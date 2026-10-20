Κυβερνοεγκληματίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για νέες ψηφιακές απάτες

Νέες και εξελιγμένες μεθόδους ψηφιακής εξαπάτησης αναπτύσσουν οι κυβερνοεγκληματίες, εκμεταλλευόμενοι τη δημοτικότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μέθοδοι αυτές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων και προσωπικών δεδομένων από ανυποψίαστους χρήστες και επιχειρήσεις. Τις νέες αυτές απειλές καταγράφει η HP στην τελευταία της έκθεση κυβερνοασφάλειας, γνωστή ως Threat Insights Report, η οποία βασίζεται σε λεπτομερή ανάλυση πραγματικών επιθέσεων.

Η έκθεση της HP και οι νέες απειλές

Η έκθεση Threat Insights Report της HP αποκαλύπτει την εξέλιξη των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι στον κυβερνοχώρο. Μεταξύ των νέων ψηφιακών παγίδων που εντοπίζονται, συγκαταλέγονται τα ψεύτικα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι παραπλανητικοί κωδικοί QR, καθώς και διάφορα κακόβουλα προγράμματα. Αυτές οι τακτικές αναδεικνύουν τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά τόσο οι απλοί χρήστες όσο και οι επιχειρήσεις.

Τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η έρευνα προέρχονται από εκατομμύρια endpoints που χρησιμοποιούν το HP Wolf Security. Οι ερευνητές απειλών της HP Wolf Security εντόπισαν και ανέλυσαν τις σημαντικότερες εκστρατείες κυβερνοεπιθέσεων, προσφέροντας μια λεπτομερή εικόνα των σύγχρονων απειλών.

Η παγίδα των ψεύτικων AI trading agents

Μία από τις πιο διαδεδομένες νέες μεθόδους εξαπάτησης αφορά την εκμετάλλευση του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την τεχνολογία Agentic AI. Οι κυβερνοεγκληματίες διαφημίζουν ψεύτικους AI trading agents, με στόχο να παραπλανήσουν τους χρήστες ώστε να εγκαταστήσουν οι ίδιοι κακόβουλο λογισμικό στους υπολογιστές τους. Αυτό το κακόβουλο λογισμικό έχει σχεδιαστεί για να υποκλέπτει ευαίσθητα δεδομένα.

Μόλις το κακόβουλο λογισμικό εγκατασταθεί, ελέγχει τα προγράμματα περιήγησης των θυμάτων για την ύπαρξη επεκτάσεων πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων, όπως οι δημοφιλείς Coinbase και MetaMask. Εν συνεχεία, οι νόμιμες αυτές επεκτάσεις αντικαθίστανται από κακόβουλες απομιμήσεις. Μέσω αυτών των ψεύτικων επεκτάσεων, υποκλέπτονται τυχόν διαπιστευτήρια που εισάγει ο χρήστης, δίνοντας στους επιτιθέμενους εύκολη πρόσβαση για την κλοπή των αποθεμάτων κρυπτονομισμάτων.

Το QR phishing συνεχίζει να απειλεί

Το phishing μέσω κωδικών QR παραμένει ένας συνηθισμένος και αποτελεσματικός τρόπος για την κλοπή διαπιστευτηρίων. Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν τους κωδικούς QR για να μεταφέρουν τα θύματα από τους υπολογιστές τους σε κινητές συσκευές, οι οποίες συχνά διαθέτουν λιγότερα επίπεδα προστασίας έναντι των κυβερνοαπειλών. Αυτή η μεταφορά διευκολύνει την παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας που ενδέχεται να υπάρχουν στους υπολογιστές.

Τα θύματα λαμβάνουν αρχεία PDF που περιέχουν υλικό το οποίο υποτίθεται ότι είναι «θολωμένο για λόγους ασφαλείας». Στη συνέχεια, τους ζητείται να σαρώσουν έναν κωδικό QR με το κινητό τους τηλέφωνο. Αυτή η ενέργεια τους ανακατευθύνει σε ιστοτόπους phishing, οι οποίοι μπορεί να ήταν αποκλεισμένοι στον υπολογιστή τους. Με αυτό τον τρόπο, τα στοιχεία σύνδεσής τους τίθενται σε κίνδυνο, καθώς οι επιτιθέμενοι μπορούν να τα υποκλέψουν.

Η επέκταση του Phantom Stealer

Οι ερευνητές της HP εντόπισαν επίσης το Phantom Gate, ένα νέο malwareloader, το οποίο φαίνεται να επεκτείνει την εκστρατεία του Phantom Stealer. Το κακόβουλο λογισμικό Phantom Stealer προωθείται ανοιχτά ως νόμιμο λογισμικό για δοκιμές διείσδυσης (penetration testing), γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναγνώρισή του από τους ανυποψίαστους χρήστες.

Ο συνδυασμός του Phantom Stealer με τον μηχανισμό φόρτωσης Phantom Gate διευκολύνει σημαντικά τους φορείς απειλών. Αυτός ο συνδυασμός τους επιτρέπει να δημιουργούν και να κλιμακώνουν τις εκστρατείες επιθέσεων με μεγαλύτερη ευκολία και αποτελεσματικότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους χρήστες και τις επιχειρήσεις.

Οι δηλώσεις των ειδικών της HP

Σχετικά με τις νέες αυτές εξελίξεις, ο Patrick Schläpfer, Principal Threat Researcher στο HP Security Lab, προέβη σε σχόλιο. Ο κ. Schläpfer τόνισε ότι οι επιτιθέμενοι αξιοποιούν την υιοθέτηση εργαλείων Agentic AI. Αυτή η αξιοποίηση τους επιτρέπει να επενδύουν σε νέους τρόπους για να εξαπατούν τους χρήστες, ώστε να κατεβάζουν κακόβουλο λογισμικό στα συστήματά τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki