουν αναφερθεί προβλήματα σε διάφορες ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες, με τους χρήστες να αδυνατούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές ή να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των υπηρεσιών για τις οποίες έχουν καταγραφεί αναφορές δυσλειτουργιών περιλαμβάνονται οι ψηφιακές τραπεζικές πλατφόρμες της Revolut, της Lloyds, της HSBC, της Halifax, της NatWest και της Bank of Scotland. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να αντιμετωπίσουν εμπόδια στις καθημερινές τους οικονομικές δραστηριότητες.

Προβλήματα σε υπηρεσίες διανομής και άλλες πλατφόρμες

Πέρα από τις τραπεζικές υπηρεσίες, η δυσλειτουργία στο Google Cloud επηρέασε και άλλους κρίσιμους τομείς, όπως αυτόν των υπηρεσιών διανομής. Οι χρήστες ανέφεραν προβλήματα στην πρόσβαση σε πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την παρακολούθηση και τη διαχείριση αποστολών.

Ειδικότερα, αναφορές για δυσλειτουργίες έχουν γίνει για τις ιστοσελίδες και τις πλατφόρμες Rightmove, Royal Mail, DPD και SiteGround. Η έκταση των προβλημάτων δείχνει την εξάρτηση πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών από τις υποδομές του Google Cloud για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Επιπτώσεις σε κυβερνητικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες

Η διαταραχή δεν περιορίστηκε στον ιδιωτικό τομέα, αλλά επεκτάθηκε και σε κυβερνητικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες. Έχουν καταγραφεί αναφορές για δυσλειτουργίες στο NHS England, τον εθνικό οργανισμό υγείας, καθώς και στην κυβερνητική ιστοσελίδα Gov.uk, η οποία παρέχει πληθώρα πληροφοριών και υπηρεσιών στους πολίτες.

Επιπλέον, προβλήματα αναφέρθηκαν και στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ Asda, καθώς και στην υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων Forest. Ακόμη, έχουν καταγραφεί δυσλειτουργίες στις ζωντανές μεταδόσεις δικαστικών συνεδριάσεων σε ολόκληρη τη χώρα, υπογραμμίζοντας την ευρύτητα των επιπτώσεων του τεχνικού προβλήματος.

Η ανταπόκριση της Google και οι αναφορές χρηστών

Η έκταση των προβλημάτων αποτυπώθηκε και στην πλατφόρμα Downdetector, όπου καταγράφηκε σημαντική αύξηση των αναφορών για δυσλειτουργίες σε διάφορες ιστοσελίδες και εφαρμογές. Αυτό επιβεβαιώνει την ευρεία φύση της διακοπής λειτουργίας που προκλήθηκε από το περιστατικό.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Google Cloud ανέφερε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα σε πολλαπλές υπηρεσίες, με την τεχνική της ομάδα να συνεχίζει τη διερεύνηση του περιστατικού. Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους χρήστες που επηρεάζονται, χωρίς ωστόσο να δώσει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών. Παράλληλα, προβλήματα έχουν αναφερθεί και στο Google Security Operations, όπου ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αποτυχίες σύνδεσης στις συνεδρίες τους, καθώς και καθυστερήσεις στις λειτουργίες της πλατφόρμας, με τις ομάδες προϊόντων και μηχανικών να εργάζονται για την επαναφορά της πλήρους διαθεσιμότητας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis