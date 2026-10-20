Η κράτηση του Tesla Roadster στην Ελλάδα κοστίζει 50.000 ευρώ

Η Tesla έχει ανοίξει τη διαδικασία κρατήσεων για το νέο Roadster και στην ελληνική αγορά, προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Για την έκδοση Performance του ηλεκτρικού supercar, το συνολικό ποσό που απαιτείται για την κράτηση φτάνει τα 50.000 ευρώ. Αυτό το ποσό τοποθετεί το Roadster ανάμεσα στα πιο φιλόδοξα ηλεκτρικά οχήματα υψηλών επιδόσεων που έχουν ανακοινωθεί.

Η διαδικασία κράτησης στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την ελληνική ιστοσελίδα της Tesla, η διαδικασία κράτησης για το Roadster Performance περιλαμβάνει δύο στάδια πληρωμής. Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια, απαιτείται η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού, δηλαδή 45.000 ευρώ, μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από την αρχική δέσμευση.

Εάν το ποσό των 45.000 ευρώ δεν καταβληθεί εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα 50.000 ευρώ δεν αποτελούν οριστική παραγγελία, αλλά εξασφαλίζουν μια κατά προσέγγιση θέση στη λίστα αναμονής, καθώς το Roadster βρίσκεται ακόμα υπό εξέλιξη.

Το Tesla Roadster: Ένα όχημα υπό εξέλιξη

Τα σχέδια για το Tesla Roadster παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 2017, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον για τις υποσχόμενες επιδόσεις του. Η εταιρεία έχει τοποθετήσει το μοντέλο στην κατηγορία των πλέον φιλόδοξων ηλεκτρικών supercars, με στόχο να θέσει νέα πρότυπα στον χώρο των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Tesla έχει ανακοινώσει την κυκλοφορία διαφορετικών εκδόσεων του Roadster, καθεμία από τις οποίες θα διαθέτει ξεχωριστά χαρακτηριστικά και αντίστοιχα διαφορετικό κόστος κράτησης. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στην εταιρεία να καλύψει ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων και απαιτήσεων από τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες.

Κόστος κράτησης σε διεθνές επίπεδο

Τα ποσά που απαιτούνται για την κράτηση του Roadster στην αμερικανική αγορά παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την επιλεγμένη έκδοση. Για το Roadster Performance, το κόστος κράτησης ανέρχεται σε 50.000 δολάρια, ποσό που είναι αντίστοιχο με αυτό που ζητείται σε ευρώ στην Ελλάδα.

Ωστόσο, για την ισχυρότερη έκδοση, την Thrust, το απαιτούμενο ποσό αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας τις 250.000 δολάρια. Αυτή η διαφορά στο κόστος κράτησης αντικατοπτρίζει τις υψηλότερες επιδόσεις και τα προηγμένα χαρακτηριστικά που αναμένονται από την παραλλαγή Thrust.

Επιδόσεις που ξεχωρίζουν

Το ενδιαφέρον γύρω από το νέο Roadster ενισχύεται από τις εντυπωσιακές επιδόσεις που έχει ανακοινώσει η Tesla. Κατά την τελευταία παρουσίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Τέξας, δόθηκε έμφαση στην έκδοση Thrust.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρθηκε στην ικανότητα της έκδοσης Thrust να επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Αυτή η εξαιρετική επίδοση θα επιτευχθεί, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, με τη χρήση προωθητήρων ψυχρού αερίου, μια τεχνολογία που διαφοροποιεί το Roadster από τα συμβατικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr